Viaggiare da sole, con uno zaino o una valigia leggera, è una delle esperienze più liberatorie che si possano immaginare. Viaggiare da sole per le donne non è mai stato così facile, e molte destinazioni in tutto il mondo accolgono calorosamente le viaggiatrici solitarie.

Tra sicurezza, ricchezza culturale e facilità di viaggio, l'offerta è vastissima. Dalle capitali europee alle terre lontane dell'Asia o dell'America, ogni viaggio in solitaria per una donna diventa un'avventura unica, da vivere secondo i propri desideri.

Questo articolo esamina le migliori destinazioni e fornisce consigli essenziali per un inizio senza intoppi.

Perché viaggiare da sole: la mia esperienza di donna, ecco i buoni motivi per fare il grande passo.

Libertà e fiducia in se stessi senza pari

Viaggiare da soli offre qualcosa di unico: la libertà totale. Scegli il tuo itinerario, il tuo ritmo, le tue attività, senza compromessi né negoziazioni. Dormi fino a tardi, parti all'alba, cambi idea all'ultimo minuto.

Questa libertà assoluta costituisce di per sé una rara forma di rinnovamento.

Superare ogni sfida inaspettata rafforza concretamente la fiducia in se stessi. Perdere un treno in Portogallo, perdersi nei vicoli di Kyoto o trovare un alloggio a Bangkok: queste piccole vittorie quotidiane sono profondamente trasformative.

Usciamo dalla nostra zona di comfort e vi ritorniamo più forti.

La soddisfazione di tornare a casa sapendo di aver gestito tutto da sole è incommensurabile. Molte viaggiatrici raccontano di aver vissuto esperienze trasformative al loro ritorno, con la mente piena di ricordi e una nuova prospettiva sulle proprie capacità.

Viaggiare da sole, per le donne, spesso si rivela una forma di terapia personale.

Soli ma mai isolati: incontri nel cuore del viaggio in solitaria

Una verità spesso trascurata dai non iniziati: quando si viaggia da soli, non si rimane soli a lungo. Gli altri viaggiatori e la gente del posto sono naturalmente più attratti da una persona sola che da un gruppo o una coppia.

Le conversazioni nascono spontaneamente, in un ostello della gioventù, in un bar o su un sentiero escursionistico.

Questo tipo di viaggio favorisce anche l'introspezione e la crescita personale. Viaggiare da soli significa scoprire se stessi in un modo diverso, lontano dai propri soliti punti di riferimento.

Gli incontri avvenuti in solitudine spesso rimangono tra i più memorabili, perché si basano su un'autenticità e un'apertura che altrimenti non si sarebbero osate avere.

Consigli pratici e di sicurezza per le donne che viaggiano da sole

Passaggi essenziali da compiere prima di partire

Pianificare attentamente un viaggio in solitaria riduce significativamente il rischio di spiacevoli sorprese. Prima di partire , è fondamentale preparare copie dei documenti importanti: passaporto, assicurazione di viaggio, biglietti.

L'invio di foto di questi documenti via e-mail garantisce l'accesso in caso di smarrimento.

Condividere il proprio itinerario dettagliato con una persona cara e mantenerla in contatto quotidianamente rassicura chi vi sta intorno e crea una rete di sicurezza. Avere una SIM card locale, la batteria del telefono completamente carica e il numero di emergenza locale salvato sono precauzioni di base essenziali.

Per quanto riguarda il denaro, è meglio evitare di prelevare grosse somme in una volta sola e distribuire il contante in più punti.

Comportamento corretto in loco

Una volta giunti sul posto, seguire il proprio istinto rimane il consiglio migliore. Se una situazione, un luogo o una persona generano un senso di disagio, è bene allontanarsene senza esitazione.

Evitare le zone isolate di notte e rimanere vigili nei bar, soprattutto non lasciando mai il proprio drink incustodito, sono precauzioni basilari.

Tenere i documenti con sé, idealmente in un marsupio nascosto sotto i vestiti, previene molte situazioni spiacevoli. Contrattare la tariffa del taxi prima di salire a bordo protegge dalle truffe più comuni ai danni dei turisti.

Confrontare le opinioni di altre viaggiatrici e della gente del posto aiuta ad affinare il proprio giudizio. Un approccio attento e scrupoloso è il miglior alleato per un viaggio in solitaria di successo.

Le migliori destinazioni in Europa per un viaggio in solitaria al femminile

Portogallo: uno stile di vita tranquillo e sicuro

Classificato tra i paesi più sicuri d'Europa secondo il Global Peace Index , il Portogallo offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per le viaggiatrici solitarie.

Lisbona affascina con il suo pittoresco tram numero 28, i suoi quartieri colorati come Bairro Alto, Mouraria e Graça, e i suoi murales. Porto invita a passeggiare tra le cantine vinicole, le rive del fiume Douro e le facciate decorate con le piastrelle di azulejos.

Lagos, in Algarve, è una meta ideale per gli amanti del mare e del surf, mentre Madeira offre spettacolari escursioni tra terrazzamenti fioriti. Gli alloggi, dagli ostelli ai piccoli hotel con camere private, rimangono accessibili.

Un viaggio in auto lungo la costa e nell'entroterra rimane il modo ideale per conoscere questo paese al proprio ritmo.

Spagna, tra il calore andaluso e la ricchezza culturale

Siviglia è una delle mete preferite dalle viaggiatrici solitarie in Spagna. Il quartiere di Santa Cruz, l'Alcázar, la Giralda con i suoi panorami mozzafiato, gli spettacoli di flamenco e le tapas nelle bodegas creano un'atmosfera incantevole.

Malaga, città natale di Picasso, completa perfettamente questo quadro con i suoi vivaci mercati, le bodegas locali e i tetti affacciati sul mare.

L'Andalusia si rivela ideale anche per un primo viaggio in solitaria. La calorosa accoglienza degli abitanti, unita al ricco patrimonio culturale e alla generosa cucina, è al tempo stesso rassicurante e incantevole.

Viaggiare da soli in Spagna non è affatto scoraggiante, anzi.

Grecia: cultura e sole per una vacanza in solitaria

Acque turchesi, spiagge di sabbia bianca, villaggi arroccati sulle colline: la Grecia incarna il connubio perfetto tra natura e cultura per chi viaggia da solo. Ad Atene, l'Acropoli, le strette vie di Plaka e i vivaci caffè all'aperto offrono un'immersione nella storia antica.

I tramonti sul Mar Egeo valgono più di mille parole.

Isole come Creta, Santorini e Rodi aggiungono una dimensione marittima e culturale incomparabile. Siti archeologici come Olimpia, Delfi ed Epidauro completano un itinerario ricco e variegato.

Una settimana in Grecia non è mai sufficiente per assaporare tutto, ed è proprio questo che ti fa venire voglia di tornarci.

Destinazioni sicure nei paesi nordici e nelle isole per le viaggiatrici sole.

Islanda, paladina della sicurezza e dei paesaggi selvaggi

L'Islanda detiene il primo posto nell'Indice Globale della Pace da oltre un decennio , un primato che testimonia la tranquillità che i viaggiatori vi trovano. Ghiacciai, vulcani, geyser e l'aurora boreale creano paesaggi mozzafiato.

Reykjavik, una città a misura d'uomo, si esplora facilmente a piedi.

La Arctic Coast Way si estende lungo la costa settentrionale per quasi 900 km, attraversando villaggi di pescatori, penisole e sorgenti termali naturali. Tour in pullman, alcuni con veicoli 4x4, permettono ai visitatori di scoprire i luoghi più remoti senza bisogno di un'auto.

Il Paese rimane uno dei punti di riferimento assoluti per i viaggi in solitaria sicuri per le donne.

Malta, la meta mediterranea a meno di tre ore di aereo.

Malta è la meta ideale per chi viaggia da solo e desidera cambiare aria senza allontanarsi troppo. A meno di tre ore di volo da Parigi, quest'isola del Mediterraneo vanta un basso tasso di criminalità e un'atmosfera serena.

Valletta, capitale barocca patrimonio dell'UNESCO, Gozo con i suoi paesaggi rurali, così come Comino con la sua Laguna Blu dalle acque cristalline, meritano sicuramente una visita.

Danimarca: ciclismo, design e uguaglianza

La parità di genere è profondamente radicata nella cultura danese, il che rende il paese particolarmente adatto alle viaggiatrici solitarie. L'efficiente rete di trasporti pubblici e la diffusa cultura della bicicletta facilitano gli spostamenti.

Copenaghen incanta con il suo quartiere di Nyhavn, con le sue facciate colorate e l'atmosfera alternativa di Christiania.

Aarhus offre il museo ARoS e il suo famoso tunnel arcobaleno, mentre Odense celebra l'eredità di Hans Christian Andersen.

L'isola di Femø , un'oasi di pace, ospita ogni anno un campo estivo dedicato alle donne, che unisce escursioni, nuoto e momenti di convivialità.

Asia: destinazioni imperdibili per le donne che viaggiano da sole

Giappone, dove la sicurezza e il rispetto sono elevati a vera e propria arte di vivere.

Il Giappone si classifica costantemente tra i paesi più sicuri al mondo per chi viaggia da solo. Vagoni ferroviari riservati alle donne, strade illuminate a giorno di notte e un livello eccezionale di rispetto e onestà caratterizzano questo paese unico.

I minimarket aperti 24 ore su 24 ti garantiscono di non sentirti mai vulnerabile.

Tokyo offre il leggendario incrocio di Shibuya, le boutique di Harajuku e opportunità per gite in bicicletta o in barca. Kyoto svela i 10.000 torii rossi del santuario di Fushimi Inari, mentre Hakone invita a godersi gli onsen (sorgenti termali) con vista sul Monte Fuji.

I ristoranti e gli hotel a capsule di Hitori sono pensati appositamente per chi viaggia da solo, per rendere ogni pasto e ogni notte un'esperienza piacevole.

La Thailandia, la porta d'accesso ideale per iniziare la tua avventura asiatica.

La Thailandia, meta turistica molto popolare e luogo ideale per conoscere gente nuova, accoglie ogni anno migliaia di viaggiatrici solitarie alla ricerca della loro prima avventura asiatica. Bastano poche notti in ostello per stringere amicizie ed evitare la solitudine.

Chiang Mai , nel cuore delle montagne del nord, si è affermata come un paradiso per ritiri di yoga, corsi di meditazione e laboratori di cucina thailandese.

Il Parco Nazionale di Khao Sok offre un'immersione mozzafiato nella foresta pluviale. La Thailandia si abbina perfettamente a un soggiorno in Laos per arricchire ulteriormente il viaggio.

Il prezzo accessibile e la varietà di alloggi rendono questa destinazione una scelta ideale per i viaggiatori zaino in spalla alle prime armi.

Bali, l'isola degli dei, accessibile e accogliente.

I balinesi sono rinomati per la loro eccezionale gentilezza, e questa reputazione è pienamente meritata. Meta turistica molto popolare, Bali attrae numerosi viaggiatori europei, il che rende più facile e rassicurante per le donne che viaggiano da sole conoscere nuove persone.

I prezzi degli alloggi rimangono molto accessibili , quindi non è necessario correre rischi per risparmiare denaro.

Taxi disponibili a qualsiasi ora, scooter a noleggio a prezzi irrisori, serate vivaci a Canggu o Ubud: l'isola è facile e piacevole da girare.

Quando si visitano i templi, è obbligatorio coprire le gambe: un pareo è sempre disponibile all'ingresso. Questo rispetto per le usanze locali diventa naturalmente parte integrante dell'esperienza.

Americhe e Oceania: destinazioni per viaggi in solitaria per donne avventurose

Costa Rica: Natura e sicurezza garantite

Terzo Paese più sicuro delle Americhe, subito dopo Canada e Uruguay, il Costa Rica figura anche nella top 20 del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2024 delle Nazioni Unite. Lo spirito "Pura Vida" dei suoi abitanti si traduce in sincera ospitalità e gentilezza onnipresente.

Il programma Red SOFIA, lanciato nel 2021, si propone specificamente di rafforzare la sicurezza delle donne nel settore turistico.

Surf, immersioni, rafting, escursioni su ponti sospesi e sorgenti termali naturali a La Fortuna offrono un programma di attività eccezionale. La penisola di Nicoya e il borgo bohémien di Montezuma attraggono i viaggiatori in cerca di un'atmosfera festosa e autentica.

La straordinaria biodiversità del paese , tra spiagge, vulcani e foreste pluviali, regala ricordi indimenticabili.

Canada: Natura magnifica e multiculturalismo accogliente

Classificato come l'undicesimo paese più pacifico al mondo, il Canada si distingue per il suo multiculturalismo e le sue politiche progressiste in materia di uguaglianza. Montreal, Vancouver e Quebec City sono tra le città più accoglienti per le viaggiatrici solitarie.

Alcuni ostelli offrono dormitori e piani riservati esclusivamente alle donne.

I parchi nazionali, le Montagne Rocciose e il trekking a Banff offrono magnifiche esperienze a contatto con la natura. Il suggestivo viaggio in treno attraverso il Canada occidentale è di per sé un'avventura, passando tra laghi, ghiacciai e vaste foreste .

Il Canada è una destinazione rassicurante e al tempo stesso spettacolare per un viaggio in solitaria al femminile.

Nuova Zelanda, viaggio on the road e libertà alla fine del mondo

Classificata come il quarto paese più pacifico al mondo, la Nuova Zelanda merita appieno la sua reputazione di meta ideale per le viaggiatrici solitarie. Un dato storico degno di nota: questo paese è stato il primo al mondo a concedere il diritto di voto alle donne, nel 1893 .

Questa tradizione di uguaglianza è ancora percepibile nella cultura locale odierna.

Spiagge di sabbia nera, fiordi, vulcani attivi e ghiacciai creano paesaggi di eccezionale varietà. Ostelli e campeggi, disponibili ovunque, con possibilità di dormitori riservati alle donne, semplificano la logistica.

Il bungee jumping a Queenstown, il rafting o le escursioni sul ghiacciaio Franz Josef sono solo alcune delle avventure indimenticabili che costellano un viaggio in auto in solitaria.

Destinazione Livello di sicurezza Budget stimato a settimana Attività chiave Giappone Eccellente €900–1.200 Templi, onsen, cultura Islanda Numero 1 al mondo Pupilla Ghiacciai, aurore boreali Portogallo I 10 migliori al mondo Accessibile Viaggio in auto, spiagge, vino Costa Rica Top 3 America MEDIA Surf, escursionismo, fauna selvatica Nuova Zelanda Top 5 al mondo €900–1.300 Viaggio in auto, sport estremi

Medio Oriente e Africa: sorprendenti destinazioni per chi viaggia da soli

Giordania, una calorosa accoglienza nel cuore del Medio Oriente

La Giordania si distingue come uno dei paesi più accoglienti del Medio Oriente per le viaggiatrici solitarie. Da Amman, è facile raggiungere Petra, una favolosa città scavata nella roccia color rosa, con escursioni organizzate.

Il deserto del Wadi Rum offre la possibilità di trascorrere una notte sotto le stelle in una yurta, un'esperienza spirituale e sensoriale rara.

La facilità di organizzare escursioni dalla capitale rassicura i viaggiatori meno esperti. L'ospitalità giordana è sincera e generosa, rendendo ogni incontro un momento memorabile.

Città del Capo: tra splendore naturale e necessaria vigilanza

Città del Capo è regolarmente citata tra le città più spettacolari del mondo. La vista sull'Oceano Atlantico e sulla Table Mountain non smette mai di stupire. Questa metropoli sudafricana, città di affascinanti contrasti, merita senz'altro una visita.

Si consiglia di rimanere nelle zone turistiche e di optare per tour organizzati per esplorare la città in sicurezza. Con questa precauzione, Città del Capo offre una ricchezza culturale e naturale che raramente trova eguali nel continente africano.

I Paesi baltici e l'Europa orientale: gemme nascoste per chi viaggia da solo.

Tallinn, Riga e Vilnius: tre capitali da scoprire in solitudine

Le tre capitali baltiche rimangono destinazioni relativamente sconosciute, eppure sono ideali per le donne che viaggiano da sole. Tallinn, in Estonia, vanta un centro storico perfettamente conservato con influenze scandinave, dal quartiere di Toompea alla piazza del Municipio.

L'atmosfera medievale e la sicurezza che vi regna ne fanno una meta di prim'ordine.

Riga, in Lettonia, affascina con le sue facciate in stile Art Nouveau, patrimonio dell'UNESCO, e con il suo immenso mercato centrale ospitato in ex hangar per dirigibili.

Vilnius, in Lituania, sorprende con il suo quartiere bohémien di Uzupis, un'autoproclamata repubblica indipendente di creativi che celebra l'arte, la libertà e l'emancipazione.

Queste tre città possono essere facilmente combinate in un unico tour di una settimana da esplorare.

Tallinn: centro medievale e influenze scandinave Riga: Art Nouveau e uno dei più grandi mercati centrali d'Europa. Vilnius: il quartiere bohémien di Uzupis e l'atmosfera creativa Un possibile itinerario in treno o in autobus collega le tre capitali. Disponibili sistemazioni in ostello o hotel a prezzi accessibili.

Come scegliere la prima destinazione di viaggio in solitaria quando sei una donna

Iniziate con destinazioni vicine e rassicuranti.

Per abituarsi a viaggiare da soli, iniziare dalla Francia o dall'Europa è un approccio saggio e graduale. La Francia, con i suoi paesaggi variegati e il suo ricco patrimonio, offre una moltitudine di esperienze senza barriere linguistiche.

Dalla costa bretone ai borghi della Provenza, passando per le Alpi o la Corsica, il territorio nazionale è ricco di destinazioni accessibili e suggestive.

L'Europa, inoltre, permette di imparare a gestire stili di vita diversi pur rimanendo in un ambiente relativamente familiare. Portogallo, Spagna, Grecia o Danimarca : ogni paese affina la fiducia in se stessi e prepara ad avventure più lontane.

Queste prime esperienze forniscono un trampolino di lancio naturale verso orizzonti più ambiziosi.

Francia: paesaggi variegati e una ricca cultura senza barriere linguistiche

Portogallo: sicurezza, stile di vita rilassato e ottimo rapporto qualità-prezzo.

Spagna: il calore della gente e il ricco patrimonio culturale dell'Andalusia

Danimarca: sicurezza, uguaglianza e un'atmosfera urbana stimolante

Malta: una meta mediterranea a meno di tre ore di aereo.

Abbi il coraggio di viaggiare verso destinazioni più lontane per esplorare più a fondo te stesso.

Non esiste un momento perfetto per partire. Basta il desiderio, e aspettare non fa altro che alimentare le paure. Paesi del Sud-est asiatico come Thailandia, Vietnam e Cambogia sono spesso consigliati da viaggiatrici esperte per la loro prima avventura in solitaria.

Le infrastrutture turistiche ben sviluppate , la facilità di incontrare persone negli ostelli della gioventù e i prezzi accessibili eliminano la maggior parte degli ostacoli.

Viaggiare da soli non richiede un budget elevato. Il carpooling, le compagnie aeree low cost, gli ostelli e il campeggio offrono un'ampia gamma di possibilità.

Non attendere l'approvazione di un entourage a volte titubante rimane fondamentale: chi sconsiglia l'avventura è spesso chi non l'ha mai provata.

Ogni viaggio in solitaria trasforma, arricchisce e lascia ricordi che nulla potrà cancellare.

Thailandia: estremamente turistica, ideale per iniziare un viaggio in Asia.

Vietnam: Hanoi, cibo di strada, mercati e paesaggi variegati

Cambogia: i templi di Angkor e una cultura affascinante

Costa Rica: natura, sicurezza e lo spirito della Pura Vida

Nuova Zelanda: viaggio on the road, sport estremi e paesaggi mozzafiato

Che si inizi con una fuga tra le strade di Lisbona o con un lancio con il paracadute su un lago neozelandese, viaggiare da sola al femminile rimane, soprattutto, una questione di coraggio, curiosità e apertura mentale. Il mondo appartiene a chi osa partire.