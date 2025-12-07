La fine delle docce? Questa macchina che "lava gli umani" sta facendo scalpore

Ieri l'idea sembrava inverosimile, eppure oggi è realtà: una macchina che ti lava come se fossi un vestito, senza scuoterlo, ovviamente, sta facendo scalpore sui social media. A metà strada tra fantascienza e innovazione concreta, questa "lavatrice umana" si sta affermando come uno degli oggetti più insoliti della fine del 2025.

Un'attrazione da non perdere in Giappone

L'Esposizione Universale del 2025 in Giappone ha sicuramente riservato la sua dose di sorprese, ma nessuna ha generato tanto entusiasmo quanto questa capsula futuristica. L'azienda giapponese Science Corp, già nota per il suo approccio high-tech alla vita quotidiana, ha appena annunciato il lancio ufficiale della sua macchina progettata per... lavare intere persone. All'Expo di Osaka, il prototipo ha creato code impressionanti, diventando una delle star dello spettacolo. Bisogna dire che il concept è sufficiente ad attrarre anche i più scettici.

Come funziona questa macchina che lava le persone?

Il principio è di una semplicità quasi sconcertante: invece di entrare in una normale doccia, ci si sdraia in una capsula a forma di bozzolo. Una volta chiuso il coperchio, il dispositivo si occupa di tutto. Ti deterge delicatamente, come una lavatrice, ma senza centrifugare e con particolare attenzione al tuo comfort. Il tutto accompagnato da una musica rilassante che trasforma la routine quotidiana in un momento di tranquillità.

Un'idea nata negli anni '70

Questa straordinaria creazione si ispira a un modello presentato all'Esposizione Universale di Osaka... nel 1970. L'attuale presidente di Science, allora decenne, rimase profondamente colpito da questa invenzione visionaria. Decenni dopo, decise di reinventarla in una versione moderna. La portavoce di Science, Sachiko Maekura, spiega addirittura che la macchina "non purifica solo il corpo, ma anche l'anima". Per raggiungere questo obiettivo, integra il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio di alcuni parametri vitali, garantendo un'esperienza immersiva, delicata e sicura.

Produzione limitata e prezzo da capogiro

Il prototipo presentato a Expo 2025 ha catturato l'attenzione di una catena alberghiera americana interessata a una potenziale commercializzazione. Incoraggiata da questo entusiasmo, l'azienda Science ha deciso di avviare una prima produzione. Di conseguenza, un hotel di Osaka ha acquistato la prima unità e si sta già preparando a installare questo straordinario servizio.

Tra i primi acquirenti c'è Yamada Denki, una nota catena giapponese di elettronica di consumo, che spera di attrarre clienti grazie alla rarità del dispositivo. E la rarità è reale: ne saranno prodotte solo una cinquantina di unità. Per quanto riguarda il prezzo, i media locali parlano di circa 60 milioni di yen, pari a quasi 331.000 euro. Questa cifra colloca saldamente il dispositivo nella categoria degli oggetti tecnologici eccezionali.

Un'innovazione adattata al ritmo giapponese

In Giappone, dove le giornate sono spesso lunghe e il tempo è una lotta quotidiana, una macchina in grado di offrire una pulizia rapida, completa e rilassante è destinata a riscuotere un grande successo. Permette alle persone di dedicare un momento di benessere al proprio corpo, senza vincoli. Il grande interrogativo, tuttavia, rimane: questa invenzione otterrà lo stesso successo a livello internazionale? Riuscirà a conquistare utenti di altre culture, abituati ai propri rituali di doccia o bagno?

Quel che è certo è che la tecnologia continua a superare le nostre aspettative e a penetrare in territori che ieri non avremmo nemmeno potuto immaginare. Una macchina che lava le persone: chi ci avrebbe mai scommesso? Eppure esiste, pronta a trasformare un compito banale in un'esperienza futuristica.