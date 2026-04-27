Viaggiare durante la gravidanza solleva molti interrogativi. È sicuro volare per sé stesse e per il proprio bambino non ancora nato ? Quali precauzioni bisogna prendere prima di prenotare il biglietto?

Risponderemo a queste domande con consigli chiari e pratici.

Buone notizie: in assenza di complicazioni, viaggiare in aereo durante la gravidanza rimane perfettamente fattibile fino alla 36ª settimana .

Comfort, sicurezza, documenti medici… ecco tutto ciò che devi sapere per viaggiare in tutta tranquillità.

I rischi del viaggio aereo durante la gravidanza: cosa è importante sapere

Contrariamente a quanto si crede comunemente, volare durante la gravidanza non presenta particolari pericoli né per la madre né per il bambino.

Tuttavia, alcuni punti meritano un chiarimento per poter viaggiare in tutta tranquillità.

Controlli di sicurezza aeroportuali

I varchi di sicurezza che attraversiamo in aeroporto funzionano con metal detector , non con raggi X.

Questi rilevatori non rappresentano assolutamente alcun pericolo per una donna incinta. Pertanto, non c'è motivo di preoccuparsi durante i controlli di sicurezza.

Radiazione atmosferica e pressurizzazione

Il tema delle radiazioni atmosferiche viene spesso sollevato. In realtà, questi raggi rappresentano un rischio solo per le persone che volano quasi quotidianamente, come alcuni membri dell'equipaggio.

Per un viaggio occasionale, l'esposizione rimane sostanzialmente trascurabile. La pressurizzazione della cabina, inoltre, non rappresenta alcun pericolo per il bambino .

Tuttavia, dopo la 36ª settimana di gravidanza , i viaggi aerei sono sconsigliati. Il rischio principale non è di natura strettamente medica: si tratta soprattutto della possibilità di un parto inatteso a bordo.

Uno scenario che preferiamo evitare, anche se nella storia dell'aviazione civile si sono già verificati parti in volo.

Primo trimestre: viaggiare è possibile, ma nausea e vomito potrebbero rendere il volo scomodo.

potrebbero rendere il volo scomodo. Fino a 36 settimane: nessuna controindicazione in assenza di complicazioni

Oltre le 36 settimane: si sconsiglia vivamente di viaggiare a causa del rischio di parto prematuro durante il volo.

Precauzioni mediche prima e durante il volo

Prima di pianificare qualsiasi viaggio aereo, è fondamentale consultare il proprio medico . Ogni gravidanza è unica e solo un professionista sanitario può valutare la situazione individuale di ogni donna incinta.

Questo gli permetterà di adattare le sue raccomandazioni in base al trimestre di gravidanza, all'anamnesi e allo stato di salute generale.

Documenti medici essenziali

Si consiglia vivamente di preparare una documentazione completa prima della partenza. Il viaggiatore deve essere in possesso di un certificato medico recente e di una copia della cartella clinica.

Questi documenti potrebbero essere richiesti dalla compagnia aerea o rivelarsi preziosi in caso di problemi di salute a destinazione.

Preparati bene per il volo

Durante il volo, diverse azioni possono contribuire a mantenere comfort e benessere. Mantenersi idratati è fondamentale, poiché l'aria in cabina è particolarmente secca.

Ricorda inoltre di alzarti e camminare nel corridoio ogni ora circa, per stimolare la circolazione sanguigna.

Scegliete un posto comodo e spazioso , idealmente sul lato del corridoio per facilitare gli spostamenti. Indossa calze compressive per prevenire il rischio di flebite. Optate per abiti comodi e traspiranti che si adattino ai cambiamenti del corpo. Mantieniti idratato durante tutto il volo.

Compagnie aeree e gravidanza: regole da sapere prima di prenotare

Ogni compagnia aerea ha una propria politica in merito al trasporto di donne in gravidanza . È quindi fondamentale verificare direttamente con la compagnia aerea prescelta prima di acquistare il biglietto.

Alcune compagnie aeree richiedono un certificato medico datato meno di 48 ore prima del volo, soprattutto in caso di gravidanza avanzata.

Altre compagnie potrebbero semplicemente vietare l'imbarco dopo un certo numero di settimane. Queste regole variano da una compagnia aerea all'altra e una spiacevole sorpresa in aeroporto sarebbe particolarmente stressante.

Raccomandiamo inoltre vivamente di stipulare un'assicurazione di viaggio specifica per la gravidanza. In caso di complicazioni mediche all'estero o di ricovero ospedaliero imprevisto, una copertura specifica può fare davvero la differenza.

Alcune polizze assicurative coprono anche i costi relativi al parto prematuro al di fuori del paese di residenza.

Prima di acquistare i biglietti, verificate i termini e le condizioni della compagnia.

Preparate in anticipo i documenti necessari, in particolare il certificato medico.

Stipulate un'assicurazione di viaggio che copra specificamente la gravidanza.

Consigli pratici sulla destinazione e sul vostro soggiorno

Una volta giunti a destinazione, la vigilanza non si ferma. A seconda della regione del mondo visitata, le condizioni sanitarie locali possono avere un impatto diretto sulla salute della madre e del bambino.

Alcune regioni tropicali o in via di sviluppo presentano specifici rischi di infezione.

Vaccinazioni e precauzioni sanitarie a seconda della destinazione

La questione delle vaccinazioni in gravidanza merita particolare attenzione. Non tutti i vaccini sono compatibili con la gravidanza, in particolare i vaccini vivi attenuati.

Prima della partenza, una consulenza con uno specialista in medicina dei viaggi aiuta a individuare le precauzioni più adatte a ciascuna destinazione e a ciascun profilo.

Raccomandiamo inoltre di individuare le strutture mediche disponibili all'arrivo. Conoscere l'indirizzo di un ospedale o di una clinica locale offre maggiore tranquillità e consente una risposta rapida in caso di necessità.

A seconda della destinazione, il livello di assistenza può variare considerevolmente.

Informati sui rischi per la salute specifici di quella destinazione.

Verifica la compatibilità dei vaccini raccomandati con la gravidanza

Prima della partenza, informatevi sulle strutture mediche disponibili nella vostra destinazione.

Porta con te un kit di pronto soccorso adeguato, approvato dal tuo medico.

Viaggiare durante la gravidanza richiede un'organizzazione rigorosa, ma niente di insormontabile.

Con le giuste precauzioni, un attento monitoraggio medico e un abbigliamento adatto a ogni fase della gravidanza, viaggiare rimane un'avventura accessibile e arricchente per le future mamme.