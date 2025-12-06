Search here...

Questo paese dove sempre più donne non indossano il reggiseno

Società
Julia P.
Secondo recenti sondaggi, la Francia si distingue in Europa come il Paese in cui la maggior parte delle donne adotta il look "no bra": il 7% dichiara di non indossarne mai o quasi mai uno, e il 18% tra le donne sotto i 25 anni.

Accelerazione post-lockdown

Questo movimento, accelerato dalla crisi sanitaria e dal lavoro a distanza, unisce il comfort quotidiano all'affermazione femminista, visibile nelle strade e sui social media, come spiegato in uno studio . Rispetto a Spagna (3%), Italia (2%) o Regno Unito (1%), la Francia è in testa a questa tendenza disinibita. Prima del 2020, solo il 3-4% delle donne francesi non indossava il reggiseno, ma il lockdown ha fatto salire questa percentuale all'8% in generale e al 20% tra le giovani donne, un'abitudine che è continuata all'aperto grazie alla loro ritrovata libertà.

Isolarsi in pigiama ha rivelato un disagio legato a ferretti e spalline, portando il 53% delle donne a dare priorità al benessere rispetto agli standard. Tra i 18-24enni, il 13% ha mantenuto questa pratica nel 2022, un record europeo legato alla lotta contro la sessualizzazione imposta.

Motivi che vanno oltre il comfort

La comodità motiva il 53% di chi sceglie di non indossare il reggiseno, ma il 32% dei giovani cita un rifiuto delle norme sociali, trasformando il movimento "no bra" in una dichiarazione di stile e liberazione. Questa tendenza è più diffusa nelle grandi città e tra i gruppi socioeconomici più elevati, con un aumento dal 4% al 13% tra il 2020 e il 2022. Sebbene sia ancora una minoranza (6-7% in totale), persiste nonostante ostacoli come la manutenzione e il giudizio altrui.

Adattamento alla moda

I marchi francesi stanno reinventando la moda con top fluidi, bralette morbide e senza ferretto e tessuti effetto seconda pelle, rendendo il reggiseno un accessorio facoltativo. Questo approccio stilistico è presente anche alle Fashion Week, ispirando scollature rivisitate e modelli comodi e multifunzionali. Queste giovani donne pioniere stanno influenzando un mercato in evoluzione, lontano dai vincoli tradizionali.

In sintesi, in Francia, rinunciare al reggiseno sta diventando una scelta sempre più popolare per motivi di comodità e libertà. Questa tendenza in crescita sta rimodellando le norme e la moda, dando priorità al benessere rispetto alle convenzioni.

