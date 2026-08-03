A 39 anni, ha scelto di vivere in macchina con il suo cane per evitare di pagare l'affitto.

Di fronte all'aumento del costo della vita, Bella Roams (@thealchemists_garden) ha scelto una nuova strada: vivere in macchina con la sua cagnolina Lyla. A quasi un anno da questo cambiamento, racconta sui social un'avventura che ha trasformato la sua quotidianità e la sua visione della felicità.

Una nuova vita nata da una scelta inaspettata

Negli Stati Uniti, dove i prezzi delle case continuano a salire, sempre più persone stanno ripensando al proprio stile di vita. È il caso di Bella Roams, una trentanovenne americana che ha deciso di trasformare la sua Subaru in una piccola casa mobile per evitare affitti esorbitanti. Il suo obiettivo non era semplicemente ridurre le spese, ma creare uno stile di vita più in linea con i suoi desideri: maggiore libertà, semplicità ed esplorazione. Oggi, vive appieno questa scelta e condivide la sua esperienza su TikTok con una community di oltre 50.000 follower.

Una mossa che cambierà il corso della sua vita

Tutto è iniziato quando ha lasciato San Diego, in California, per trasferirsi nello Stato di Washington e stare più vicina alla sua famiglia. In attesa di trovare un alloggio, Bella Roams (@thealchemists_garden) ha soggiornato temporaneamente dai suoi genitori. La sua ricerca ha presto preso una piega diversa. Gli appartamenti disponibili erano o troppo costosi o economicamente inaccessibili.

Di fronte a questa realtà, Bella decide di rivalutare completamente le sue priorità ed esplorare un'alternativa che aveva già considerato: la vita nomade. Nel luglio del 2025, impacchetta i suoi effetti personali in un deposito, trasforma la sua auto in un camper e si mette in viaggio con la sua cagnolina, Lyla. Una decisione che, pur nascendo da necessità economiche, si rivela ben presto un'esperienza arricchente.

Un'auto concepita come un vero e proprio piccolo rifugio.

Vivere in auto richiede organizzazione, ma Bella Roams (@thealchemists_garden) ha imparato a creare una comoda routine quotidiana. La sua Subaru è diventata il suo spazio personale, progettato per soddisfare le sue esigenze essenziali. Ha stabilito una routine precisa: trovare posti adatti per farsi la doccia, gestire il bucato e organizzare le sue giornate.

Ben lontana dall'immagine improvvisata che a volte viene associata a questo stile di vita, spiega che questa avventura si basa principalmente sull'anticipazione e sull'adattamento. Questo nuovo modo di vivere le permette anche di riscoprire l'essenziale. Con meno beni materiali e meno vincoli, afferma di aver acquisito autonomia e serenità.

Il lavoro da remoto, un prezioso alleato nella sua avventura

Il cambiamento di vita di Bella è stato reso possibile anche dalla sua attività professionale. Lavora da remoto per un'organizzazione specializzata nello sviluppo aziendale. Grazie a una connessione internet affidabile, può svolgere il suo lavoro da diverse località. Questa flessibilità illustra una significativa evoluzione nel mondo del lavoro: oggi, alcuni professionisti possono ripensare completamente al luogo in cui vivere senza rinunciare alla propria carriera. Per Bella Roams (@thealchemists_garden), questa libertà professionale ha aperto le porte a un nuovo tipo di equilibrio tra lavoro, viaggi e realizzazione personale.

Una passione per il nomadismo già presente

Questa decisione non è arrivata dall'oggi al domani. Qualche anno prima, Bella aveva già sperimentato la vita in furgone per una settimana durante un viaggio nel Pacifico nord-occidentale americano. Questa prima esperienza era stata una vera svolta. Aveva scoperto che uno stile di vita più nomade poteva fare al caso suo. Qualche anno dopo, questo desiderio si è trasformato in un progetto concreto. Come molti grandi cambiamenti nella vita, la sua avventura è iniziata con una piccola esperienza che ha gradualmente modificato la sua prospettiva sul futuro.

Lyla, una compagna di viaggio indispensabile

Bella Roams (@thealchemists_garden) non sta vivendo questa avventura da sola. La sua goldendoodle di cinque anni, Lyla, la accompagna ovunque. Per garantire il benessere di Lyla, Bella si assicura di mantenere una routine rassicurante. Passeggiate, escursioni nel bosco e tempo trascorso all'aria aperta scandiscono le loro giornate. Anche quando è costretta a lavorare dall'auto a causa del maltempo, si assicura di dare a Lyla l'opportunità di fare attività fisica ogni volta che è possibile. Questo stretto legame rafforza ulteriormente il senso di casa che Bella è riuscita a creare, anche in uno spazio ridotto.

Un'esperienza che l'ha trasformata

Al di là degli aspetti pratici, Bella Roams vede quest'avventura come una vera e propria evoluzione personale. Sente di aver imparato a conoscersi meglio, a identificare ciò che conta davvero per lei e a vivere con maggiore sicurezza. Per lei, questo stile di vita nomade rappresenta molto più di una soluzione economica: è un modo per riprendere il controllo della propria vita quotidiana e costruire un'esistenza che rispecchi chi è veramente.

In realtà, la sua Subaru è solo il primo passo. Bella sta risparmiando per acquistare un furgone più spazioso che le permetterà di esplorare una porzione maggiore degli Stati Uniti occidentali. A lungo termine, immagina di proseguire la sua avventura in America Centrale e Meridionale. La sua piccola casa mobile sta quindi diventando il punto di partenza per un progetto ben più ampio, incentrato sull'esplorazione e la scoperta.

Una nuova definizione di casa

La storia di Bella Roams va oltre il suo percorso personale. Riflette una tendenza più ampia: di fronte all'aumento dei costi degli alloggi, alcune persone scelgono stili di vita alternativi per preservare la propria libertà e qualità della vita. Vivere in auto non è necessariamente sinonimo di sacrificio. Per Bella, è proprio il contrario: un modo per creare una vita quotidiana più semplice e flessibile, più vicina alle sue aspirazioni.

Con Lyla al suo fianco e tanti progetti in mente, Bella Roams (@thealchemists_garden) dimostra che una casa a volte può essere meno un luogo statico e più uno spazio in cui ci si sente bene, liberi e pienamente se stessi.