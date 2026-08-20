Il mito della "ragazza cool": quando "essere desiderabile" significa principalmente non dare mai nell'occhio

Ama lo sport, mangia con gusto, non fa mai scenate e ride persino quando qualcuno le fa una battuta. La "ragazza cool" sembra avere "tutto sotto controllo": è bella senza essere eccessiva, femminile senza essere pretenziosa e disponibile senza essere esigente. Dietro questa immagine "seducente" si cela un precetto ben meno affascinante: prima di tutto, non essere un peso.

Una donna perfetta... soprattutto quando non chiede nulla

La "ragazza cool" è diventata una figura culturale imprescindibile dopo la pubblicazione, nel 2012, di un romanzo di successo il cui celebre passaggio descriveva le donne come "personaggi capaci di adottare tutti i gusti e i comportamenti che si presume siano attraenti per gli uomini". Da allora, il concetto ha ampiamente superato i confini della finzione. La "ragazza cool" è quella che non pretende nulla, non si arrabbia, non fa accuse, mangia "come tutti gli altri", ama lo sport, accetta le abitudini del partner e non sembra mai aver bisogno di attenzioni.

Il suo segreto? Non occupa troppo spazio. Ed è proprio qui che inizia il problema. Perché questo ritratto si basa meno su ciò che è e più su tutto ciò che si impedisce di essere: arrabbiata, esigente, stanca, ambiziosa, vulnerabile, in disaccordo o semplicemente... complicata come qualsiasi essere umano.

2026: Benvenuti nell'era della "ragazza che mi sceglie"

Il vocabolario si è evoluto. Sui social media, l'espressione "ragazza cool" ha lasciato il posto a "ragazza che mi vuole bene", un'espressione che descrive una donna che cerca l'approvazione, soprattutto degli uomini, distinguendosi dalle altre donne o sminuendole. Il meccanismo di fondo, tuttavia, rimane lo stesso: per essere scelte, apprezzate o desiderate, bisogna dimostrare di non essere "come le altre".

Attenzione, però, alla trappola opposta. L'espressione "sceglimi" viene talvolta usata per giudicare qualsiasi donna i cui gusti o comportamenti non si conformino alle aspettative. Cercando di denunciare le norme, si rischia quindi di creare un nuovo modo per controllare le donne. In altre parole: non è necessario superare un esame di femminismo per avere il diritto di esistere come si è.

Il silenzio per preservare il legame: entra in gioco la psicologia.

Questo fenomeno non è nato con TikTok, Instagram o le tendenze beauty. La psicologa americana Dana Crowley Jack ha teorizzato il concetto di auto-silenzio già nel 1991.

L'idea è semplice: alcune persone imparano a mettere da parte i propri bisogni, emozioni o rabbia per preservare le proprie relazioni. Cercano di evitare i conflitti, si adattano alle aspettative altrui e finiscono per misurare il proprio valore attraverso gli occhi degli altri. La ricerca condotta da allora ha studiato a fondo questo meccanismo e lo ha collegato, in particolare, ai sintomi depressivi.

Una distinzione cruciale, tuttavia, merita di essere sottolineata: l'idea che le donne siano sistematicamente più colpite degli uomini non è stata confermata. Il silenzio interiore non è quindi un fenomeno esclusivamente femminile. D'altra parte, le norme sociali che incoraggiano le donne a essere gradevoli, gentili e accomodanti rimangono profondamente influenzate dal genere.

Una donna non ha alcun ruolo da svolgere

È qui che il mito della "ragazza cool" perde definitivamente il suo fascino. La missione di una donna non è quella di essere desiderabile. Non deve essere costantemente bella, truccata, magra, curata, sorridente, sexy, dolce o "disponibile". Né deve diventare la "versione femminile ideale" immaginata dal patriarcato: abbastanza seducente da attrarre, ma mai abbastanza assertiva da risultare inquietante.

Potrebbe amare il trucco o non usarlo mai. Adorare gli abiti o vivere in scarpe da ginnastica. Praticare sport o odiarli. Apprezzare il cibo, cambiare idea, dire di no, stabilire dei limiti, occupare spazio, arrabbiarsi, avere delle giornate storte. E soprattutto, potrebbe non essere desiderabile. Perché la sua esistenza non dipende dall'essere scelta.

Il vero lusso? Poter essere completamente se stessi.

Il problema non è essere rilassate, atletiche, "femminili", spontanee o non amare i conflitti. Queste caratteristiche possono essere perfettamente autentiche e fonte di gioia quando rispecchiano veramente i propri desideri. Il problema sorge quando diventano una maschera che si indossa per essere amate. Cercando costantemente di essere la donna che non crea mai problemi, si finisce per cancellare le proprie preferenze, i propri limiti e la propria personalità. Ma una relazione sana non ha bisogno di una persona "perfettamente impeccabile"; ha bisogno di due persone capaci di esistere pienamente.

La vera libertà, quindi, potrebbe non significare diventare una "ragazza alla moda". Significa non aver più bisogno di essere alla moda per avere valore. Hai il diritto di essere desiderabile, o meno. Di vestirti elegante, o meno. Di essere spensierata in alcuni giorni e, francamente, meno in altri. In breve: soprattutto, hai il diritto di essere una persona, non un ruolo.