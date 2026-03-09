Gli stereotipi maschili appartengono al passato? La generazione dei "noodle boys" sta sconvolgendo i canoni maschili tradizionali.

Corporatura snella, mascella angolata, lineamenti androgini e sensibilità palpabile: i "ragazzi noodle" stanno dando filo da torcere agli uomini dai capelli d'acciaio e dal testosterone in circolo. Queste figure emergenti di Hollywood stanno ridefinendo la mascolinità e ne dipingono un ritratto più delicato. Questi attori del nuovo stile non hanno muscoli scolpiti, ma hanno un cuore d'acciaio.

Chi sono i "noodle boys" che stanno creando scalpore a Hollywood?

Solo pochi anni fa, il cinema metteva in mostra una mascolinità cruda e caricaturale . Sullo schermo, il pubblico era affascinato da colossi come The Rock, Vin Diesel e Schwarzenegger: bulldozer umani dal temperamento focoso e dal fisico insormontabile. Questi attori, caricature del maschio alfa, hanno fatto il loro tempo e ora assomigliano a versioni oscure e surrogati della mascolinità.

Coloro che li hanno succeduti sotto i riflettori hanno perso parte del loro fisico muscoloso per abbracciare le emozioni e acquisire umanità. Vengono persino chiamati "ragazzi di pasta" e sono in netto contrasto con gli intimidatori "cattivi ragazzi" del cinema. In passato, sarebbero stati etichettati come uomini perseguitati e indifesi, o come "perdenti", a causa della loro mancanza di muscoli e delle loro palesi manifestazioni di emozioni. Oggi, stanno rivendicando il loro posto nel processo di casting e diventando ambasciatori di una mascolinità più tenera .

Dietro questo termine poco lusinghiero, che paragona gli uomini agli spaghetti, si celano attori dai fisici snelli, dai volti angelici quasi giovanili e dallo sguardo profondo. Questi "ragazzi spaghetti" non hanno un solo volto, ma decine, come Timothée Chalamet, Jacob Elordi o Harry Styles. Questi attori rappresentano una rottura completa con l'immagine del duro imparziale , grondante di testosterone anziché di lacrime salate. Annunciano un'era in cui il valore di un uomo non si misura dalle dimensioni dei suoi bicipiti, ma dalla ricchezza della sua anima.

Meno muscoli, più sensibilità

I "ragazzi di pasta" sono sempre esistiti nel mondo del cinema. Tuttavia, sono stati stigmatizzati, relegati ai margini e usati come capri espiatori. Confinati a ruoli secondari come nerd agorafobici o amici impacciati, servivano principalmente a rafforzare l'immagine di eroi muscolosi. A lungo ritratti come l'antitesi della mascolinità, i "ragazzi di pasta" stanno ora riacquistando rispetto e riflettono una crescente stanchezza nei confronti di modelli maschili aggressivi.

Questi attori, rappresentati da Finn Wolfhard, Pierre Niney e Vassili Schneider, tra gli altri, stanno rendendo popolari ciò che è stato a lungo criticato negli uomini: empatia, sensibilità e vulnerabilità. E trasformano queste qualità in risorse affascinanti. Incarnano un'estetica meno appariscente, ma più accessibile. A differenza degli attori eccessivamente muscolosi dei vecchi film d'azione, i "ragazzi di pasta" rappresentano una versione più rilassata della mascolinità. Inizialmente un'etichetta dispregiativa usata nel mondo del bodybuilding per descrivere gli uomini dal fisico snello, il termine "ragazzi di pasta" è ora una sorta di complimento, persino una rivoluzione silenziosa.

Questi attori, diventati "magneti del fantasy", possiedono una qualità rassicurante che nemmeno gli uomini più muscolosi riescono a offrire. In ogni caso, segnano la fine di un mito: quello dell'uomo impassibile ed egocentrico.

Attori che cambiano mentalità nonostante loro stessi

Timothée Chalamet sfila sul red carpet con abiti gender-bender, eppure interpreta in modo convincente un messia del deserto in "Dune". Jacob Elordi, nel frattempo, riesce a infondere a Frankenstein un'aura toccante, mentre Pierre Niney interpreta con altrettanta abilità sia il delicato Yves Saint Laurent che il guru manipolatore. Sono l'incarnazione stessa del "soft power", della forza silenziosa.

Per decenni, ci si aspettava che gli uomini sullo schermo fossero invincibili: muscoli d'acciaio, emozioni represse e uno sguardo d'acciaio. Piangere? Impensabile. Dubitare? Fuori questione. Amare teneramente? A malapena tollerato. I "ragazzi noodle", invece, mandano in frantumi questa sceneggiatura. Piangono, tremano, dubitano, amano intensamente. Il loro potere non risiede nella forza bruta, ma nella complessità emotiva. E forse è questo che li rende così affascinanti.

La generazione dei "noodle boys" non cancella i vecchi modelli maschili. Li completa. Semplicemente, ne amplia lo spettro. D'ora in poi, la mascolinità non ha più un solo volto. Può essere muscolosa, fluida, androgina, modesta o sgargiante. Può indossare un abito rigoroso, un'armatura... o una gonna su un red carpet.

Questi attori incarnano una mascolinità accessibile, meno intimidatoria, quasi familiare. Una mascolinità che ascolta, che sente, che non cerca costantemente di dimostrare il proprio potere. I "ragazzi dei noodles" alimentano speranze e prefigurano un cinema più progressista.