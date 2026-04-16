Viaggiare in aereo non significa rinunciare allo stile per la comodità. Tuttavia, trovare il giusto equilibrio tra un abbigliamento comodo e un look curato può a volte rivelarsi una sfida.

L'aria condizionata spesso troppo intensa in cabina, le lunghe ore trascorse seduti, le variazioni di temperatura tra l'aeroporto e la destinazione, per non parlare dei controlli di sicurezza: tutti questi inconvenienti vanno previsti.

Qui vi offriamo consigli pratici su come viaggiare vestiti in modo pratico ed elegante, a prescindere dalla vostra corporatura.

Abbigliamento per volare: la comodità prima di tutto

Optate per materiali naturali e traspiranti.

La scelta dei materiali è fondamentale per un buon abbigliamento da viaggio. Fibre naturali come cotone, lino, lana, cashmere, seta, TENCEL e modal offrono una traspirabilità impareggiabile anche per lunghi periodi.

Questi materiali regolano naturalmente la temperatura corporea e rimangono morbidi a contatto con la pelle, anche dopo diverse ore di volo.

Al contrario, i materiali sintetici si rivelano poco traspiranti e diventano rapidamente scomodi durante un volo a lungo raggio.

Trattengono calore e umidità, trasformando un semplice viaggio in un'esperienza spiacevole. È quindi meglio evitarli del tutto.

Optate per tagli ampi e non aderenti.

Gli abiti attillati possono sembrare eleganti al momento dell'imbarco, ma diventano rapidamente fonte di disagio durante il volo. I tagli ampi e comodi consentono la massima libertà di movimento , essenziale quando si sta seduti per lunghi periodi.

Gli arti tendono a gonfiarsi leggermente in quota, il che accentua la compressione esercitata dagli indumenti. Su un volo a lungo raggio, il comfort deve chiaramente avere la precedenza su considerazioni puramente estetiche.

L'outfit ideale per un volo a lungo raggio

La parte inferiore dell'outfit: leggings, pantaloni della tuta e pantaloni a gamba larga

Per la parte inferiore, vengono subito in mente diverse opzioni. Leggings, pantaloni da jogging, pantaloni a gamba larga e morbidi chinos offrono completa libertà di movimento e sono ideali per lunghe ore trascorse seduti . Si adattano ai cambiamenti di posizione senza mai limitare i movimenti.

I jeans attillati o slim, al contrario, rappresentano un classico errore. Le gambe si gonfiano in aereo , causando formicolio, pizzicore e un vero e proprio disagio.

Sebbene i jeans rimangano un capo essenziale, i jeans boyfriend a gamba larga o i jeans elasticizzati sono valide alternative. I tessuti elasticizzati fanno davvero la differenza a lungo termine.

La parte superiore dell'outfit: comodi maglioni, felpe e t-shirt.

Per la parte superiore, optate per t-shirt ampie a maniche corte o lunghe, felpe con cappuccio e maglioni in cotone o fibre naturali. Questi capi uniscono praticità e comfort senza sforzo.

Indossare solo una canotta è un errore comune.

L'aria condizionata nelle cabine può raffreddare rapidamente l'aria , rendendo questo tipo di capo insufficiente. Un maglione, un gilet, uno scialle o un cardigan diventano quindi essenziali come strato aggiuntivo.

Indossa abiti adatti a sopportare l'aria condizionata dell'aereo.

Il principio della stratificazione o sovrapposizione di strati

La stratificazione, o un sistema multistrato , consente di adattarsi alle variazioni di temperatura tra l'aeroporto, la cabina e la destinazione. Questo principio è implementato su tre livelli.

Il primo strato, leggero e funzionale, può essere una maglietta a maniche corte o un reggiseno sportivo. Il secondo strato offre comfort termico grazie a una t-shirt o una maglia a maniche lunghe in fibre naturali.

Il terzo strato, infine, protegge dal freddo: felpa con cappuccio, cardigan, giacca leggera o parka in inverno.

Secondo uno studio pubblicato nel 2019 dall'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), la temperatura media in cabina varia tra i 18 e i 24 °C , con notevoli variazioni a seconda della zona dell'aeromobile.

Prevedere queste differenze di temperatura vestendosi a strati rimane la strategia più efficace.

Accessori tessili per proteggersi dal freddo in cabina

Una sciarpa sottile, un fazzoletto da collo o un maglione a collo alto proteggono efficacemente la gola dagli effetti dell'aria condizionata. Questi indumenti leggeri sono facili da mettere in valigia e si rivelano preziosissimi a bordo.

Calzini di lana o cashmere caldi impediscono ai piedi di raffreddarsi durante il volo.

Per i viaggi lunghi, mettere delle pantofole da viaggio nel bagaglio a mano permette di togliersi le scarpe comodamente senza dover camminare a piedi nudi sul pavimento dell'aereo.

Come vestirsi per superare facilmente i controlli di sicurezza

Evita gli elementi metallici nell'abbigliamento

Indossare molti gioielli rallenta notevolmente i controlli di sicurezza. Orologi, anelli, collane, cinture e orecchini devono essere rimossi , con conseguente perdita di tempo e rischio di dimenticarli.

Riporre questi accessori direttamente nel bagaglio prima dell'imbarco rimane la soluzione più sicura.

Anche i ferretti del reggiseno, i bottoni metallici e le fibbie delle cinture attivano i rilevatori.

Un reggiseno sportivo morbido e senza ferretto, in cotone o TENCEL, rappresenta un'alternativa comoda e pratica.

Scegli abiti facili da togliere e da rimettere

I controlli di sicurezza richiedono rapidità e semplicità.

Una giacca leggera e scarpe facili da indossare renderanno il processo molto più semplice. Inoltre, ricordatevi di svuotare le tasche da eventuali monete prima di passare il varco di sicurezza.

Un ultimo dettaglio che spesso viene trascurato: controllare lo stato dei calzini.

Saranno visibili quando ci si toglie le scarpe, e un calzino bucato davanti a tutta la fila è una situazione facilmente evitabile.

Le scarpe ideali per viaggiare in aereo

Sneakers e scarpe basse: i migliori alleati

Le scarpe basse, comode e facili da togliere, rimangono le preferite per viaggiare in aereo.

Le scarpe da ginnastica e da trekking consentono di muoversi agevolmente sia in aeroporto che in cabina, facilitando inoltre il passaggio attraverso i controlli di sicurezza.

Sneakers classiche, leggere e flessibili, si adattano a tutte le forme del corpo e a tutte le lunghezze di volo.

Le scarpe da trekking offrono un supporto superiore e una suola ammortizzata, ideale per lunghe camminate in aeroporto.

I mocassini senza lacci uniscono eleganza e praticità, facili da indossare e togliere in pochi secondi.

Scarpe da evitare assolutamente in aereo

I tacchi alti sono assolutamente inadatti a camminare nei corridoi di un aereo e per i chilometri percorsi in un aeroporto.

Infradito, sandali e scarpe aperte presentano problemi igienici (schizzi nel WC) e problemi di sicurezza in caso di evacuazione di emergenza.

Le pantofole da viaggio, riposte nel bagaglio a mano, offrono la soluzione ideale per togliersi comodamente le scarpe durante un volo.

Abbigliamento e accessori da evitare quando si viaggia in aereo.

Capi di abbigliamento da lasciare in valigia

Alcuni capi d'abbigliamento è meglio lasciarli a casa il giorno della partenza. I jeans ultra-slim sono in cima alla lista, diventando scomodi dopo appena un'ora di seduta.

Indossare una canottiera da sola ti espone al freddo in cabina, e gli abiti a cui tieni rischiano di sporcarsi o danneggiarsi durante i controlli di sicurezza.

I materiali sintetici poco traspiranti e gli indumenti contenenti elementi metallici complicano inutilmente il passaggio attraverso i varchi di sicurezza.

La regola d'oro rimane la semplicità : pezzi sobri, realizzati con materiali naturali, senza ornamenti metallici.

Gioielli e accessori da non indossare in aereo

Indossare diversi gioielli il giorno del volo crea più problemi di quanti ne risolva. Orologi, anelli, collane, orecchini e cinture devono essere rimossi ai controlli di sicurezza, aumentando il rischio di perderli o dimenticarli.

La soluzione più saggia è quella di metterli direttamente in valigia prima ancora di arrivare in aeroporto.

Completa il tuo outfit con accessori utili

Un berretto e una sciarpa per viaggiare con stile.

Un berretto da baseball o un berretto sottile soddisfano tutti i requisiti: pratici, eleganti e utili una volta atterrati per proteggersi dal sole.

Dopo diverse ore di volo, questo accessorio discreto nasconde i capelli stanchi con un'eleganza disinvolta.

La sciarpa sottile o il foulard assolve a diverse funzioni contemporaneamente.

Protegge dall'aria condizionata fredda, si ripiega in pochi secondi e si ripone facilmente. Un accessorio versatile da mettere sempre nel bagaglio a mano.

Accessori essenziali per il comfort in cabina

Tre accessori trasformano un volo in un'esperienza rilassante. I tappi per le orecchie riducono il rumore ambientale, il russare dei vicini e gli annunci ripetuti.

La maschera per dormire o la mascherina per gli occhi blocca la luce ambientale per favorire il sonno, sia di giorno che di notte.

Infine, il cuscino di supporto cervicale sostiene il collo e previene la rigidità cervicale durante i voli lunghi; si fissa comodamente alla tracolla di uno zaino.

Consigli per chi soffre di problemi circolatori in aereo

Calze compressive: una soluzione da valutare

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio di trombosi venosa profonda (flebite) aumenta da due a tre volte sui voli di durata superiore alle quattro ore .

Per le persone soggette a problemi circolatori, gambe pesanti, edema o vene varicose, si consiglia di valutare l'utilizzo di calze compressive, anche durante i voli di breve durata, previo consulto medico.

Per poter indossare comodamente queste calze, è fondamentale scegliere pantaloni sufficientemente larghi . A questo scopo, sono ideali pantaloni da jogging comodi o pantaloni a gamba larga con elastico in vita.

Regolate l'abbigliamento per favorire la circolazione sanguigna.

Indossare indumenti non compressivi è fondamentale per favorire la circolazione sanguigna durante il volo. Pantaloni larghi, leggings non compressivi e tessuti elasticizzati prevengono qualsiasi compressione degli arti.

La libertà di movimento viene prima di tutto , soprattutto durante lunghe ore trascorse in piedi ad alta quota.

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Abbigliamento casual: massimo comfort garantito

Un paio di pantaloni della tuta in stile pigiama abbinati a una felpa ampia e scarpe da ginnastica rappresentano l'emblema del comfort in aereo. Questa combinazione abbraccia appieno il lato casual pur mantenendo un aspetto curato.

Ideale per i voli lunghi, dove il riposo è fondamentale, permette di arrivare riposati e rilassati senza dare l'impressione di aver dormito vestiti.

L'outfit elegante: stile e praticità si fondono.

Pantaloni a gamba larga con pieghe o pantaloni in tessuto tecnico leggero ed elasticizzato, abbinati a un maglione di maglia e mocassini o sneakers eleganti, rappresentano il perfetto equilibrio tra chic e praticità.

Questo completo vi permette di arrivare a destinazione con un aspetto impeccabile senza rinunciare al comfort durante il volo. È adatto sia per viaggi di lavoro che per vacanze.

Pantaloni a gamba larga con pieghe in tessuto tecnico elasticizzato.

Maglione a maglia fine realizzato in fibre naturali

Mocassini o scarpe da ginnastica semplici ed eleganti

Una sciarpa sottile per proteggersi dall'aria condizionata

Cosa indossare per un breve volo in Europa

Un outfit più rilassato ma comunque curato.

Per i voli di durata inferiore alle due ore, l'abbigliamento può essere più informale e meno incentrato sul comfort estremo. Tuttavia, è comunque consigliabile evitare i jeans ultra-slim, scomodi anche per brevi periodi di seduta, e rispettare le procedure di sicurezza.

Regolazioni essenziali anche per i viaggi brevi

Anche per i voli brevi, alcuni consigli rimangono validi. Indossare scarpe facili da togliere, evitare montature in metallo e limitare i gioielli ingombranti semplifica le procedure di controllo di sicurezza.

È utile anche una sciarpa leggera, poiché l'aria condizionata può essere molto forte anche durante brevi tragitti.

L'essenziale per un outfit perfetto da aereo

I capi essenziali da avere nel tuo outfit

Un abbigliamento da aereo di successo si basa su alcuni elementi fondamentali: pantaloni comodi e larghi , una maglia in tessuto naturale traspirante, uno strato extra caldo come un cardigan o una giacca leggera, scarpe basse facili da togliere e calze calde di lana o cashmere.

Ciascuno di questi elementi contribuisce al comfort generale del viaggio.

Parte inferiore ampia: leggings, pantaloni da jogging o pantaloni a gamba larga in materiali naturali

Maglia traspirante in cotone, TENCEL o modal.

Strato caldo: cardigan, felpa o giacca leggera

scarpe basse, senza lacci

Calzini caldi in lana o cashmere

Bagaglio a mano: un cambio di vestiti e oggetti essenziali.

Un ampio bagaglio a mano morbido permette di trasportare l'essenziale e un cambio completo di abiti, prezioso in caso di smarrimento del bagaglio. Gli indumenti con molte tasche facilitano l'accesso ai documenti di viaggio.

Pantofole da viaggio, una mascherina per dormire, tappi per le orecchie e un cuscino da viaggio completano idealmente questo kit da viaggio.

In breve: i consigli migliori per vestirsi in modo appropriato in aereo

Le tre regole d'oro per un abbigliamento da aereo impeccabile

Tre principi fondamentali guidano la scelta di un abbigliamento da volo efficace. La prima regola imprescindibile è dare priorità al comfort e ai materiali naturali traspiranti .

Il secondo pilastro consiste nell'adottare un abbigliamento a strati per far fronte alle variazioni di temperatura tra l'aeroporto, la cabina e la destinazione finale.

La terza regola essenziale è scegliere scarpe basse e abiti privi di elementi metallici per facilitare i controlli.

Adatta il tuo abbigliamento alla durata e alla destinazione del volo.

La durata del volo e la destinazione influenzano direttamente la scelta dell'abbigliamento. Su un volo a lungo raggio, tessuti traspiranti, tagli ampi e accessori comodi diventano essenziali.

Su un volo breve, un abbigliamento più informale è perfettamente accettabile, a patto di seguire alcune regole di base. In ogni caso, vestirsi bene in viaggio non significa rinunciare alla comodità: stile e praticità possono sempre andare di pari passo .