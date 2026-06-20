In Cina, alcune donne pagano 100 euro per trascorrere qualche ora con uno sconosciuto.

E se la compagnia diventasse semplicemente un altro servizio? In Cina, un concetto sorprendente sta prendendo piede: assumere una persona per farsi compagnia. Per qualche ora o per un'intera giornata, alcune persone (spesso donne) scelgono di pagare uno sconosciuto per condividere un'attività, chiacchierare o semplicemente evitare la solitudine. Questo fenomeno dice molto sull'evoluzione degli stili di vita urbani.

Quando la solitudine crea nuovi servizi

Nelle principali città cinesi, la solitudine è diventata una realtà sempre più evidente. Tra carriere impegnative, mobilità professionale e distanza dalla famiglia, molti residenti sperimentano una mancanza di interazione sociale nella vita quotidiana. Di fronte a questa situazione, sono emerse nuove piattaforme con una semplice promessa: mettere in contatto persone che desiderano condividere un momento di amicizia, senza alcun impegno particolare. L'obiettivo non è far nascere una storia d'amore, ma offrire compagnia umana per qualche ora.

Una piattaforma che offre di "affittare" l'azienda

Uno dei servizi più conosciuti si chiama Zuwobo, un nome che letteralmente significa "affittami" in mandarino. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto originale: l'utente sceglie un'attività e la piattaforma gli trova un compagno disponibile. Il concetto piace a chi vuole trascorrere del tempo piacevole senza dover organizzare un'uscita con il solito gruppo di amici. È una formula che privilegia semplicità e flessibilità.

Passeggiata, ristorante o videogiochi: ce n'è per tutti i gusti.

Uno dei motivi del successo di queste piattaforme risiede nella varietà di attività offerte. Alcuni optano per una passeggiata in città, altri per un'escursione, una cena al ristorante o persino una sessione di videogiochi a casa. L'idea è quella di adattarsi ai desideri di ognuno e offrire una presenza che accompagni i diversi momenti della vita quotidiana. Questo approccio trasforma la compagnia in un servizio personalizzabile.

Fino a 300 euro al giorno

I prezzi variano a seconda della durata e del tipo di attività scelta. Per un caffè o un pasto, i prezzi generalmente oscillano tra i 7 e i 20 euro. Tuttavia, se si tratta di essere accompagnati per un'intera giornata, il conto sale rapidamente. Alcuni servizi possono superare i 100 euro e arrivare a oltre 300 euro a seconda delle richieste. Una spesa una tantum che alcuni considerano "il prezzo di una piacevole esperienza sociale".

Un successo particolare durante il Capodanno cinese.

Ogni anno, il Capodanno cinese ci ricorda l'importanza dei legami familiari e delle riunioni di famiglia. Per chi vive lontano dai propri cari o da solo, questo periodo può talvolta acuire il senso di isolamento. Per questo motivo, le piattaforme di ride-sharing registrano spesso un picco di domanda durante le festività. Per alcuni utenti, condividere questi momenti con qualcuno diventa un modo per vivere la festa in un'atmosfera più calorosa.

Una tendenza che solleva interrogativi

Lo sviluppo di questi servizi riflette le profonde trasformazioni in atto nella società cinese. Da un lato, offrono una risposta concreta al bisogno di connessione umana e permettono ad alcune persone di rompere l'isolamento per qualche ora. Dall'altro, sollevano un interrogativo fondamentale: cosa significa, in una società, che la presenza altrui si possa prenotare come un qualsiasi altro servizio? Tra soluzione pratica e simbolo di legami sociali in mutamento, il dibattito rimane aperto.

Una cosa è certa: il successo di queste piattaforme dimostra che la necessità di condivisione, scambio e presenza rimane più importante che mai.