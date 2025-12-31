Flossie is 30 jaar oud: de oudste kat ter wereld viert haar verjaardag.

Flossie blaast niet alleen 30 kaarsjes uit: hij verstevigt zijn positie in de kattengeschiedenis. Deze Britse kat, die door Guinness World Records is erkend als de oudste kat ter wereld, heeft zojuist zijn 30e verjaardag gevierd, een leeftijd die volgens dierenartsen overeenkomt met ongeveer 140-150 mensenjaren.

Een record gecertificeerd door Guinness World Records.

Flossie, geboren op 29 december 1995, kreeg in november 2022 officieel de titel "oudste levende kat", toen hij al 27 jaar oud was. Sindsdien tart hij de tijd en de statistieken, aangezien de gemiddelde levensverwachting van een huiskat doorgaans tussen de 12 en 15 jaar ligt. Ondanks zijn doofheid en ernstig verminderd zicht benadrukt het team van Guinness World Records dat hij nog steeds actief, zachtaardig en in relatief goede gezondheid verkeert voor zijn leeftijd.

Een turbulent leven en vier huizen in 30 jaar.

Flossie werd geboren in een nest zwerfkatten in de buurt van een ziekenhuis in Merseyside, in het noordwesten van Engeland. Hij werd aanvankelijk geadopteerd door een medewerker van het ziekenhuis, maar na haar overlijden in 2005 werd hij opgenomen door haar zus. Veertien jaar later overleed ook deze vrouw, waarna Flossie nog drie jaar bij een ander familielid verbleef voordat hij werd toevertrouwd aan de dierenbescherming, die hem uiteindelijk bij Victoria Green plaatste.

Een late adoptie die alles verandert.

Toen Victoria Green de veterinaire gegevens van Flossie ontdekte, realiseerde ze zich dat de kat… 27 jaar oud was. "We waren verbijsterd," zei de lokale coördinator van Cats Protection, en merkte op dat het zeldzaam is om adoptanten te vinden die bereid zijn zo'n oud dier in huis te nemen. Victoria trof speciale voorbereidingen voor hem, installeerde zelfs een klein trapje zodat hij op de bank kon komen, terwijl ze uitlegde dat Flossie nog steeds rondspringt als een kitten.

Een symbolische jubileumdag voor alle kattenliefhebbers.

Met haar 30 jaar sluit Flossie zich aan bij de zeer exclusieve club van uitzonderlijk langlevende katten, hoewel het absolute record nog steeds in handen is van Creme Puff, een poes uit Texas die stierf op 38 jaar en 3 dagen. Haar verhaal benadrukt het belang van het adopteren van oudere katten: met de juiste verzorging, een veilige omgeving en veel liefde kunnen zelfs zeer oude katten nog vele gelukkige jaren beleven. Voor zowel Victoria als Flossie is deze verjaardag meer dan alleen een getal: het is een viering van een late, maar waardevolle band.

Uiteindelijk is Flossie een symbool van tederheid, veerkracht en het belang van attente zorg voor oudere dieren. Haar reis, met verschillende huizen en een late adoptie, herinnert ons eraan dat elke kat, ongeacht de leeftijd, een tweede kans en heel veel liefde verdient. Nu ze haar 30e verjaardag viert, inspireert Flossie alle dierenliefhebbers om elk moment met hun viervoeter te koesteren, want elk jaar telt en elke band is kostbaar.