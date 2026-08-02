Giocano a calcio con i tacchi alti e sfidano le regole del campo.

Sui social media, le donne si presentano davanti alla porta indossando tacchi alti al posto delle scarpe da calcio e abiti di raso al posto delle maglie numerate. I loro compagni, ora portieri, non scommetterebbero un centesimo sulla loro vittoria. Ma mentre i giocatori professionisti si divertono a fintare con le dita dei piedi durante i calci di rigore, queste appassionate di calcio hanno scoperto una nuova tecnica diversiva per segnare all'incrocio dei pali.

Disorientare il portiere con un tacco alto

Durante i Mondiali FIFA 2026, le telecamere hanno immortalato gol tecnicamente brillanti, già diventati leggendari, tiri piazzati alla perfezione e rigori spettacolari. Mbappé, Messi e Haaland hanno dimostrato ancora una volta la loro straordinaria abilità realizzativa. Negli stadi più piccoli e intimi, anche le donne stanno mettendo in mostra la loro precisione e dimostrando di saper padroneggiare il gioco più bello del mondo.

Lo fanno con un abbigliamento che difficilmente si presta a questo tipo di azione calcistica. Presentate con un abito che tradisce una cena di gala o un evento mondano, si affidano a scarpe con i tacchi alti, molto più instabili dei tradizionali tacchetti.

Si lanciano in area di rigore e ingannano il portiere, decuplicando le loro possibilità di segnare. Non tirano con il piede sinistro come i giocatori ambidestri esperti. No, improvvisano "trucchi" senza precedenti, mai visti prima nella storia del calcio. I puristi grideranno allo scandalo, ma chi è coinvolto lo definisce geniale.

Una tattica di tiro diventata virale sui social media

Sui social media, le immagini di questa trovata, accompagnate dagli hashtag "girl power" e "clever movement", si stanno moltiplicando. La mente dietro tutto ciò si fa chiamare @evi_popadinova. In un video che ha totalizzato un milione di visualizzazioni, la si vede in azione davanti alla porta. Mima il famoso tiro, ma invece di mandare la palla in rete, fa oscillare il tacco e approfitta della distrazione per tirare dritto al centro. Il portiere, sbilanciato dalla scarpa volante, è stato colto di sorpresa e non è riuscito a parare il tiro.

Sebbene questa pratica ingannevole meriterebbe certamente un cartellino secondo le regole ufficiali, nel contesto del gioco amatoriale è sconcertante. Questi video sono solitamente accompagnati da una formula matematica che svela un'equazione sportiva accuratamente elaborata. La morale della storia: basta poco per distrarre un portiere. E i commenti sono unanimi: tutti parlano di un atteggiamento da "diva". Sotto le spoglie di questa calciatrice, tutt'altro che principiante e che gioca in una squadra fin da giovanissima, il termine "slay" (letteralmente "uccidere") è diventato quasi un mantra.

Perché sì, anche le donne hanno il loro posto in campo e possono inventare mosse iconiche, persino con abiti di alta moda che si distinguono dall'abbigliamento classico. Altre seguono le orme di @evi_popadinova e si cimentano con sandali gladiatore con tacco alto o décolleté in vernice. Lungi dall'affondare nella polvere, arrivano persino a umiliare i loro avversari maschi con dribbling leggendari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evdokia Popadinova (@evi_popadinova)

Video che mettono le donne al centro del calcio

Al di là del semplice elemento di sorpresa, queste sequenze contribuiscono a una più ampia evoluzione nella rappresentazione delle donne nel mondo del calcio. A lungo relegate al ruolo di spettatrici o confrontate con persistenti stereotipi, ora scendono in campo con i propri codici, la propria creatività e un'abilità tecnica che rivaleggia con quella delle giocatrici più esperte.

Questi video virali non riguardano solo la messa in scena o la provocazione. Rivelano anche un nuovo modo di interagire con il mondo dello sport. Il calcio femminile sta guadagnando visibilità, le giocatrici stanno diventando modelli di riferimento e i social media offrono un'ulteriore piattaforma a coloro che desiderano condividere la propria passione in modo diverso.

Lontano dai campi professionistici e dai grandi stadi, queste sfide improvvisate ci ricordano che il calcio è anche uno spazio di espressione. Una mossa inaspettata, una finta originale o un tocco di umorismo possono bastare a creare un momento memorabile. La prestazione non si misura più solo con il punteggio sul tabellone, ma anche con la capacità di sorprendere e trasmettere emozioni.

Sul campo come sui social media, queste donne ci ricordano che il calcio non ha genere e che le pari opportunità restano il traguardo più bello da raggiungere.