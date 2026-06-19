Regalare fiori a un uomo: perché questo gesto dovrebbe essere più comune

L'unico giorno in cui gli uomini ricevono fiori è al loro funerale. Un dato triste evidenziato da un recente studio. I fiori, spesso considerati un dono femminile, sembrano incompatibili con i codici di mascolinità imposti. Per la Festa del Papà, è tempo di sostituire la classica cassetta degli attrezzi con un bellissimo bouquet. Un'occasione per coltivare una nuova, tenera tradizione e seppellire l'era della mascolinità tossica.

Quando gli uomini ricevono fiori solo ai loro funerali

Mentre le donne non hanno bisogno di un'occasione speciale per ricevere mazzi di fiori con parole gentili sulla porta di casa, gli uomini ricevono fiori con la scritta "riposa in pace" o "pensieri affettuosi". Non sono più di questo mondo per riceverli e ammirarne la bellezza. Le uniche composizioni floreali a loro dedicate si limitano a crisantemi e vasi funebri con stendardi che simboleggiano il volo verso il paradiso.

Secondo un sondaggio condotto da un servizio di consegna fiori, l'88% degli uomini riceve il primo mazzo di fiori al proprio funerale. Gli altri ne vedono uno solo al momento del pensionamento o durante un ricovero ospedaliero. Mazzi di fiori accuratamente composti vengono deposti sulle lapidi di granito, ma raramente vengono lasciati sul tavolo della cucina, come fugaci pegni del nostro amore.

Perché aspettare la morte di un uomo per fare questa bucolica dichiarazione? Certamente perché, nell'immaginario collettivo, i fiori incarnano fragilità, delicatezza e sensibilità, l'esatto contrario della virilità . I fiori sono l'immagine tangibile del romanticismo, stretti nei palmi delle mani dei giovani gentiluomini e offerti come un silenzioso "Ti amo" alle donne della loro vita.

Sebbene gli uomini si rechino regolarmente dal fioraio per viziare la propria fidanzata o la propria madre, quasi mai ricevono nulla in cambio. Piuttosto, vengono spesso regalati borracce personalizzate con il loro nome, kit per la produzione di birra artigianale o attrezzi per il fai-da-te. Questi doni comuni sono più in linea con le aspettative sociali rispetto a una profusione di rose o a un mazzo di fiori di campo.

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È ora di porre fine agli stereotipi di genere obsoleti.

A San Valentino o in altre occasioni speciali, gli uomini si accalcano dal fioraio e queste immagini suscitano sguardi teneri. Vedere un uomo che passeggia con un mazzo di fiori a tracolla, con la vista oscurata da una profusione di foglie, è quasi come una scena da romanzo cavalleresco. Nei film romantici e nelle pubblicità, i fiori provengono sempre dagli uomini, come se non potessero mai esserne i destinatari. L'unica consolazione per gli uomini è qualche talea da piantare in giardino o delle erbe aromatiche per il davanzale. I mazzi di fiori, invece, arrivano sempre nelle loro mani per finire in quelle di qualcun altro.

In un'epoca in cui le donne si inginocchiano per chiedere la mano e le figlie regalano ai padri trattamenti benessere o maschere per il viso, i ruoli si stanno lentamente ma inesorabilmente invertendo. Regalare fiori a un uomo invece di un kit da barba o dell'onnipresente motosega non è solo un modo per esprimere affetto nel linguaggio delle piante. Si tratta anche di coltivare una mascolinità più pacifica e meno brutale. Si tratta anche di riportare alla luce emozioni precedentemente sepolte sotto una montagna di "sii forte" e "non piangere".

Contrariamente a quanto affermano gli oscuri forum della "manosfera", i fiori non sono "solo per i deboli". Secondo uno studio della Rutgers University, gli uomini che ricevono fiori "mostrano maggiore socievolezza e più felicità". Lungi dall'essere un veleno che intorpidisce il potere maschile, i fiori sono, al contrario, una fonte inesauribile di benessere. Diffondono gioia ovunque vadano.

Un dono che mette radici nelle mani delle star maschili

Mentre le donne esprimono con disinvoltura il loro desiderio di petali e non esitano a far notare quando il loro vaso è vuoto, gli uomini rimangono più riservati. Per loro, è ancora un argomento delicato. Fortunatamente, i personaggi pubblici stanno aprendo la strada, con le braccia cariche di steli e i volti nascosti dietro cespugli di foglie che ricordano una giungla. Jeremy Allen White, l'iconico attore della serie "The Bear", è stato il principale promotore di questo movimento progressista, l'emblema di questa riappropriazione floreale.

Immortalato nel marzo 2024 con un enorme mazzo di fiori di campo sulla spalla e un altro in un cesto scozzese, ha conquistato spontaneamente il cuore delle spettatrici, che hanno applaudito questa immagine, l'antitesi del "cattivo ragazzo" emotivamente indecifrabile. Questa foto spontanea rivela un tipo di mascolinità diverso, meno controllato, più flessibile . È facile immaginare il futuro di questi fiori: disposti in un vaso, occuperanno un posto d'onore tra i piatti fatti in casa. Essere un uomo e mostrare fiori significa dire al mondo: "Rifiuto le vecchie credenze patriarcali" e "Trovo piacere in modi diversi da una pinta di birra".

L'icona del rock Bruce Springsteen, dal canto suo, ha regalato a Shane MacGowan, frontman dei Pogues, un mazzo di rose bianche. La prova che persino i metallari in giacca di pelle rompono con la tradizione e si scambiano fiori invece di bottiglie di alcolici ad alta gradazione.

Regalare fiori a un uomo non è ancora la norma. Tuttavia, gli uomini stanno prendendo l'iniziativa e cedono al fascino di peonie, girasoli e gigli esposti nelle vetrine. Secondo un sondaggio del 2021 della Fondazione olandese per i fiori e le piante, il 22% degli uomini si compra fiori ogni mese.