De super eenvoudige haartruc waarmee je in 2 minuten een chique look creëert.

Met een vlinderclip en twee minuten tover je warrig haar om tot een elegante, gestructureerde knot. Deze virale truc, een hit op TikTok en Instagram, staat prachtig bij alle haartypes en is perfect voor elke gelegenheid.

Essentiële uitrusting

Neem een vlinderclip (klassiek model van 10-12 cm, bij voorkeur van glanzend of mat acetaat). Borstel je haar om het te ontwarren en spray er een beetje haarspray in als het fijn haar is. Optioneel: een dun elastiekje voor een stevige bevestiging bij lang haar.

Makkelijk. Ik ga dit proberen. pic.twitter.com/h2K2uPmuOl — Lukita (@bangetsih__) 25 december 2025

Stap 1: Bereid de basis voor

Bind al je haar samen in een hoge of middelhoge paardenstaart in je nek voor een chique look. Zet vast met een elastiekje (of met je vingers als je alleen een clip gebruikt). Trek zachtjes aan de haaraanzet voor natuurlijk volume. Draai de paardenstaart stevig om zichzelf heen.

Stap 2: Oprollen en vastzetten

Draai de paardenstaart tot een ronde knot, waarbij je hem naar binnen oprolt als een slak. Plaats de vlinderclip horizontaal in het midden: haal één pinnetje onder de knot door en het andere eroverheen, zodat de lokken vastzitten. Draai de clip verticaal om hem te vergrendelen.

Stap 3: Aanpassen en verfijnen

Trek voorzichtig wat plukjes haar uit de knot voor een nonchalante, chique look. Duw losse haartjes met een tandenstoker of je vinger onder de clip. Spray met haarspray en maak eventueel losse krullen aan de zijkanten. Het resultaat: een stijlvolle, volumineuze knot die de hele dag perfect blijft zitten.

Variaties voor alle looks

Kort haar? Maak een half opgestoken kapsel en draai de uiteinden. Voor 's avonds kun je het versieren met clipjes met strasssteentjes. Steil haar: draai het strakker; krullend haar: laat het volumineus. Voordeel: het is in seconden weer los te maken, zonder hitte of ingewikkelde hulpmiddelen.

Snel, elegant en moeiteloos: deze truc met de vlinderclip bewijst dat je soms maar twee minuten en het juiste accessoire nodig hebt om elke look naar een hoger niveau te tillen. Of het nu voor een spontane date, een werkdag of een chique avondje uit is, deze knot past zich aan jouw wensen en stijl aan zonder je haar te beschadigen. Het bewijst maar weer eens dat eenvoud, als je het beheerst, de sleutel tot elegantie is.