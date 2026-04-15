A 46 anni, condivide ciò che avrebbe voluto sapere a 36 anni.

La content creator Erin Devine (@devinedwelling ) ha condiviso una riflessione personale sulle lezioni che avrebbe voluto conoscere 10 anni prima. Il suo post su Instagram, ampiamente commentato, tocca vari aspetti del suo rapporto con il tempo, le aspettative sociali e le scelte di vita.

Un post personale che riscuote successo online

In un post condiviso sui social media, Erin confida: "Ho 46 anni. Ecco 5 cose che direi alla me stessa di 36 anni...". Condivide riflessioni tratte dalla sua esperienza, affrontando temi come la percezione dell'età, le aspettative che ci poniamo e l'importanza di seguire i propri ritmi. Tra le idee che mette in evidenza ci sono: "Non sei vecchia a 40 anni", "Non esiste un momento 'giusto'", "Gli animali domestici sono un impegno" e "Va bene non piacere a tutti".

Conclude con un messaggio stimolante: "Forse non avete raggiunto il vostro apice durante l'adolescenza, i vent'anni o i trent'anni... Forse la vostra realizzazione arriverà a quarant'anni. Continuate sulla vostra strada, abbiate fiducia nel processo e lasciate andare." I contenuti sullo sviluppo personale sono tra i formati più condivisi sulle piattaforme dei social media.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erin Devine (@devinedwelling)

Un messaggio che risuona in molte persone

I post che raccontano l'esperienza della quarantena, come quelli di Erin Devine (@devinedwelling ), stanno riscuotendo sempre più successo sui social media, dove le discussioni sull'invecchiamento e sul benessere sono in aumento. Alcuni studi suggeriscono che le piattaforme digitali consentono alle persone di condividere esperienze personali, favorendo un senso di comunità. La storia di Erin si inserisce in questa tendenza, in cui le esperienze individuali diventano argomenti di discussione collettiva.

Condividendo i consigli che darebbe alla se stessa di 36 anni, Erin Devine (@devinedwelling ) offre una riflessione sulla crescita personale e sulla percezione del tempo. Il suo account mette in luce l'idea che i percorsi di vita non seguano necessariamente una traiettoria lineare.