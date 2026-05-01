Adhara Pérez Sánchez, a soli 14 anni, ha un QI superiore a quello di Albert Einstein.

Le è stato diagnosticato l'autismo all'età di 3 anni, purtroppo è stata vittima di bullismo a scuola e ignorata dagli insegnanti. Ora, a 14 anni, Adhara Pérez Sánchez ha un QI di 162, superiore a quello di Albert Einstein, e due lauree in ingegneria. La sua storia è tutt'altro che ordinaria.

Un QI di 162, superiore a quello di Einstein e Hawking.

Adhara Maite Pérez Sánchez è una giovane prodigio messicana il cui QI è stimato a 162, superando così il punteggio stimato del fisico teorico svizzero-americano di origine tedesca Albert Einstein e del fisico teorico e cosmologo britannico Stephen Hawking.

Per darvi un'idea, il QI medio si aggira intorno a 100: un punteggio di 162 colloca Adhara tra "le menti più rare al mondo". Questa cifra è ancora più straordinaria se si considera che questa giovane donna è cresciuta in circostanze particolarmente difficili.

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Un'infanzia segnata dal bullismo e dall'autismo

Originaria del povero quartiere di Tláhuac a Città del Messico, Adhara ha ricevuto la diagnosi di autismo a soli tre anni. A scuola, veniva bullizzata dai compagni e gli insegnanti non erano preparati ad affrontare le sue esigenze. Ha cambiato scuola tre volte. Sua madre ha raccontato in un'intervista a Marie Claire Mexico: "Non voleva più fare niente, era depressa, nessuno aveva empatia per lei, la prendevano in giro". Un contesto che avrebbe potuto ostacolarla... ma non l'ha fatto.

Due lauree in ingegneria conseguite prima dell'adolescenza

Adhara ha terminato la scuola primaria a 5 anni e le superiori a 9. A 11 anni si è iscritta all'Istituto Politecnico Nazionale del Messico, dove ha conseguito una laurea in ingegneria dei sistemi, seguita da una seconda laurea in ingegneria industriale presso l'Università Tecnologica del Messico. Contemporaneamente, ha seguito corsi di astronomia e sognava di diventare la prima astronauta messicana.

Stephen Hawking come catalizzatore di una vocazione

Fu all'età di sette anni, dopo una crisi epilettica che la lasciò in coma per tre giorni, che Adhara vide le foto di Stephen Hawking nello studio del suo medico. Quel momento cambiò tutto: accese la sua passione per l'ingegneria e l'esplorazione spaziale. Da allora, non ha mai più guardato le stelle allo stesso modo.

Ambasciatrice STEM e futura ingegnera della NASA

Adhara Pérez Sánchez è attualmente ambasciatrice STEM per l'Agenzia Spaziale Messicana, dove insegna matematica e scienze spaziali ai giovani studenti. Il suo obiettivo finale è lavorare per la NASA come ingegnere prima di diventare astronauta. È stata persino invitata dal rettore dell'Università dell'Arizona (USA) a studiare lì, ma ha scelto di rimanere in Messico. Questa decisione la dice lunga sulle sue convinzioni.

In breve, Adhara Pérez Sánchez dimostra a soli 14 anni che il genio non si ferma di fronte alle difficoltà. Punta niente di meno che a Marte e, visto il suo curriculum, sarebbe imprudente scommettere contro di lei.