Trecento donne uniscono le forze per acquistare un castello e gestire un campo estivo riservato agli adulti.

È bastato un annuncio immobiliare e una scintilla di ispirazione perché tutto avesse inizio. Trecento donne provenienti da tutto il mondo hanno messo insieme i propri risparmi per acquistare un castello di 800 anni nel sud-ovest della Francia e trasformarlo in un villaggio vacanze riservato alle donne adulte.

Tutto inizia con una cotta online

La storia di "Camp Château" inizia in modo alquanto improbabile. Philippa Girling, ex dirigente finanziaria, e sua figlia Leah Lykins si sono imbattute in un annuncio online: il Castello di Béduer, nella regione del Lot, in Francia, era in vendita. Una fortezza medievale del XIII secolo, arroccata sopra la valle del Célé, a pochi chilometri da Figeac. "Siamo rimaste affascinate dall'edificio. Cercavamo qualsiasi scusa per comprarlo", ha raccontato Leah Lykins alla rivista People .

Un nuovo modello di comproprietà

Il problema era che le due donne non potevano finanziare un acquisto del genere da sole. Nacque così l'idea di un modello innovativo: una comproprietà collettiva, aperta ad altre donne che condividessero lo stesso sogno. Più di 300 risposero all'appello, a cui si unì la terza co-fondatrice, Lynda Coleman. "Abbiamo riunito tutte queste donne, alcune le conoscevamo, altre no", racconta Coleman. In totale, il gruppo raccolse circa 2,3 milioni di dollari per acquistare il castello, più altri 325.000 dollari per la sua ristrutturazione e l'adeguamento alle normative vigenti.

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Sei giorni, cinque notti, senza pressioni

Il concetto di "Camp Château" è semplice e diretto: sei giorni e cinque notti, tutto incluso – alloggio, pasti, vino, attività ed escursioni. Sono disponibili più di otto workshop giornalieri: yoga, equitazione, kayak, giardinaggio, corsi di cucina, pittura, meditazione, visite ai mercati locali o un pisolino a bordo piscina. L'alloggio consiste in dormitori condivisi da cinque a otto persone o in tende glamping allestite nel parco di otto ettari. "Cerchiamo di garantire che nulla sia fonte di stress in nessun momento", spiega Philippa Girling. I partecipanti hanno un'età compresa tra i 19 e gli oltre 70 anni e provengono da ogni ceto sociale.

Un successo che ha superato ogni aspettativa.

I numeri parlano da soli. Nel 2023, il suo primo anno di attività, il castello ha ospitato 240 campeggiatrici. Per il 2026 sono già previsti 1.850 posti, e se ne attendono oltre 2.100 per il 2027. I video pubblicati su TikTok hanno fatto schizzare la domanda a livelli inaspettati: la lista d'attesa conta ora più di 11.000 donne. Questo entusiasmo riflette qualcosa di profondo: il bisogno di uno spazio tutto per sé, tra donne, senza secondi fini.

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Un secondo indirizzo, una comunità online

Di fronte a questo afflusso, le fondatrici hanno già acquisito una seconda proprietà: l'abbazia-castello di Camon nell'Ariège, che ospita anch'essa sessioni estive. Per coloro che non possono viaggiare, il team ha creato "Pocket Château", una comunità online che le sue iscritte chiamano "internet lento": niente pubblicità, niente spam, niente pressioni. Più di 500 donne provenienti da una ventina di paesi si incontrano già lì per partecipare a workshop ed eventi virtuali.

Un castello del XIII secolo, 300 donne e un sogno condiviso: "Camp Château" dimostra finalmente che esiste una terza via tra il turismo di massa e le case di riposo dai prezzi esorbitanti. Nessun re, nessun miliardario: solo solidarietà, un pizzico di audacia e 11.000 donne in lista d'attesa per partecipare.