A 88 anni lavorava ancora... finché gli internauti non hanno deciso di cambiargli la vita

Società
Léa Michel
@itssozer/Instagram

Ed Bambas, un veterano americano di 88 anni, continua a lavorare in un supermercato vicino a Detroit per sostenersi. Ha perso la pensione in seguito al fallimento della General Motors nel 2012. La sua commovente storia, condivisa dall'influencer Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , ha scatenato un'enorme mobilitazione sui social media, con una campagna GoFundMe che ha raccolto oltre 1,2 milioni di dollari per dargli finalmente "la vita che merita" e un meritato riposo.

Una lotta contro le difficoltà finanziarie

Ed Bambas si ritirò dalla General Motors nel 1999, ma il fallimento del 2012 portò alla sospensione dei suoi pagamenti pensionistici e alla cessazione della sua assicurazione sanitaria, lasciandolo in gravi difficoltà finanziarie. Sua moglie, che all'epoca era gravemente malata, è morta sette anni fa. Da allora, lavora cinque giorni a settimana, otto ore al giorno, nonostante l'età avanzata, per ricostruirsi una vita. "Ho venduto la casa e siamo andati avanti", ha confidato in un video diventato virale.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Samuel Weidenhofer (@itssozer)

Un'ondata inaspettata di generosità

Il video di Ed Bambas, creato da Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , ha profondamente commosso gli utenti di internet, ottenendo oltre 1,4 milioni di "Mi piace" e generando migliaia di messaggi di supporto. Samuel Weidenhofer, che ha lanciato la raccolta fondi, ha sottolineato: "In meno di 36 ore, abbiamo raccolto oltre un milione di dollari", a dimostrazione del potere della solidarietà online. Il denaro raccolto verrà depositato in un conto sicuro per garantire che il veterano possa goderselo in tutta serenità, ha spiegato Weidenhofer.

Una speranza per una vita migliore

L'obiettivo di questa mobilitazione è permettere a Ed Bambas di vivere finalmente la vita che aveva sperato, libero dai vincoli del lavoro forzato. Questo massiccio sostegno dimostra la capacità delle comunità online di trasformare le storie individuali in azioni concrete e positive. Ed riceverà presto questa meravigliosa sorpresa che potrebbe cambiare il corso della sua vita.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Samuel Weidenhofer (@itssozer)

La storia di Ed Bambas ci ricorda con forza come certe ingiustizie possano segnare un'intera vita... ma anche come la solidarietà possa cambiare tutto. In poche ore, milioni di utenti di internet si sono mobilitati per dargli ciò che il sistema gli aveva negato: la possibilità di invecchiare con dignità, libero dall'ansia del futuro.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
