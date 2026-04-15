A 46 anni, condivide ciò che avrebbe voluto sapere a 36 anni.

Società
Fabienne Ba.
@devinedwelling / Instagram

La content creator Erin Devine (@devinedwelling ) ha condiviso una riflessione personale sulle lezioni che avrebbe voluto conoscere 10 anni prima. Il suo post su Instagram, ampiamente commentato, tocca vari aspetti del suo rapporto con il tempo, le aspettative sociali e le scelte di vita.

Un post personale che riscuote successo online

In un post condiviso sui social media, Erin confida: "Ho 46 anni. Ecco 5 cose che direi alla me stessa di 36 anni...". Condivide riflessioni tratte dalla sua esperienza, affrontando temi come la percezione dell'età, le aspettative che ci poniamo e l'importanza di seguire i propri ritmi. Tra le idee che mette in evidenza ci sono: "Non sei vecchia a 40 anni", "Non esiste un momento 'giusto'", "Gli animali domestici sono un impegno" e "Va bene non piacere a tutti".

Conclude con un messaggio stimolante: "Forse non avete raggiunto il vostro apice durante l'adolescenza, i vent'anni o i trent'anni... Forse la vostra realizzazione arriverà a quarant'anni. Continuate sulla vostra strada, abbiate fiducia nel processo e lasciate andare." I contenuti sullo sviluppo personale sono tra i formati più condivisi sulle piattaforme dei social media.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Erin Devine (@devinedwelling)

Un messaggio che risuona in molte persone

I post che raccontano l'esperienza della quarantena, come quelli di Erin Devine (@devinedwelling ), stanno riscuotendo sempre più successo sui social media, dove le discussioni sull'invecchiamento e sul benessere sono in aumento. Alcuni studi suggeriscono che le piattaforme digitali consentono alle persone di condividere esperienze personali, favorendo un senso di comunità. La storia di Erin si inserisce in questa tendenza, in cui le esperienze individuali diventano argomenti di discussione collettiva.

Condividendo i consigli che darebbe alla se stessa di 36 anni, Erin Devine (@devinedwelling ) offre una riflessione sulla crescita personale e sulla percezione del tempo. Il suo account mette in luce l'idea che i percorsi di vita non seguano necessariamente una traiettoria lineare.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Missione Artemis II: le retribuzioni degli astronauti scatenano reazioni

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Missione Artemis II: le retribuzioni degli astronauti scatenano reazioni

La missione Artemis II, che ha segnato il ritorno degli astronauti in orbita lunare, ha attirato l'attenzione per...

Questa campagna video sta cambiando il modo in cui vediamo il rugby femminile e sfidando gli stereotipi.

A lungo oppresso da preconcetti, il rugby femminile sta ora guadagnando visibilità e riconoscimento. Una campagna video di...

Questo tennista professionista si sta allenando tra il rumore dei bombardamenti.

La tennista professionista ucraina Marta Kostyuk ha condiviso un aspetto sconvolgente della sua preparazione atletica: allenarsi a Kiev...

Cos'è il "lip filler accent", questo intrigante termine della chirurgia estetica?

Una nuova espressione sta spopolando sui social media: l'"accento da filler labiale". Dietro questo termine alquanto misterioso si...

Un'influencer accusata di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per sovrapporre la propria testa al corpo di una modella.

Sui social media è scoppiata una polemica dopo che un'influencer americana è stata accusata di aver utilizzato l'intelligenza...

Considerata "troppo muscolosa": la foto di un atleta in piscina scatena numerose reazioni

Una foto di Ilona Maher in piscina ha scatenato numerosi commenti online, con alcuni utenti che hanno definito...