Perché, secondo i medici, questo posto sull'aereo sarebbe il più esposto ai germi?

Viaggio
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kelly / Pexels

Volare significa condividere uno spazio chiuso con molti altri viaggiatori per diverse ore. Sebbene per molti l'esperienza rimanga comoda ed emozionante, alcuni esperti sottolineano che la scelta del posto a sedere potrebbe influire sul livello di esposizione ai germi a bordo.

Il posto lato corridoio: più passaggio di persone, più contatti

Secondo diversi specialisti in malattie infettive, il posto lato corridoio offre il maggior rischio di interazione indiretta con altri passeggeri. Il dottor Jarod Fox, specialista in malattie infettive presso Orlando Health, spiega che questa posizione di seduta ti pone direttamente sul percorso dei viaggiatori che si muovono all'interno della cabina. Andare in bagno, prendere i bagagli o semplicemente sgranchirsi le gambe: questi movimenti sono frequenti.

La dottoressa Ashley Drews, epidemiologa presso l'Houston Methodist, sottolinea inoltre che questo tipo di posti a sedere comporta un maggior numero di contatti involontari con le persone che si muovono nel corridoio. Uno studio della Emory University indica che circa il 40% dei passeggeri si alza almeno una volta durante un volo e quasi il 20% si alza più volte. In altre parole, il corridoio diventa un'area di traffico costante, dove gli incontri sono più frequenti.

Prossimità: il vero fattore determinante

Gli esperti sottolineano un punto cruciale: il rischio principale non dipende solo dal posto a sedere, ma soprattutto dalla vicinanza a una persona infetta. Sedersi accanto a un passeggero infetto aumenta il rischio più che sedersi in un posto corridoio o vicino al finestrino. I posti direttamente accanto, davanti o dietro a una persona infetta potrebbero quindi essere più a rischio, poiché la vicinanza è diretta e prolungata.

Uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences dimostra che le strette interazioni tra i passeggeri influenzano fortemente la probabilità di esposizione ad agenti infettivi a bordo di un aereo.

Il posto vicino al finestrino: un po' più tranquillo?

Al contrario, il posto vicino al finestrino viene spesso presentato come un'opzione "più tranquilla". Chi siede vicino al finestrino tende ad alzarsi meno spesso, riducendo così il contatto con gli altri passeggeri. Meno movimento significa anche meno spostamenti nel corridoio e, di conseguenza, potenzialmente meno interazioni con superfici in movimento o con altre persone.

Tuttavia, gli esperti restano cauti: nessun posto a sedere garantisce una protezione totale. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il rischio dipende da molti fattori, come la durata del volo, la densità dei passeggeri e la presenza di sintomi in alcuni individui.

Anche le superfici dell'aereo sono interessate

Oltre ai sedili, diverse aree dell'aeromobile sono regolarmente interessate e possono ospitare microrganismi. Le più frequentemente citate sono:

  • ripiani pieghevoli
  • i braccioli
  • schermi touch
  • Fibbie per cinture
  • maniglie del WC

Uno studio condotto da TravelMath ha dimostrato che alcune superfici in cabina possono ospitare batteri, semplicemente a causa dell'elevato numero di contatti durante un volo.

Alcuni semplici passi per viaggiare più serenamente

Senza diventare ossessivi, alcune semplici abitudini possono aiutare a ridurre l'esposizione ai microbi durante un volo:

  • lavare o disinfettare regolarmente le mani
  • Evitate di toccarvi il viso dopo aver toccato delle superfici.
  • Pulire il tablet e i braccioli con una salvietta adatta.
  • continuate a prestare attenzione alla vostra salute dopo il viaggio

Queste abitudini non eliminano il rischio, ma contribuiscono a limitare il contatto con agenti potenzialmente indesiderati.

Un ambiente meglio controllato di quanto pensiamo

Nonostante questi fattori, gli esperti sottolineano un aspetto rassicurante: gli aerei moderni sono dotati di sistemi di filtrazione dell'aria altamente efficienti. I filtri HEPA catturano una grande quantità di particelle sospese nell'aria e rinnovano regolarmente l'aria in cabina. In altre parole, sebbene l'esposizione ai microbi non sia mai completamente eliminata in uno spazio condiviso, le condizioni a bordo degli aerei sono meglio controllate di quanto si possa pensare.

In definitiva, il posto lato corridoio potrebbe essere esposto a un maggior passaggio di persone, ma il fattore chiave rimane lo stesso: la vicinanza umana in uno spazio chiuso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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