Queste famiglie vivono secondo regole rigide, spesso paragonate allo stile di vita di un altro secolo.

Le famiglie mormoni, membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, vivono una vita governata da rigidi principi religiosi che a volte evocano valori del XIX secolo. Spesso condividono questi momenti sui social media attraverso gli "influencer mormoni".

Regole di vita codificate e conservatrici

I mormoni evitano caffè, tè, tabacco e droghe, in conformità con un codice di salute chiamato Parola di Saggezza. Praticano la decima, donando il 10% del loro reddito alla Chiesa, e osservano un digiuno mensile di 24 ore, astenendosi da cibo e bevande, e il denaro risparmiato viene donato in beneficenza (offerte di digiuno). I giovani sono inoltre incoraggiati ad aspettare di avere almeno 16 anni prima di frequentare qualcuno e a dare priorità alle relazioni serie che portano al matrimonio, spesso celebrato in un tempio.

La famiglia è fondamentale per la comunità, e il matrimonio e i figli sono considerati di grande valore. I membri sono inoltre incoraggiati ad adottare un aspetto sobrio: niente tatuaggi, solo un paio di orecchini per le donne e abiti sobri. Dopo alcune cerimonie al tempio, indossano indumenti intimi religiosi chiamati "indumenti", simboli di impegno spirituale.

Una famiglia eterna al centro delle credenze

Il matrimonio nel tempio suggella le unioni "per il tempo e l'eternità", consentendo – ai più devoti – una riunione familiare postuma nel regno celeste. I figli vengono ritualmente "sigillati" ai genitori; la genealogia e i battesimi per procura dei defunti rafforzano questo legame intergenerazionale.

La famiglia ha la precedenza, con la procreazione vista come una "missione divina" e l'educazione dei figli come un dovere spirituale fondamentale. Il nucleo familiare è quindi concepito come l'unità fondamentale del piano divino: è allo stesso tempo un luogo di amore, di apprendimento morale e di trasmissione della fede. I ruoli familiari sono altamente valorizzati, con un ideale di casa stabile strutturato attorno all'impegno religioso, alla preghiera familiare e alla partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Pertanto, la famiglia non è semplicemente un'istituzione sociale, ma una realtà sacra, destinata a durare oltre la morte.

Forte presenza sui social media

Nonostante la loro dichiarata modestia, molti mormoni investono molto su Instagram, TikTok e YouTube per mostrare una vita presentata come armoniosa e virtuosa: abiti sobri scelti con cura, pasti in famiglia equilibrati, preghiere quotidiane e abitudini di benessere. Questi contenuti costruiscono un'estetica delicata, ordinata e rassicurante che attrae un vasto pubblico al di là della loro comunità religiosa.

Le "tradwives" mormoni, spesso portate alla luce o amplificate da reality show e piattaforme social, incarnano un forte ritorno ai ruoli familiari tradizionali: abiti lunghi, acconciature retrò, interni meticolosamente decorati, istruzione parentale e un'enfasi sulla maternità. Entro il 2025, queste figure hanno accumulato milioni di visualizzazioni, diventando vere e proprie influencer del "conservatorismo soft", dove spiritualità, estetica vintage e performance domestica si fondono in una narrazione al tempo stesso nostalgica e perfettamente adattata ai codici digitali contemporanei.

In breve, queste famiglie mormoni perpetuano uno stile di vita strutturato dalla fede, fondendo l'austerità vittoriana con la modernità digitale. La loro presenza online, in bilico tra autenticità e idealizzazione, affascina tanto quanto solleva interrogativi sulla nostra epoca iperconnessa.