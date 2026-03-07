Een "ongekamde" look: het nieuwe trendy "mannelijke" kapsel.

In 2026 slaan de haartrends voor mannen (en iedereen met kort haar) een meer ontspannen richting in. Een nieuwe "mannelijke" haartrend duikt op sociale media op: de "effortless chic"-look. Natuurlijke texturen, zacht volume en een soepele bewegingsvrijheid spreken steeds meer mannen aan die een stijlvolle look willen zonder stijfheid.

De wolf, ster van gecontroleerde wanorde

Het is onmogelijk om de wolfskapsel te negeren. Deze hybride snit, geïnspireerd op zowel de mullet als de volumineuze pony's uit de jaren 70, is uitgegroeid tot een van de meest gewilde stijlen van dit moment. Het principe: halflang haar bovenop, opzettelijk warrig, gecombineerd met een zachtere gelaagdheid aan de zijkanten.

Het resultaat is een dynamische, ietwat wilde maar altijd elegante look. De charme van de wolfscoupe schuilt in de indruk van een bijna spontaan kapsel, alsof je haar vanzelf op zijn plek is gevallen.

Op sociale media is dit kapsel populair vanwege zijn vrije en ongedwongen karakter. Het benadrukt de natuurlijke beweging van het haar en werkt bijzonder goed bij golvend of licht vol haar. Het is een kapsel dat persoonlijkheid en individualiteit viert in plaats van rigide perfectie.

Een nonchalante coupe: de Franse coupe, de informele variant.

Een andere must-have van dit moment is de nonchalante crop, een meer ontspannen variant op de beroemde Franse crop. De pony, die licht taps toeloopt, raakt de wenkbrauwen, terwijl het haar mat en gestructureerd blijft. Het doel is niet langer om het haar strak naar achteren te kammen, maar om het natuurlijk te laten bewegen. Hairstylisten op sociale media plaatsen talloze tutorials om te laten zien hoe je dit natuurlijke, bijna spontane effect kunt bereiken.

Deze snit is bijzonder geschikt voor golvend of krullend haar, omdat het direct textuur en volume toevoegt. Het is ook geschikt voor mannen (of iedereen met kort haar) die op zoek zijn naar een onderhoudsvriendelijk kapsel: een paar simpele stappen zijn voldoende om een stijlvolle look te creëren.

De terugkeer van natuurlijke lengtes met de bro flow

Voor mannen (of iedereen met kort haar) die liever wat langer haar hebben, is de 'bro flow' een van de populairste opties. Deze stijl maakt gebruik van laagjes die volume creëren en het haar tegelijkertijd natuurlijk rond het gezicht laten vallen. Het resultaat geeft een "net terug van het strand"-effect, met zachte, luchtige lokken die vrij bewegen.

Het idee is niet om het haar te temmen, maar om ermee te werken. Een lichte olie of texturiserende spray geeft glans en definieert de lokken zonder het kapsel te verzwaren. De algehele look blijft soepel, natuurlijk en heel makkelijk te dragen.

Waarom is een "imperfect" kapsel zo aantrekkelijk?

Dat deze kapsels voor mannen (of iedereen met kort haar) overal zo populair worden, is geen toeval. Ze weerspiegelen perfect een nieuwe visie op de zogenaamde mannelijke stijl.

Ten eerste vergen ze weinig onderhoud. De natuurlijke textuur van het haar wordt versterkt, waardoor het vaak aan de lucht kan drogen en in slechts enkele seconden opnieuw gestyled kan worden.

Bovendien belichamen ze een vorm van authenticiteit. Het tijdperk van ultragladde styling en glanzende gel lijkt plaats te maken voor een meer ontspannen aanpak, waarbij stijl draait om persoonlijkheid.

Tot slot zijn deze kapsels voor mannen (of iedereen met kort haar) uiterst veelzijdig. Ze staan net zo goed in een professionele omgeving als in een meer feestelijke of creatieve sfeer.

Kortom, één ding is zeker: in 2026 viert de zogenaamde "mannelijke" stijl gecontroleerde imperfectie meer dan ooit. Een levendige, vrije en natuurlijke snit/kapsel dat bewijst dat het soms genoeg is om je haar te laten ademen om zijn volle potentieel te onthullen.