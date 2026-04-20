Né occupate né in pensione: queste donne cinquantenni si trovano di fronte a un punto cieco professionale.

Intorno ai cinquant'anni, alcune donne si trovano in una zona grigia: "troppo giovani" per la pensione, "troppo vecchie" per essere facilmente assunte. Subiscono un doppio colpo: un rallentamento della carriera, periodi di inattività lavorativa, lavori part-time, uniti a pregiudizi sull'età e sulla capacità di adattarsi a nuove posizioni.

Un'epoca "morta" piuttosto che un ostacolo da superare

Studi condotti da INSEE e Dares dimostrano che le donne di età pari o superiore a 50 anni sono ancora prevalentemente occupate, ma molte si ritrovano disoccupate prima di raggiungere l'età pensionabile, con un tasso di disoccupazione più elevato rispetto agli uomini della stessa fascia d'età. In Francia, quasi un quarto delle persone di età compresa tra 55 e 61 anni non è né occupato né in pensione , e le donne costituiscono la grande maggioranza di questo gruppo, a causa delle disuguaglianze accumulate sul posto di lavoro (carriere discontinue, lavoro part-time, salari più bassi).

L'ageismo, una forma di discriminazione appena percettibile

Le donne cinquantenni sono spesso vittime di una combinazione di discriminazione basata sull'età e sul sessismo, venendo descritte come "meno flessibili", "meno efficienti" o "difficili da assumere". Secondo diversi studi, quasi il 70% delle agenzie di reclutamento riconosce che l'età rappresenta ancora uno svantaggio e quasi la metà riscontra difficoltà nell'assumere una donna di età superiore ai 45 anni, creando un vero e proprio soffitto di cristallo per la carriera professionale delle donne.

Le interruzioni di carriera stanno diventando sempre più frequenti nella fascia d'età 45-55 anni.

Interruzioni di carriera, lavoro part-time e percorsi professionali non lineari (spesso legati alla genitorialità) pesano notevolmente intorno ai cinquant'anni, quando si tratta di accumulare i contributi necessari per una pensione completa. Molte donne sono quindi costrette a continuare a lavorare oltre l'età pensionabile legale, incontrando al contempo difficoltà a riprendere il lavoro dopo una pausa, perché il loro profilo viene percepito come "troppo costoso" o "troppo vecchio" rispetto alle colleghe più giovani.

Il punto cieco nella gestione: la (peri)menopausa sul lavoro

Allo stesso tempo, le donne cinquantenni spesso attraversano la (peri)menopausa, un periodo fisiologico che può avere un impatto su energia, sonno, concentrazione e umore, senza che questo venga riconosciuto come un problema gestionale. Alcune scelgono quindi di lasciare il lavoro o di ridurre il carico lavorativo a causa della mancanza di comprensione, flessibilità o accomodamenti, il che aggrava ulteriormente la loro già precaria situazione in questa fase della vita.

Tra precarietà e invisibilità mediatica

Le donne cinquantenni che si trovano in questa situazione sono quasi completamente ignorate dalle politiche pubbliche e dai media, nonostante il fenomeno colpisca centinaia di migliaia di persone. Organizzazioni specializzate segnalano che molte sono costrette ad attingere ai propri risparmi, a dipendere dal partner o addirittura a tornare a vivere con i parenti, a causa della mancanza di un reddito regolare.

Verso una maggiore considerazione dell'età come fattore di diversità.

Esperte e gruppi femministi chiedono che l'età venga considerata un punto cieco nella gestione e nella promozione della diversità: dovremmo continuare a ignorare le competenze e l'esperienza delle donne cinquantenni, pur rappresentando un patrimonio di conoscenze, leadership e stabilità all'interno delle organizzazioni? Per queste donne, superare questo limite professionale richiederà politiche occupazionali mirate, formazione continua, adattamenti legati alla (peri)menopausa e una vera e propria lotta contro l'ageismo e gli stereotipi di genere.

In breve, in un'epoca in cui le carriere si allungano, lasciare le donne cinquantenni in questo limbo professionale non è né socialmente sostenibile né economicamente razionale. Rese invisibili, indebolite dalle disuguaglianze accumulate e frenate da stereotipi persistenti, rappresentano un punto cieco nelle politiche occupazionali e gestionali. Eppure, la loro esperienza, la loro capacità di adattamento e il loro impegno sono risorse preziose sia per le imprese che per la società.