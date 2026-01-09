Volgens een kapper bewijzen deze 4 signalen dat je kapsel je niet staat.

Je verlaat de salon met perfect gestyled haar, maar een paar uur later lijkt de spiegel je toch voor de gek te houden. De snit die je hebt gekozen, past misschien niet bij je natuurlijke haarstructuur. Volgens de bekende kapper Christophe Nicolas Biot zijn er bepaalde zichtbare signalen die erop wijzen dat een bepaalde snit niet geschikt is voor jouw haar. Maar onthoud vooral: alleen jijzelf kunt bepalen of een kapsel je staat.

1. Haar dat opzwelt en zijn vorm verliest

Voelt het alsof je haar alle kanten op staat? Dat betekent niet per se dat je haar "onhandelbaar" is. Christophe Nicolas Biot legt uit dat wanneer de lengtes willekeurig uitwaaieren, dit vaak komt doordat de snit niet de natuurlijke beweging van je haar volgt. Het gebrek aan structuur creëert een volume dat moeilijk te temmen is, zelfs met de beste stylingproducten. Een goed passende snit zou juist met je haar moeten samenwerken, niet ertegen, om je haar elke dag te laten stralen.

2. Haartjes die ondanks al je pogingen nog steeds uitsteken.

Je borstelt je haar, brengt serums en behandelingen aan, en toch willen sommige lokken gewoon niet in model blijven? De kapper wijst op een veelgemaakte fout: nat haar knippen. Water rekt de haarvezels tijdelijk uit, waardoor de natuurlijke vorm van krullen of golven vervormt. Eenmaal droog, krijgt het haar zijn authentieke beweging terug, wat de indruk kan wekken van een 'mislukte' knipbeurt. Door dit dynamiek te begrijpen, kun je beter een stijl kiezen die bij je haartype past in plaats van ermee te botsen.

3. Een aanhoudende mousse-achtige textuur

Zelfs na het gebruik van gladmakende shampoos en anti-frizz behandelingen, ziet je haar er nog steeds pluizig of warrig uit? Dit wijst er vaak op dat je kapsel geen rekening houdt met de natuurlijke textuur van je haar. Christophe Nicolas Biot benadrukt dat het er niet om gaat je textuur te corrigeren, maar om een kapsel te kiezen dat erbij past. Een goed kapsel creëert een balans tussen vorm en natuurlijke beweging, waardoor je haar zich volledig kan uiten zonder dat je het constant hoeft te stijlen of steil te maken.

4. De constante behoefte om glad te strijken of af te vlakken

Als je veel tijd besteedt aan het stijlen of naar achteren kammen van je haar om de gewenste look te creëren, kan dat een teken zijn dat het kapsel niet bij je past. De expert merkt op dat veel mensen proberen een kapsel te "camoufleren" dat niet bij hun natuurlijke golven past. Je haar verdient het echter om gewaardeerd te worden zoals het is. De vorm die een ongeschikt kapsel je oplegt, botst uiteindelijk met je natuurlijke haarstructuur in plaats van deze te versterken.

De voorgestelde oplossing: droog snijden… maar bovenal: uw oordeel.

Gezien deze signalen adviseert Christophe Nicolas Biot droog knippen, een techniek die de natuurlijke beweging van het haar volgt en de vorm structureert zonder de textuur plat te maken. Deze aanpak zorgt voor een harmonieus en makkelijk te stylen resultaat, met respect voor de natuurlijke structuur van je haar.

Bovenal blijft het beste advies simpel: de enige die echt kan bepalen of een kapsel je staat, ben jijzelf. Haar is een canvas voor persoonlijke expressie en er zijn geen universele regels. Of je nu houdt van je weerbarstige krullen, je pluizige lokken of je strakke, gladde lengtes, je keuze moet in de eerste plaats jouzelf bevallen. Trends en meningen van experts kunnen je helpen, maar jouw tevredenheid blijft de ultieme maatstaf. Je haar is tenslotte van jou: heb plezier, experimenteer en omarm wat je gelukkig maakt.

Kortom, in plaats van je te richten op hoe je kapsel er volgens de gangbare normen of externe meningen "uit zou moeten zien", kun je beter gewoon kijken wat voor jou werkt. Als je je goed voelt met je haar, of het nu krullend, steil, pluizig of weerbarstig is, dan staat het je perfect.