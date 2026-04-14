Missione Artemis II: le retribuzioni degli astronauti scatenano reazioni

La missione Artemis II, che ha segnato il ritorno degli astronauti in orbita lunare, ha attirato l'attenzione per un motivo inaspettato: la retribuzione dell'equipaggio. Nonostante l'importanza storica di questo viaggio, gli stipendi degli astronauti sono rimasti regolati dalla scala salariale del servizio civile statunitense . Questo sistema ha suscitato diverse reazioni, con alcuni osservatori che hanno evidenziato il divario tra il livello di competenza richiesto e la relativa retribuzione.

Retribuzione basata sulla scala salariale federale statunitense.

L'equipaggio della missione Artemis II era composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Contrariamente ad alcune credenze errate, gli astronauti della NASA non ricevono un bonus specifico per le missioni spaziali. La loro retribuzione si basa sul sistema salariale del settore pubblico statunitense, noto come General Schedule (GS). Gli astronauti civili sono generalmente classificati tra i livelli GS-11 e GS-15 in base alla loro esperienza e alle loro qualifiche.

Secondo i dati disponibili al pubblico, ciò equivale a una retribuzione fino a circa 150.000 dollari all'anno (circa 127.000 euro) per i professionisti più esperti. Questo sistema non include bonus specifici per le missioni spaziali, comprese quelle ad alto livello di complessità o rischio.

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Uno stipendio che suscita reazioni

La retribuzione degli astronauti è un argomento frequente di dibattito pubblico, soprattutto considerando le responsabilità legate al loro ruolo. Alcuni osservatori ritengono che lo stipendio possa sembrare modesto, se si considerano il livello di competenza richiesto e i rischi connessi alle missioni spaziali. In effetti, gli astronauti selezionati per le missioni Artemis hanno generalmente un background accademico e professionale particolarmente elevato. Molti sono ingegneri, scienziati o piloti esperti, spesso in possesso di titoli di studio avanzati in settori specializzati.

Altri sottolineano che il ruolo dell'astronauta è radicato in un'etica di servizio pubblico e ricerca scientifica, dove la motivazione principale risiede spesso nel contribuire all'esplorazione spaziale e al progresso della conoscenza. La NASA copre le spese di viaggio, alloggio e altre spese connesse alla missione, integrando lo stipendio fisso.

La continuazione del programma Artemis

Il programma Artemis prevede diverse missioni nei prossimi anni per preparare un ritorno sostenibile dell'uomo sulla Luna. A lungo termine, la NASA intende utilizzare queste missioni come base per lo sviluppo di progetti di esplorazione con equipaggio su Marte. Artemis II rappresenta quindi un passo cruciale nella strategia spaziale americana, segnando la ripresa delle missioni lunari con equipaggio più di cinquant'anni dopo Apollo.

La remunerazione degli astronauti della missione Artemis II ha suscitato diverse reazioni a causa del contrasto tra l'importanza della missione e la struttura salariale applicata. Al di là dell'aspetto finanziario, la missione Artemis II rappresenta un importante passo avanti nell'esplorazione spaziale, confermando l'ambizione di sviluppare una presenza umana sostenibile oltre l'orbita terrestre.