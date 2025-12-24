Gli esperti hanno individuato 6 tipologie di persone che fanno regali... tu quale sei?

In questo giorno di Natale, il vostro sacco è finalmente pronto e i regali aspettano solo di essere scartati. Come ogni anno, ci sono diverse tipologie di elfi: quelli che realizzano i regali a mano, quelli che seguono meticolosamente la lista dei desideri salvata sul telefono e quelli che optano per regali più tradizionali, a volte scelti all'ultimo minuto. Gli esperti intervistati da HuffPost hanno individuato sei profili di donatori... quale sei?

Il materialista

Si dice spesso "è il pensiero che conta", ma ciò che si nasconde sotto la carta kraft e i nastri metallici è piuttosto rivelatore. La vigilia di Natale, quando fai il doppio gioco per Babbo Natale , mostri la tua vera natura. Mentre alcuni sono orgogliosi dei loro regali, altri sono meno vanitosi e preferirebbero l'anonimato del Babbo Natale segreto. Tra la nonna che si diletta a regalare maglioni fatti a mano a tutta la famiglia e te, sempre equipaggiato con il regalo più chic e alla moda, c'è un mondo di differenza.

Per te, una scatola di cioccolatini e un bel mazzo di fiori non sono nemmeno un piano di riserva. Sono completamente fuori dalla tua lista. Se sei il tipo che regala orologi a tre cifre, borse firmate o monopattini elettrici ad amici e parenti, sei etichettato come "materialista". E non preoccuparti, non è un termine dispregiativo. Non stai cercando di impressionare o ostentare la tua ricchezza. Il tuo regalo potrebbe essere più lussuoso e appariscente, ma risponde abilmente a un desiderio o a un bisogno, più o meno urgente.

"Questo tipo di persona lavora solitamente in un settore a contatto diretto con i clienti o in cui l'immagine è fondamentale. Il loro motto: 'Devi sembrare un giocatore di baseball per essere un giocatore di baseball'", spiega all'HuffPost Alyse Dermer, fondatrice di Mr. Considerate.

Il sentimentale

Odi i regali impersonali come i set regalo Wonderbox o i cestini preconfezionati. Invece di soffermarti davanti a espositori decorati con grandi fiocchi e con la scritta "idee regalo", ti fai strada da solo. Preferisci regali che abbiano un significato e che vengano dal cuore. Regali che portino le iniziali dei tuoi cari o che raccontino un pezzo della loro storia.

Sai come toccare il cuore dei tuoi cari con regali personalizzati o realizzati su misura. Vuoi che il tuo regalo sia unico come la persona che lo riceve. Sotto l'albero, metti gioielli con nomi incisi, album fotografici o ritratti di famiglia in stile cartoon. Quando arriva il momento dello scarto, non è raro vedere una lacrima di gioia scendere lungo la guancia del destinatario. "Questa persona è premurosa, nostalgica e apprezza il contatto umano", osserva Dermer.

Il proiettore

I tuoi regali sono spesso goffi. Non hai cattive intenzioni quando li fai, ma i tuoi cari potrebbero fare una smorfia o sforzarsi di sorridere educatamente. È difficile da accettare, ma fai regali che finiscono su eBay il giorno dopo o prendono polvere in un cassetto. Comprare regali è in realtà un compito che ti tormenta profondamente. Se potessi pagare qualcuno per farlo al posto tuo, non esiteresti un secondo. Non conoscendo i gusti dei tuoi cari, fai un regalo che avresti voluto ricevere tu stesso, e a volte funziona, a volte no.

I riflettori sono puntati su chi regala robot da cucina a donne impegnate, abbonamenti in palestra a pantofolai o braccialetti di Hello Kitty a sedicenni. Questi regali sono al limite dell'inappropriato, ma chi li fa non intende offendere o umiliare.

Il procrastinatore

Hai le idee chiare e sai esattamente cosa si aspettano i tuoi cari da Babbo Natale. Solo che il tuo atteggiamento rilassato ti sta distogliendo dal tuo obiettivo iniziale e ti costringe a rivedere i tuoi piani. Aspetti fino all'ultimo minuto e, quando finalmente arrivi al negozio, è tutto esaurito. Invece di comprare un diffusore di oli essenziali, ti accontenti di un semplice bruciatore di incenso di Action. Mentre i più organizzati tra voi acquistano i regali con un mese di anticipo, approfittando delle ottime offerte, tu fai la spesa per la vigilia di Natale contemporaneamente alla spesa per il pranzo.

L'ascoltatore

Non scherzi quando si tratta di regali. Anzi, sei un ottimo ascoltatore, ed è grazie a questa rara qualità che riesci a compiacere i tuoi cari. Ricordi tutto ciò che ti dicono amici e familiari, sapendo che un giorno ti tornerà utile (soprattutto a Natale). Per tenere traccia di questi desideri, nascosti tra i pettegolezzi, potresti persino aver creato una lista intelligente sul tuo telefono. E se la persona dall'altra parte risponde "Non ho bisogno di niente" alla domanda sui regali, condurrai un interrogatorio sottile. Le nonne eccellono in questo!

Il cercatore di comodità

Se preferisci l'approccio più semplice e cerchi regali facili da realizzare, allora sei una persona pratica. Opti sempre per regali "sicuri", preferiti e collaudati: una scatola di cioccolatini, un buono regalo di un rivenditore noto, una semplice coperta. Non rischieresti di scegliere un profumo da Sephora o un libro in libreria. Tuttavia, questo non significa che trascuri i tuoi cari: dopotutto, ognuno ha il suo linguaggio dell'amore.

Ciò che conta non è tanto la natura del regalo, quanto piuttosto il gesto. Un piccolo biglietto scritto a mano e qualche dolcetto a volte valgono più di un gadget costoso che non era nemmeno in lista.