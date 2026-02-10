Quando l'intelligenza artificiale assume un volto umano: questo robot ultrarealistico scatena polemiche

In Cina, l'azienda DroidUp ha appena presentato Moya, un robot umanoide dal realismo sorprendente. Dotato di intelligenza artificiale integrata e di un corpo biomimetico in grado di imitare movimenti ed espressioni umane, questo prototipo sta suscitando ammirazione e preoccupazione.

Un robot dall'aspetto simile a quello umano

Progettato per superare i confini della robotica, Moya è descritto come "il primo robot biomimetico intelligente al mondo". L'umanoide, alto 1,65 metri e pesante 32 chilogrammi, vanta lineamenti perfettamente proporzionati, un'andatura fluida e persino una temperatura corporea simulata tra i 32 e i 36 °C. Durante la sua presentazione ufficiale, riportata dal South China Morning Post , Moya ha affascinato il pubblico: sorride, cammina, reagisce al contatto visivo e riproduce microespressioni facciali con una sottigliezza raramente vista in un robot. Queste caratteristiche rendono questo robot una meraviglia tecnologica, ma anche oggetto di dibattito.

Il disagio della "valle perturbante"

Sebbene Moya colpisca per il suo realismo, molti utenti di Internet hanno espresso disagio per i suoi movimenti "quasi umani, ma non del tutto". Questo disagio corrisponde al noto fenomeno della "valle perturbante", descritto nel 1970 dal robotista giapponese Masahiro Mori. Secondo questa teoria, quanto più il volto e i modi di un robot si avvicinano a quelli di un essere umano, tanto più inquietanti diventano anche le più piccole imperfezioni, creando una sensazione di strana stranezza.

Sui social media cinesi, le reazioni spaziano dall'ammirazione per la tecnologia alla paura diffusa, con alcuni che descrivono Moya come "troppo umana per essere rassicurante". Altri criticano ancora una volta la scelta di un aspetto altamente convenzionale: un corpo femminile snello, con curve accentuate sulla parte superiore, truccata, lunghi capelli rosa, pelle chiara e vestita con una tuta aderente dai colori tenui.

Verso una nuova generazione di umanoidi

DroidUp afferma che Moya non si limita a un ruolo dimostrativo. L'azienda prevede di impiegare questo robot in settori che richiedono un'interazione umana diretta, come la sanità, l'istruzione e la reception nei negozi. A differenza di altri produttori che privilegiano robot deliberatamente stilizzati o meccanici per evitare confusione, DroidUp punta sul realismo assoluto, contando sulla graduale accettazione di questa nuova generazione di macchine "viventi". Si prevede che Moya sarà disponibile in commercio entro la fine del 2026, a un prezzo stimato di circa 1,2 milioni di yuan (circa 147.000 euro).

In sintesi, Moya segna un passo significativo nell'evoluzione dei robot dotati di intelligenza artificiale, capaci di interagire emotivamente e intuitivamente. Questo progresso, tuttavia, solleva la questione dei limiti dell'imitazione umana. Tra prodezza scientifica e vertigine esistenziale, Moya sembra incarnare il futuro che sta prendendo forma...