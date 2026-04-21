Un robot realizza una prestazione storica in una mezza maratona e riaccende il dibattito

Società
Fabienne Ba.
Kyle Chan / X (anciennement Twitter)

Il 19 aprile 2026, durante la mezza maratona di Yizhuang, alla periferia di Pechino, si è verificato un evento senza precedenti. Per la prima volta, robot umanoidi hanno partecipato a una gara di lunga distanza insieme a corridori umani, su un percorso parallelo. Tra questi, una macchina si è distinta in particolare completando i 21,0975 chilometri in circa 50 minuti, un tempo spettacolare che supera le attuali prestazioni umane sulla stessa distanza.

Una performance che va oltre gli standard umani.

Per fare un confronto, il record mondiale della mezza maratona è detenuto da Jacob Kiplimo, che ha fatto registrare un tempo di 57 minuti e 20 secondi in una gara a Lisbona nel marzo 2026. Il divario è quindi significativo e illustra "l'impressionante potenziale di queste nuove tecnologie", hanno osservato gli organizzatori. Nonostante una caduta poco prima del traguardo, il robot è riuscito a completare la gara grazie all'intervento del suo team tecnico, dimostrando che queste macchine, pur essendo avanzate, dipendono ancora dall'assistenza umana.

Una rapida evoluzione della robotica

Questo tipo di prestazione dimostra i rapidi progressi nel campo della robotica. Solo un anno prima, in un evento simile, i robot più avanzati impiegavano ancora più di due ore e mezza per percorrere la stessa distanza. Organizzato come vetrina tecnologica, l'evento ha riunito circa un centinaio di robot, ciascuno accompagnato da un ingegnere, con l'obiettivo di dimostrare i progressi in termini di mobilità, equilibrio e resistenza.

Tra fascino e ansie

Questa spettacolare dimostrazione riaccende inevitabilmente il dibattito sul ruolo delle macchine nella nostra società. A lungo relegati a compiti industriali, i robot sembrano ora in grado di competere con gli esseri umani, o addirittura di superarli, in ambiti fisici complessi. Questi progressi richiamano alla mente i mondi immaginati da autori come Isaac Asimov o Philip K. Dick, dove il confine tra uomo e macchina si fa sempre più labile.

In definitiva, questa performance rappresenta una pietra miliare simbolica nell'evoluzione della robotica. Pur essendo affascinante per la sua spettacolarità, solleva anche interrogativi fondamentali sui limiti, l'etica e il futuro della coesistenza uomo-macchina. Una cosa è certa: la tecnologia continua a spingere i confini del possibile, a volte più velocemente di quanto avessimo mai immaginato.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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