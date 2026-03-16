Questi costi invisibili che le donne sopportano quotidianamente

Le donne vengono spesso accusate di essere spendaccione. Tuttavia, se si ritrovano indebitate a fine mese, non è a causa di acquisti impulsivi fatti mentre guardavano le vetrine, ma a causa del loro genere e degli standard che ne derivano. Soggette alla "tassa rosa", che gonfia i prezzi dei prodotti a loro destinati, sono costantemente costrette a mettere mano al portafoglio. Essere donna è un vero e proprio salasso finanziario.

La tassa rosa, una discriminazione silenziosa

Secondo stereotipi ormai superati, le donne non sono portate per gestire le finanze. Sprecano i soldi in cose futili e spendono senza controllo. Se si crede a questi cliché sessisti , si pensa che svuotino le carte di credito in ogni negozio che vedono e non siano in grado di rispettare un budget. Dopotutto, è risaputo che le donne non sono brave in matematica. Tuttavia, nella realtà, queste donne sono ben lontane dall'abusare dei propri conti bancari.

Se a volte si ritrovano sul punto di essere smascherate, non è perché hanno scambiato i loro soldi per un paio di scarpe firmate o una nuova borsa. È principalmente perché subiscono una palese discriminazione economica. Sono vittime della "tassa rosa ", che le costringe a pagare di più per un taglio di capelli o uno shampoo con una confezione specifica per genere che promette capelli lunghi e setosi.

Pertanto, a causa di questa tassa, che di per sé evidenzia la disuguaglianza, le donne pagano di più degli uomini per servizi o prodotti equivalenti. Un rasoio, semplicemente perché ha un design più sofisticato e un colore simile a quello di Barbie, costa qualche centesimo in più rispetto a uno con l'immagine di un uomo sullo sfondo. Anche i servizi di lavanderia a secco e i tagli di capelli costano meno per le donne, con prezzi che si dimezzano a seconda del sesso. Sono loro a dover pagare il prezzo di questi dettami sociali, ricevendo il 21,8% in meno in busta paga rispetto ai colleghi uomini.

Il costo delle regole è insostenibile.

Sebbene la maggior parte dei metodi contraccettivi sia coperta dall'assicurazione, i prodotti per l'igiene mestruale rappresentano una spesa significativa per le donne. Sono spesso considerati un lusso, soprattutto per chi cerca opzioni di alta qualità e delicate sul corpo. Devono pagare un prezzo elevato per una realtà biologica che non hanno scelto. Le stime suggeriscono che le mestruazioni costino 675 euro all'anno, per un totale di 23.500 euro nell'arco di una vita. Con una cifra simile, potrebbero comprare un'auto nuova, estinguere il mutuo o persino realizzare il sogno di avviare un'attività in proprio.

Diverse organizzazioni si stanno mobilitando per distribuire gratuitamente assorbenti igienici, proprio come fanno altre con i pasti, evidenziando così un presunto "privilegio". E questo senza nemmeno considerare tutti gli "extra" associati alle mestruazioni: i costi aggiuntivi per gestire i sintomi che le accompagnano. Borse dell'acqua calda, coperte per il comfort, cerotti... nessuno di questi accessori è coperto dall'assicurazione sanitaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Élyne | Glow girl (@glow.up.like.her)

Spese relative alla sicurezza

Uscire la sera è un salasso per il portafoglio, e non solo perché le donne ordinano cocktail o antipasti a non finire, ma soprattutto perché scelgono in massa i taxi invece dei mezzi pubblici, nonostante paghino un abbonamento mensile. E no, non è un "capriccio da principessa", come alcuni uomini insistono. Preferiscono tornare a casa sane e salve pagando un autista privato piuttosto che rischiare la vita sui mezzi pubblici gratuiti. Considerando che una corsa in taxi nelle grandi città costa in media circa trenta euro, il conto in banca ne risente parecchio.

Le donne, costrette a vivere in un ambiente urbano ostile, si stanno insediando anche in quartieri sicuri dove l'affitto è ben al di sopra della media. Molte investono in corsi di autodifesa, non per piacere, ma per precauzione, per proteggersi dai pericoli. Per lo stesso motivo, spendono di più in spray al peperoncino che in profumi costosi e investono non in rossetti, ma in fischietti di segnalazione e portachiavi appuntiti.

La pena della maternità

Nel mondo del lavoro, gli uomini sono i "re". Grazie a un maggiore riconoscimento e a maggiori opportunità di avanzamento, questi signori godono di carriere impeccabili, mentre le donne sono sull'orlo dell'eliminazione. Quando rimangono incinte, è un po' come "tornare al punto di partenza". Secondo l'Istituto Nazionale Francese di Studi Demografici (INED), la nascita del primo figlio può comportare per le donne una perdita di reddito a lungo termine pari al 30%.

Se si sommano la "tassa rosa", i costi legati al ciclo mestruale, la sicurezza sociale e le penalizzazioni per la maternità, la conclusione è chiara: essere donna costa caro. E non stiamo parlando di acquisti frivoli o spese superflue, bensì di costi imposti dalla società e da norme di genere invisibili ma persistenti.

Il vero lusso per le donne non sarebbe forse la possibilità di vivere senza questi fardelli imposti? Una società più equa dovrebbe iniziare riconoscendo questi costi invisibili e riducendo questa pressione quotidiana. Perché dietro ogni centesimo speso si cela una minore libertà finanziaria, una minore autonomia e un costante promemoria delle persistenti disuguaglianze.