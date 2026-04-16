Lang haar domineert de haartrends sinds 2025 en is favoriet bij modellen, content creators en social media influencers. Van vlechten tot golven, van knotjes tot paardenstaarten, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Volume, beweging en een zelfverzekerde, natuurlijke look zijn essentieel. Kapsels voor lang haar worden tegenwoordig gezien als ware modeaccessoires die elke outfit kunnen transformeren.

Trendy kapsels om lang haar elke dag mooier te maken.

Een van de meest gewilde looks van dit moment is de wetlook , die aantrekkelijk is vanwege de eenvoud. Het weteffect bereik je door gel of haarolie aan te brengen op vochtig haar.

Voor lang haar raden we aan om de punten naar achteren te kammen om een onverzorgde uitstraling te voorkomen.

Babyvlechtjes maken een sterke comeback, gedragen in de lokken die het gezicht omlijsten, terwijl de rest van het haar los hangt. Deze belangrijke trend uit de jaren 2000 geeft direct een chique, bohemian zachte uitstraling. De bubbelvlecht daarentegen biedt een spectaculair effect. Plaats simpelweg een aantal elastiekjes met regelmatige tussenafstanden in een paardenstaart en maak vervolgens elk gedeelte losser om volume te creëren in de vorm van afzonderlijke bubbels.

Door linten met een patroon of elastische banden toe te voegen, wordt het effect nog stijlvoller.

Half opgestoken kapsels blijven een uiterst veelzijdige optie. Ze verlengen het haar en geven het tegelijkertijd meer volume.

Gecombineerd met een vlecht of een bubbelvlecht zijn ze geschikt voor zowel alledaags gebruik als feestelijke gelegenheden, zonder dat er ingewikkelde hulpmiddelen nodig zijn.

Vlechten, knotjes en paardenstaarten: de klassiekers in een nieuw jasje.

Gestructureerde kapsels overstijgen tijdperken en vinden zichzelf elk seizoen opnieuw uit. XXL-cornrows , te zien op de catwalks van de Fashion Week in Parijs en Milaan, worden gecreëerd op haar dat is gestraight met een multifunctionele olie en afgewerkt met onzichtbare haarspray.

Ze variëren van de bohemian kroonvlecht tot stedelijke varianten met haaraccessoires.

De nonchalante knot , een romantische , ongedwongen look , creëer je in vijf minuten met een texturiserende spray die je met je hoofd naar voren aanbrengt.

Een paar plukjes haar die om het elastiekje worden getrokken en een paar sneeuwclips zijn voldoende om deze zeer gewilde natuurlijke look te creëren.

De strakke knot , ofwel de lage, strakke knot, is momenteel hét stijlvolle kapsel van dit moment.

Deze look, die te zien was op de catwalks en onder andere werd overgenomen door Bella Hadid, wordt bereikt door royaal stylinggel aan te brengen op de haaraanzet en bij de slapen, en vervolgens met een borstel de lengtes glad te strijken.

De hoge paardenstaart krijgt een nieuwe look met twee gevlochten strengen die het gezicht omlijsten en vastgezet worden na het aanbrengen van een zeezoutspray.

De lage paardenstaart met een sjaal om het gehaakte elastiekje zorgt voor een chique en bohemian look die je elke dag kunt creëren.

Kapsels voor lang haar voor vrouwen: vind de stijl die bij je past.

De keuze voor een kapsel hangt voornamelijk af van je haartype. Hieronder vind je de profielen die het beste bij elke stijl passen:

Dik haar: de vlindercoupe met zijn vloeiende laagjes en korte lokken die naar het gezicht vallen, creëert een opvallend dynamisch effect.

Fijn haar: de stompe snit, recht afgeknipt, geeft volume aan de uiteinden en laat het haar er dikker uitzien.

Golvend of steil haar: de lange, licht gelaagde V-vormige snit is veelzijdig en makkelijk te onderhouden, en past perfect.

Op zoek naar iets tijdloos? De klassieke snit met gordijnpony blijft elegant voor uiteenlopende haartypes.

Op zoek naar karakter: de Birkin-pony, taps toelopend en langer aan de zijkanten, populair gemaakt door Suki Waterhouse en Dakota Johnson, doet denken aan de iconische stijl van de jaren 70.

De beschikbare tijd voor de dagelijkse styling en de frequentie van kappersbezoeken blijven cruciale factoren. Sommige kapsels vereisen een regelmatige bijwerking, om de twee maanden.

Strandgolven, föhnkapsels en getextureerde kapsels: volume is essentieel.

Kapsels die spelen met textuur en beweging belichamen de geest van de trends van 2025 .

Strandgolven creëer je met een stijltang door elke haarlok eromheen te wikkelen en de krullen vervolgens met de hand los te laten zodat ze in je handpalm kunnen afkoelen. Een lichte haarspray, aangebracht terwijl je je hoofd naar voren houdt, maakt de natuurlijke en stralende look compleet.

De op de jaren 90 geïnspireerde föhnlook , Rachel Greens iconische stijl uit Friends , is terug met een moderne twist. Hailey Bieber en Selena Gomez hebben hem weer in de schijnwerpers gezet. Een verwarmde borstel creëert volume bij de haaraanzet en een texturiserend poeder versterkt het effect.

Een natuurlijk golvend effect bereik je zonder hitte: twee vlechten voor het slapengaan met een zeezoutspray zijn voldoende. Deze methoden, waarbij geen stijltang nodig is, beschermen de haarvezels op de lange termijn.

Verzorging en onderhoud van lang haar: de juiste stappen

Perfecte haarlengte begint met een rigoureuze routine. Door je haar te borstelen vóór het wassen voorkom je haarbreuk en verwijder je productresten. Volgens dermatologen voor haargroei voorkomt het knippen van de puntjes om de twee tot vier maanden gespleten haarpunten, zelfs als je je haar langer probeert te laten groeien.

Hieronder volgen de essentiële stappen voor optimaal onderhoud:

Ontwar de haren voorzichtig met een zachte borstel voordat u ze wast. Breng altijd een hittebeschermende spray aan voordat je een stijltang gebruikt. Gebruik haarolie en leave-in conditioners op gekleurd haar. Bescherm de benen in de zomer tegen zeezout, spoel ze na het zwemmen af en was ze vervolgens met een geschikte shampoo. Bestrijd statische elektriciteit in de winter met hydraterende behandelingen en een stylingcrème.

Zachtheid blijft essentieel voor dagelijks gebruik. Een zachte handdoek minimaliseert pluizig haar. Hittevrije methoden, zoals vlechten en knotjes die 's avonds worden gemaakt, behouden de glans en de vorm.

Haarproducten die geschikt zijn voor jouw haartype maken een wereld van verschil tussen beschadigd haar en een volle haardos die de mooiste looks op internationale modeweken waardig is.

Van vóór de jaren twintig, toen alle vrouwen hun haar lang droegen, tot de jaren twintig, die gekenmerkt werden door de terugkeer van natuurlijkheid en volume, heeft lang haar nooit zijn aantrekkingskracht verloren .

Het blijft zich seizoen na seizoen ontwikkelen, met trots en creativiteit.