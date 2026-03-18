Questa surfista professionista riceve la prima "wildcard per la maternità", un importante passo avanti in questo sport.

La World Surf League ha introdotto una misura innovativa a sostegno delle atlete dopo il congedo di maternità. La surfista francese Johanne Defay è la prima beneficiaria, segnando un significativo passo avanti nello sport professionistico.

Una misura senza precedenti nel surf professionistico

La "wildcard per la maternità" è stata introdotta dalla World Surf League (WSL), l'organo di governo delle competizioni internazionali di surf. Questa disposizione consente a un'atleta di tornare immediatamente nel circuito d'élite dopo una pausa dovuta al congedo di maternità.

In termini pratici, questo invito garantisce a Johanne Defay un posto nel Championship Tour del 2027, che riunisce le migliori surfiste del mondo. Non dovrà quindi affrontare le gare di qualificazione, note come Challenger Series. Si tratta di una novità assoluta nella storia di questo sport e, più in generale, di un segnale forte inviato da un'organizzazione sportiva internazionale.

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Johanne Defay, una carriera già costellata di successi.

Figura di spicco del surf francese, Johanne Defay si è affermata negli anni come una delle migliori surfiste del circuito. In particolare, è diventata la prima medagliata olimpica francese nel surf, conquistando la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nel marzo 2025, ha annunciato di voler mettere in pausa la sua carriera prima di dare alla luce il suo primo figlio pochi mesi dopo. Da allora, ha ripreso ad allenarsi, senza però partecipare a competizioni ufficiali. Questa nuova wildcard le permette ora di valutare un ritorno ai massimi livelli in condizioni compatibili con il suo percorso di carriera.

Un riconoscimento della realtà della maternità nello sport

La creazione di questa "wildcard per la maternità" si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle atlete madri nelle competizioni professionistiche. Storicamente, molte atlete hanno dovuto affrontare interruzioni di carriera senza alcuna garanzia di poter recuperare il livello o la classifica precedenti. La mancanza di adeguati sistemi di supporto può rappresentare un ostacolo significativo. Con questa iniziativa, la WSL riconosce le sfide specifiche legate alla maternità e si propone di offrire una soluzione concreta. L'obiettivo è consentire alle atlete di conciliare carriera e vita privata senza essere penalizzate in termini di prestazioni agonistiche.

Un'evoluzione che va oltre il regno del surf

Sebbene questa misura si applichi attualmente al surf professionistico, si inserisce in una tendenza più ampia osservata in diversi sport. Negli ultimi anni, alcune federazioni e organizzazioni hanno iniziato ad adattare i propri regolamenti per supportare al meglio le atlete dopo la gravidanza, in particolare per quanto riguarda le classifiche protette e le condizioni per il ritorno alle competizioni. In questo contesto, l'iniziativa della World Surf League potrebbe ispirare altri organismi sportivi ad implementare programmi simili.

Altri prodotti coinvolti

Johanne Defay non è l'unica a beneficiare di questa novità. Anche la surfista brasiliana Tatiana Weston-Webb ha ottenuto una wildcard per la stagione 2027. Questa doppia assegnazione conferma l'impegno della WSL a rendere questa misura una soluzione a lungo termine, piuttosto che un'iniziativa isolata. Le reazioni del mondo dello sport sono state generalmente positive, sottolineando l'importanza di tali cambiamenti per una migliore considerazione dei percorsi di vita degli atleti.

In sintesi, l'assegnazione della prima wildcard per maternità a Johanne Defay rappresenta un passo significativo nell'evoluzione dello sport professionistico. Riconoscendo la realtà della maternità, la World Surf League apre la strada a pratiche più inclusive. Al di là del surf, questa iniziativa solleva la questione dell'adattamento delle strutture sportive ai percorsi personali degli atleti e potrebbe contribuire a cambiamenti duraturi nelle regole del gioco.