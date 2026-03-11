In Parijs brengt deze actrice de chique zijscheiding weer terug.

Schoonheidstrends veranderen voortdurend, en sommige kapsels die als 'ouderwets' worden beschouwd, maken vaak een comeback. Dit geldt ook voor de zijscheiding, die momenteel weer aan populariteit wint. Tijdens de Parijse Fashion Week trok de Franse actrice Léa Seydoux de aandacht met dit kapsel, waardoor de interesse in deze coupe weer opleefde.

Een opvallende verschijning tijdens de Parijse Fashion Week.

Léa Seydoux was aanwezig bij de Louis Vuitton-modeshow in de Cour Carrée van het Louvre in Parijs. Het evenement, bedacht door artistiek directeur Nicolas Ghesquière, bracht tal van persoonlijkheden uit de mode- en filmwereld samen. Voor de gelegenheid koos de Franse actrice voor een elegant kapsel met zachte golven en een zijscheiding. Deze eenvoudige maar verfijnde look trok al snel de aandacht van modekenners en beauty-liefhebbers.

Een kapsel geïnspireerd op klassieke chic.

De zijscheiding wordt al lange tijd geassocieerd met de Hollywood-esthetiek. In de jaren 40 en 50 kozen veel actrices voor deze stijl om hun gezicht te omlijsten en beweging aan hun kapsel toe te voegen. Dit type kapsel creëert vaak een licht asymmetrische pony, wat een verfijnd effect geeft zonder ingewikkelde styling. In het geval van Léa Seydoux werd het kapsel gecombineerd met natuurlijke golven, wat een elegante en romantische look versterkte.

De terugkeer van een trend uit de jaren 2000.

De zijscheiding was ook een bepalende haartrend in de jaren 2000 en begin 2010, die veelvuldig werd gedragen op de rode loper en in het dagelijks leven. De afgelopen jaren was de middenscheiding, die als moderner en minimalistischer werd beschouwd, meer in trek. Sommige stylisten en kappers zien echter een geleidelijke terugkeer van de zijscheiding, met name bij modeshows en evenementen.

Een simpele truc om je haar meer volume te geven.

Naast de esthetische aantrekkingskracht biedt een zijscheiding ook een praktisch voordeel: het kan volume aan het haar toevoegen. Kappers leggen uit dat "door de scheiding verder van de natuurlijke haarlijn te plaatsen, er een gevoel van dimensie bij de haaraanzet ontstaat." Hierdoor lijkt het haar dikker en krijgt het kapsel meer beweging. Deze techniek wordt vaak gebruikt om volume te geven aan fijn haar of om een kapsel te structureren zonder al te veel stylingproducten te gebruiken.

Door tijdens de Parijse Fashion Week met een zijscheiding te verschijnen, bracht Léa Seydoux een klassiek kapsel weer onder de aandacht, een stijl die wellicht een comeback maakt in de huidige trends. Dit kapsel is gemakkelijk te creëren en staat prachtig, en bewijst dat een simpel detail in je haar soms een hele look kan veranderen.