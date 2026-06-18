L'abbigliamento della giornalista durante i Mondiali, giudicato "inappropriato", sta suscitando polemiche.

Società
Léa Michel
@eleonoraincardona / Instagram

In quasi tutti i grandi eventi sportivi si ripete lo stesso scenario: una donna svolge il suo lavoro, ma il suo aspetto diventa oggetto di discussione. Questa volta è la giornalista sportiva italiana Eleonora Incardona a subire commenti inappropriati dopo la sua apparizione ai Mondiali di calcio FIFA 2026. Questa controversia solleva una semplice domanda: perché continuiamo a giudicare le donne in base al loro abbigliamento anziché alla loro competenza?

Un outfit estivo che suscita critiche

Presente al MetLife Stadium nel New Jersey per seguire la partita tra Stati Uniti e Paraguay, Eleonora Incardona indossava una maglietta bianca abbinata a pantaloncini di jeans. Un outfit leggero, perfetto per le temperature estive e per una giornata di reportage sul campo.

Tuttavia, alcune foto condivise sui social media hanno rapidamente scatenato un'ondata di reazioni. Alcuni utenti di internet hanno ritenuto che il suo look non fosse appropriato per l'evento, arrivando persino a definire il suo abbigliamento "inappropriato". Questo dibattito si è rapidamente intensificato, mettendo in secondo piano la vera questione: il suo lavoro di giornalista.

Perché si continua a parlare dell'aspetto fisico delle donne?

Di fronte alle critiche, in molti sono accorsi in difesa di Eleonora Incardona. La loro osservazione è inequivocabile: i giornalisti uomini non sono quasi mai sottoposti allo stesso livello di analisi o giudizio riguardo al loro aspetto.

In definitiva, la questione va ben oltre questo semplice abbigliamento. Perché una donna che segue un evento sportivo dovrebbe giustificare le sue scelte di abbigliamento? E soprattutto, perché il suo aspetto diventa oggetto di discussione quando la sua missione principale è informare?

È importante ricordare l'ovvio: commentare il corpo o l'aspetto di una donna è inaccettabile. E questo vale per tutti. Che si tratti di una giornalista, un'atleta, un'artista o una persona che lavora in qualsiasi altra professione, il suo aspetto fisico non dovrebbe mai essere utilizzato come base per una valutazione professionale.

Un professionista prima di tutto

Eleonora Incardona è nota al grande pubblico principalmente per la sua carriera nel giornalismo sportivo. Reporter per la piattaforma DAZN, vanta anche un nutrito seguito sui social media, dove condivide regolarmente scorci del suo lavoro e la sua passione per lo sport.

Nel periodo precedente ai Mondiali del 2026, Eleonora Incardona aveva espresso il suo entusiasmo all'idea di vivere questa eccezionale avventura professionale. Questo entusiasmo meritava di essere messo in risalto più dei commenti sul suo abbigliamento.

La cosa più importante non è forse altrove?

Questa controversia mette in luce un problema ancora molto attuale: le donne sono troppo spesso ridotte al loro aspetto, anche quando svolgono il proprio lavoro con serietà e professionalità. Questa situazione è tanto più evidente se si considera che gli uomini davanti alle telecamere, siano essi giornalisti, consulenti o presentatori, generalmente sfuggono a questo tipo di commenti.

Dopotutto, quando fa caldo, nessuno si aspetta di vedere un giornalista al lavoro in tuta da sci. Ciò che dovrebbe contare di più è la qualità del suo lavoro, la sua competenza e la sua capacità di trasmettere informazioni, non la lunghezza dei suoi pantaloncini o la scelta della sua maglietta.

In definitiva, speriamo che le discussioni sulle grandi competizioni sportive si concentrino prima o poi su ciò che conta davvero: lo sport, le prestazioni e il lavoro di chi le racconta.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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