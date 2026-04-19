Haarelastiekje om de pols: waarom het een slecht idee is om het zo te laten.

Je hebt altijd een haarelastiekje bij de hand voor het geval je haar in de weg zit en steeds voor je ogen valt. Dit haaraccessoire, dat van pas komt als het waait of als losse plukjes je irriteren, doet bijna dienst als armband. Het past goed bij je pols en gaat op in je andere sieraden. Maar hoewel dit haarelastiekje handig is, creëert het een vreselijk 'tourniquet-effect' en is het onbedoeld schadelijk voor je gezondheid.

Elastiek bij de pols, let op huidreacties.

Het is een gewoonte die we al lang hebben. Vanaf het moment dat we ons haar zelfstandig konden stylen, zonder hulp van mama, droegen we een haarelastiekje om onze pols, gewoon voor het gemak en comfort. Omdat het zoeken naar een haarelastiekje in een volle tas net zoiets is als zoeken naar een speld in een hooiberg, kozen we voor de eenvoudigste oplossing: gemak. Met een haarelastiekje om onze pols kunnen we in een handomdraai een paardenstaart maken en ons weerbarstige haar in een knotje binden. Het is een redder in nood bij slecht weer, tijdens spontane sprintjes achter de bus en bij concentratietoetsen.

Dit haarelastiekje blijft de hele dag om je pols zitten, als een soort decoratie. Je merkt het pas op als je het verwijdert en de beschadiging aan je huid opmerkt. Je pols voelt alsof hij is opengesneden. Zelfs handboeien lijken in vergelijking minder pijnlijk. Het is een martelwerktuig vermomd als praktisch accessoire. Dit haarelastiekje beschadigt niet alleen je haarpunten bij elke onvoorzichtige knip, maar martelt ook stilletjes je huid.

Dat haarelastiekje, dat je behoedt voor haarrampen, is een ware broedplaats voor bacteriën. Resten van haarproducten, vervuiling en allerlei soorten ziek micro-organismen maken het een geconcentreerde bron van parasieten. Stel je eens voor dat deze stoffen een wond zouden kunnen binnendringen. Een Amerikaanse vrouw ondervond dit aan den lijve toen ze een abces op diezelfde plek ontdekte. De diagnose van de dokter? Een infectie veroorzaakt door dit alledaagse haarelastiekje. "De bacteriën drongen haar lichaam binnen via de huid en haarzakjes, waardoor een ernstige infectie ontstond die gemakkelijk tot bloedvergiftiging had kunnen leiden, een potentieel fatale aandoening", meldt de lokale nieuwswebsite Wlky.com.

Een klein object dat verkeersproblemen veroorzaakt.

Deze elastische band, die om de pols hangt, laat afdrukken achter die lijken op die van een te kleine skinny jeans, een push-up bh met extra ondersteuning en strakke sokken. Je hoeft geen arts te zijn om de tekenen van een circulatieprobleem te herkennen, vooral niet wanneer de afdruk op de huid bijna paars is en de handen ijskoud aanvoelen. "Het verminderen van de bloedtoevoer naar welk deel van het lichaam dan ook is nooit ideaal, zeker niet gedurende langere tijd", waarschuwt Dhaval Bhanusali, dermatoloog bij het Hudson Dermatology & Laser Surgery Center in New York, in een interview met HuffPost .

De elastische band simuleert verstikking bij de pols, waardoor de bloedtoevoer wordt afgesneden. Hierdoor circuleert het bloed niet goed door het lichaam. De pols ziet er abnormaal bleek uit en voelt kouder aan. Als u naast deze sensaties ook tintelingen of prikkelingen ervaart, verwijder dan onmiddellijk de elastische band; dit duidt op zenuwschade.

De subtiele maar reële impact op de carpale tunnel.

Als je niet bekend bent met de anatomie van het lichaam, dan is de carpale tunnel een tunnel aan de basis van de pols. Deze tunnel loopt door de voorkant van de pols en stelt je in staat je hand te bewegen, ermee te zwaaien als een koekoeksklok en verschillende voorwerpen vast te pakken. Hoewel genetica een belangrijke rol speelt bij de ervaren pijn, zijn mensen die de hele dag typen op een toetsenbord gevoeliger voor het carpale tunnelsyndroom, net als mensen die een tourniquet-achtig apparaat om hun pols dragen.

Bij carpaaltunnelsyndroom wordt het steeds moeilijker om simpele bewegingen uit te voeren, zoals de was opvouwen of beslag roeren. Je verliest ook kracht en zelfs lichte voorwerpen voelen zwaar aan. Een enkel elastiekje om de pols heeft echter minimale invloed op dit deel van het lichaam.

Dit zijn veiligere alternatieven voor traditionele elastische bandjes.

Je hoeft je haar niet je leven te laten dicteren en afscheid te nemen van dit accessoire, dat echt nuttig is in het dagelijks leven. Maar als je in alle rust haarorigami wilt beoefenen, zonder je gezondheid te schaden, zul je je favoriete stijlen moeten heroverwegen. Je kunt kiezen voor XXL-scrunchies van zijde of linnen: die hebben als voordeel dat ze losser zitten en op een veilige afstand van je pols blijven.

Ze hebben ook een sterke esthetische waarde. In plaats van ze om je pols te schuiven, kun je ze als een bedeltje aan de sluiting van je tas hangen. Spiraalvormige elastische bandjes zijn bovendien minder opdringerig. Naast hun speelse en kinderlijke ontwerp hebben ze het voordeel dat ze flexibel en comfortabel om je pols zitten in plaats van te knellen.

En waarom niet voor een sjaal kiezen? Dat vereist iets meer handigheid, maar je kunt hem aan het handvat van je tas bevestigen en er elegant uithalen, net als de kenners van la dolce vita.