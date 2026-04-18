Perdita dei genitori: perché i fratelli possono vacillare (e come affrontarla)

Quando i genitori muoiono, i fratelli e le sorelle piangono insieme e perdono ogni senso di orientamento. Questo evento tragico e irreversibile può rafforzare o spezzare i legami. A volte il nucleo familiare si consolida, altre volte si frantuma in mille pezzi. Senza i suoi pilastri, la famiglia fatica a ritrovare il proprio equilibrio. Tuttavia, può affrontare questa triste realtà senza distruggersi e, mano nella mano, attutire il colpo emotivo.

I problemi familiari dopo un lutto: un'esperienza comune.

È un momento che tutti i bambini temono, e molti si aggrappano ancora alla credenza infantile in un genitore eterno. Ma anche se speriamo di vivere questo dolore amaro il più tardi possibile, a volte la tragedia colpisce senza preavviso. Quando i genitori partono per il loro ultimo viaggio verso il cielo, lasciano dietro di sé una famiglia sopraffatta, smarrita e disorientata. Orfani che perdono ogni senso di maturità.

In alcuni casi, questo tragico evento avvicina i fratelli, ma a volte li divide, e non solo per questioni di eredità. Abbiamo appena dato l'ultimo saluto al defunto che già dobbiamo nominare un nuovo tutore non ufficiale, ridistribuire i ruoli all'interno della famiglia e trovare il nostro posto in questo caos interno. Il dolore collettivo si trasforma quindi in una crisi. E questo non accade solo in famiglie instabili come quelle di "Shameless".

"Le disfunzioni familiari in seguito a un lutto sono comuni e possono rendere il processo di elaborazione del dolore ancora più doloroso, aggiungendo ulteriore stress a una situazione già intensa e carica di emozioni", spiega Gabrielle Applebury, terapeuta matrimoniale e familiare di Love to Know . E le statistiche lo confermano. Secondo uno studio , i conflitti sorgono nel 20% delle famiglie in lutto. Senza una figura di riferimento, si crea una strana sensazione di vuoto e tutti si aggrappano alle vecchie abitudini quando invece è inevitabile una riorganizzazione.

L'origine di queste disfunzioni, secondo un terapeuta

In una famiglia, ogni persona svolge un ruolo inconscio. C'è chi si occupa delle pratiche burocratiche, chi offre supporto emotivo, chi alleggerisce l'atmosfera. Quando i genitori non ci sono più, i fratelli mantengono le stesse dinamiche e può crearsi un senso di ineguale distribuzione delle responsabilità.

Ad esempio, il fratello minore potrebbe delegare i compiti amministrativi più gravosi al maggiore, che è ancora abituato a supervisionare i genitori e a garantire la sicurezza dei fratelli. I figli più piccoli si sottraggono a queste responsabilità affermando che non sono di loro competenza, come se la loro posizione in famiglia desse loro un "lasciapassare". "Una volta che questi schemi si sono consolidati, è necessario un lavoro individuale significativo, coordinato con quello degli altri membri della famiglia", spiega lo specialista. I terapeuti si riferiscono a questi come "lealtà invisibili".

Al di là di questa realtà, vecchi rancori possono riemergere, soprattutto se i figli sono stati trattati in modo ineguale. In una famiglia, a volte ci sono i prediletti e le pecore nere. Basta poco perché una conversazione su un semplice soprammobile o uno scrigno dei ricordi si trasformi in una resa dei conti. È il famoso effetto "pentola a pressione": uno shock emotivo e tutto esplode. E non si tratta solo di cattiveria gratuita.

"Le difficoltà di comunicazione e di relazione preesistenti possono intensificarsi durante questo periodo, soprattutto quando di solito è necessario un grande coordinamento (organizzazione del funerale, testamento, cure palliative, ecc.)", avverte l'esperto.

I modi migliori per affrontarlo, senza forzare nulla

I genitori incarnano l'autorità e l'unità. Sono il legame tra i membri della famiglia , gli arbitri dei conflitti, i creatori di ricordi condivisi. Quando non ci sono più, ci sentiamo come bambini di cinque anni. In quel preciso istante, quasi desideriamo essere figli unici, senza renderci conto che condividere questo dolore ci aiuta a superarlo. Anche se facciamo fatica a trovare una via d'uscita positiva da questa oscurità di fondo, essa esiste.

"Per affrontare le disfunzioni familiari, una delle cose migliori che si possano fare è prendersi cura di sé stessi", consiglia la terapeuta. Non è egoismo; è una decisione preziosa per preservare l'armonia familiare. Elaborare il lutto in modo sano aiuta a evitare scene caotiche e a mantenere le fondamenta di quel rifugio sicuro che i genitori hanno costruito con tanta cura. Ecco cosa raccomanda Gabrielle Applebury:

Dopo la perdita dei genitori, è importante rimanere organizzati e condividere le informazioni per evitare tensioni tra fratelli.

Discutete insieme le decisioni, mettetele per iscritto e assicuratevi che tutti ne siano a conoscenza.

In caso di conflitto difficile, chiedete aiuto a una terza persona o a un professionista.

Il supporto terapeutico può aiutare a gestire il lutto e il suo impatto sui fratelli.

Dai priorità a una comunicazione calma: ascolto, rispetto e, se necessario, domande.

Stabilisci dei limiti e accetta che ognuno vive il lutto a modo suo.

Se la discussione si fa troppo tesa, fate una pausa e riprendete più tardi.

Mantenere o ricreare i momenti condivisi può aiutare a preservare i legami nonostante la difficile esperienza.

I genitori sono la colonna portante della famiglia, la linfa vitale della casa. Quando vengono a mancare, ci vuole tempo perché i fratelli e le sorelle ritrovino il loro equilibrio e la loro stabilità.