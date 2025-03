Ce risque que les hommes prennent pour paraître « plus virils »

Si les poils sont considérés comme des « emblèmes de virilité » et s’exposent fièrement derrière les boutons de chemise au bord de l’implosion, il y a tout de même un endroit où ils sont jugés trop « efféminés ». Pour coller avec cet idéal du mâle Alpha et compléter les muscles, la voix grave et la mâchoire carrée, les hommes passent un coup de rasoir sur leurs cils. C’est le nouveau geste esthétique le plus réclamé dans les Barber Shop. Après le sourcil fendu, place aux cils défendus… les hommes ôtent les poils qui règnent au-dessus de leurs yeux dans l’espoir de paraître plus crédibles dans le rôle de la brute épaisse insensible. Et cette tendance inquiète les spécialistes.

Se raser les cils, la tendance qui monte chez les hommes

Les barbiers ne se contentent plus d’ajuster la barbe de ces messieurs. Ils déportent leur tondeuse un peu plus haut, à la lisière de l’œil. D’un revers de lames, ils taillent les cils des hommes jusqu’à disparition. Vous avez peut-être vu passer des vidéos de ce genre dans votre feed insta en vous persuadant qu’il s’agissait simplement d’un gage un peu débile ou d’un challenge.

Pourtant, les hommes ne se mettent pas les yeux à nu à cause d’un pari perdu lors d’un match de foot. Ce sont eux qui en font la demande. C’est leur nouvelle exigence chez le barbier. Ces hommes refusent de se voir complimenter leurs cils recourbés. Ce serait la pire des injures pour ces bad boys auto-proclamés. Pourtant, la nature en décide parfois autrement. Certains hommes sont dotés de cils volumineux qui feraient pâlir d’envie toute la gent féminine.

Tandis que les femmes courent chez l’esthéticienne pour rallonger leurs cils et obtenir un regard de biche, les hommes, eux, foncent chez le barbier pour s’en débarrasser. Si le torse velu, les jambes de grizzli et la barbe foisonnante semblent être des prérequis pour incarner « l’homme dominant », les cils sont inacceptables au milieu du visage. Visiblement, la virilité se joue à un poil près. Comme quoi, les hommes n’échappent pas aux standards de beauté.

Un geste qui peut être lourd de conséquences

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est la testostérone qui accorde à ces messieurs le privilège des cils fournis et volumineux. Les cils démesurés sont donc loin d’être « un truc de femmes ». Mais il faut croire que les hommes connaissent mal cette hormone masculine dont ils sont pourtant si fiers.

Quoi qu’il en soit, les hommes qui décident de se raser les cils pour « faire les durs », prennent un gros risque. D’ailleurs, face à cette pratique digne des châtiments du film d’horreur « Saw », vous pouvez ressentir la lame se rapprocher dangereusement de votre pupille. Les cils ne sont pas seulement là pour habiller le regard ou pour se maculer de mascara. Au-delà de leur aspect esthétique, ils servent aussi de bouclier aux yeux. S’ils sont là, c’est bien pour une raison.

« La principale fonction des cils est de protéger les yeux de la poussière, de la saleté, des particules fines et de corps étrangers. En l’absence de cette protection, le risque d’infections augmente », explique Clelia Zellweger, optométriste au média 20 Minutes Suisse

La spécialiste précise également que les cils coupés peuvent se planter dans l’œil et provoquer une irritation, voire même des lésions plus graves. C’est ce qui s’appelle être aveuglé par les diktats de la virilité.

Le besoin urgent de nouveaux modèles masculins

Si les femmes ont grandi avec cette image de la pin-up à la taille fine et aux courbes parfaitement réparties, les hommes, eux aussi, se sont construits sous l’influence des canons de beauté. Regard noir, carrure imposante, muscles saillants… ils ont tenté de suivre ces directives esthétiques et de se rapprocher de ce que la société attend d’un homme. Mais la génétique ne leur offre pas toujours ce package alors ils se rattrapent comme ils peuvent. Exterminer leurs cils semble alors les conforter dans leur masculinité.

Les injonctions à la virilité, souvent centrées sur la domination et la performance, enferment de nombreux hommes dans une quête identitaire épuisante et peu épanouissante. Il est donc grand temps de remodeler l’image de l’homme et de l’assouplir. Timothée Chalamet incarne divinement cette nouvelle génération d’hommes « déconstruits ». Il n’hésite pas à afficher sa sensibilité et à se hisser dans des tenues à la frontières des genres.

Si les hommes en viennent à se raser les cils pour paraître plus virils, ce sera quoi la prochaine étape ? Faire dégonfler des lèvres trop pulpeuses ? La gent masculine est encore bien trop sévère avec son reflet et mérite d’avoir accès à d’autres représentations, plus accessibles et saines.