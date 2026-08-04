Perché alcune persone hanno molteplici passioni senza mai amarle veramente?

Ti cimenti in attività extrascolastiche, dai corsi di ceramica ai corridoi dello stadio, senza mai sentirti veramente parte di un gruppo. Durante l'infanzia, le passioni sono attività ricreative gioiose e spensierate, ma in età adulta questi hobby si trasformano in un'incessante ricerca della perfezione, un pericoloso gioco di performance. Invece di puntare all'eccellenza in ogni hobby, gli psicologi raccomandano un approccio diverso, più sensato.

La durata media di un hobby tra gli adulti

Durante l'infanzia, gli hobby nascono quasi spontaneamente: attorno a un foglio bianco, un microfono dal suono caotico o un marciapiede trasformato in una trave da funambolo. Non ci chiediamo se stiamo facendo meglio del vicino o se i nostri movimenti sono degni di Instagram. Viviamo il momento e pensiamo solo alla nostra felicità. Da adulti, una volta abbandonata l'infanzia spensierata, le cose non sono più le stesse. Cediamo alla tentazione delle attività di tendenza, pubblicizzate su riviste o dietro hashtag virali.

C'è chi inizia a giocare a padel per fare bella figura con i colleghi, o chi si cimenta nel Pilates reformer, motivato dalle donne in abiti color pastello che invadono i nostri social media. Di fatto, ultimamente quasi tutti si allacciano le scarpe da corsa. Da un giorno all'altro, i corridori occasionali che faticano a respirare già al primo tratto si ritrovano improvvisamente a correre maratone. Lo stesso vale per altri hobby, che dovrebbero essere distrazioni secondarie, occasioni per rilassarsi dopo il lavoro, non una ricerca dell'eccellenza o una competizione.

In una società che spinge costantemente al successo, anche nelle attività legate al benessere, puntiamo sempre più in alto. Non riusciamo a iniziare un hobby senza immaginarci di battere i nostri record personali. Abbiamo appena iniziato una camminata veloce in città che già sogniamo di scalare l'Everest. Questo desiderio di "superare" noi stessi o di progredire più velocemente della media ha l'effetto opposto e ci sfinisce. Di conseguenza, perdiamo rapidamente interesse, pensando: "Questo non fa per me". Secondo uno studio della British Heart Foundation , la durata media di un hobby tra gli adulti raggiunge a malapena i 16 mesi.

Pressione sociale a "superare sempre i propri limiti"

Per definizione, una passione è un "intenso interesse per qualcosa". Solo che la nostra società attuale, che valorizza la produttività più del piacere che essa procura, ha completamente distorto il concetto stesso di hobby. Suoniamo uno strumento musicale sperando di diventare una star di YouTube o di entrare in una band di successo, non per rilassarci. Cantiamo non per sfogare le nostre emozioni, ma per superare le audizioni di un talent show televisivo. È come se una giuria giudicasse ogni nostra mossa. In realtà, la nostra voce interiore è spesso più dura e intransigente del nostro istruttore di yoga o della persona che ha fondato il nostro gruppo di lavoro a maglia.

Coltiviamo hobby per impressionare i nostri follower, brillare in pubblico e suscitare ammirazione, come se le nostre vite fossero una pubblicità irreale. "Aggiungere pressione finanziaria a una passione o porsi obiettivi troppo ambiziosi per un hobby può ostacolare il nostro benessere perché ci priva del semplice piacere di dedicarci a quell'attività", spiega la terapeuta Rose Fisher su Refinery 29 .

Inoltre, gli hobby hanno uno scopo completamente diverso: sono, prima di tutto, momenti di evasione. Non dovremmo cercare di essere i migliori studenti o di superare l'insegnante, ma semplicemente sperimentare. Non importa se il nostro disegno assomiglia a quello di un bambino dell'asilo o se la nostra posizione yoga è scorretta. L'importante è liberare la mente. "Dedicarsi occasionalmente agli hobby semplicemente per piacere è importante per la nostra salute mentale e il benessere generale", aggiunge l'esperto.

La controproposta: prendere il tempo libero con leggerezza

Non dovresti iscriverti a un corso di arrampicata solo per ricevere qualche complimento alle cene di famiglia. Né dovresti cimentarti nella danza contemporanea unicamente per poter dire : "Guarda cosa so fare!". E se il segreto non fosse trovare una passione che ti definisca, ma semplicemente un'attività che ti faccia stare bene sul momento? Non c'è bisogno di essere un prodigio del pianoforte, una regina dell'uncinetto o un futuro maratoneta per dare valore al proprio hobby. Un passatempo non deve per forza diventare una performance secondaria o una nuova voce mascherata nel profilo LinkedIn.

Secondo la terapeuta Rose Fisher, le attività svolte senza un risultato specifico aprono le porte a quello che gli psicologi chiamano "stato di flusso". Questo particolare stato mentale è caratterizzato da un tale assorbimento in ciò che si sta facendo che il resto del mondo scompare. Si smette di contare i minuti, di controllare le notifiche e di chiedersi se si è "abbastanza bravi". Si è semplicemente lì, concentrati, presenti, quasi senza peso.

È proprio questo che molti adulti hanno perso lungo il cammino. Trasformando ogni hobby in un progetto di auto-miglioramento, dimentichiamo la sensazione più preziosa: quella di fare qualcosa senza aspettative, senza approvazione esterna, senza una lista di obiettivi da raggiungere. Magari amate dipingere senza saper disegnare una prospettiva corretta. Magari adorate cantare stonando in cucina o dedicarvi al giardinaggio senza riuscire a tenere in vita una pianta di basilico per più di due settimane. E allora? Il piacere non richiede un certificato di competenza.

In definitiva, un hobby serve a soddisfare un desiderio personale, non a adempiere a una pressione estetica. E a volte è meglio farlo a metà piuttosto che dedicarci tutte le proprie energie.