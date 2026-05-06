Ex assistente di volo, ha aperto una pasticceria in Giappone e la sua storia è affascinante.

Ci sono cambiamenti di carriera "facilmente spiegabili", e poi c'è quello di Rei Onoda. Ex assistente di volo della Emirates, questa donna giapponese sulla trentina ha scambiato i voli internazionali e lo skyline di Dubai con una casa di 180 anni in un villaggio di montagna giapponese, dove ogni mattina cuoce il pane.

Quattro anni in volo, a Dubai

Rei Onoda ha lavorato per circa quattro anni come assistente di volo per Emirates, con base a Dubai. Una vita fatta di viaggi, hotel e fusi orari: intensa, stimolante, ma tutt'altro che monotona. Tornata in Giappone dopo il matrimonio, si è stabilita a Tokyo e ha iniziato a lavorare per un'agenzia di pubbliche relazioni specializzata nel turismo. È lì che ha cominciato a prendere forma un'altra visione.

Il Giappone rurale come rivelazione

Nell'ambito del suo lavoro di pubbliche relazioni, Rei ha accompagnato giornalisti stranieri in tutto il Giappone, non solo nelle grandi città, ma anche in zone rurali meno conosciute. "Mi sono resa conto di quanti posti meravigliosi ci fossero nel mio Paese di cui ignoravo persino l'esistenza. Ho iniziato a considerare una vita più rurale", racconta . Poi la pandemia di Covid-19 ha accelerato tutto.

Covid come fattore scatenante

Confinati in un appartamento vicino alla stazione di Shibuya, pagando un affitto esorbitante in un complesso residenziale privato, Rei e suo marito hanno preso una decisione radicale. Dopo due anni di ricerche, hanno acquistato una casa di 180 anni nel villaggio di Kamijo, a circa 225 chilometri a nord-ovest di Tokyo, per 8,5 milioni di yen, pari a circa 50.000 euro. La proprietà comprende 2,4 ettari di terreno agricolo. Suo marito ha lasciato il suo lavoro nel mondo della moda per diventare agricoltore autorizzato, l'unico status che gli consente di coltivare questo terreno soggetto a regolamentazione.

Un panificio nato per necessità

La ristrutturazione della casa per trasformarla in una semplice abitazione si è scontrata con rigidi vincoli di tutela, il cui rispetto si è rivelato troppo oneroso. La coppia ha quindi optato per un progetto di caffetteria-panetteria, finanziando l'intera opera – ristrutturazione, attrezzature e costruzione – con un totale di circa 50 milioni di yen, di cui 29 milioni provenienti da sussidi pubblici per lo sviluppo regionale e la tutela del patrimonio culturale.

Tre anni di ristrutturazione, formazione in pasticceria, un bambino

Parallelamente ai tre anni di lavori di costruzione, Rei si è formata come fornaia a Tokyo sotto la guida di un artigiano formatosi in Germania. In questo periodo è anche rimasta incinta di suo figlio. La panetteria Kamijyoan ha aperto un anno e mezzo fa. Rei gestisce il panificio – che produce pane rustico, pane per sandwich, pane di segale, torte e biscotti – mentre suo marito si occupa della caffetteria. Il locale attrae sia residenti che turisti. La coppia produce anche una birra artigianale alla pesca.

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La comunità come fondamento

"Conciliare il panificio con la maternità è stata una sfida. Ma ho imparato a contare sugli altri", dice Rei. Il sostegno dei suoceri e dell'asilo nido locale l'ha aiutata ad andare avanti. E dietro ogni infornata di pane, vede un messaggio da trasmettere a suo figlio: "Questo panificio esiste grazie al sostegno della comunità locale. Spero che mio figlio, crescendo, lo veda e capisca l'importanza di costruire qualcosa insieme e di non rinunciare mai a ciò in cui si crede".

Da un Airbus A380 della Emirates a un forno a legna in una casa di 180 anni, Rei Onoda non ha certo scelto la strada più facile. La sua storia, tuttavia, dimostra che un cambiamento di vita "radicale", quando è radicato in una visione chiara e in una comunità solida, può costruire qualcosa di duraturo.