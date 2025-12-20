De kapsels van Stranger Things zijn geen geheim meer: de maker onthult eindelijk alles.

Nu "Stranger Things" zijn laatste hoofdstuk nadert, zijn fans te druk bezig met het verhaal van de Upside Down om aandacht te besteden aan de kapsels van de personages. Toch zijn velen vol lof over de kapsels van de acteurs. En natuurlijk belichaamt Steve Harrington perfect de jaren 80-esthetiek, met zijn geföhnde coupe en een paar warrige lokken.

Ongelooflijke haartransformaties

Als je een diehard "Stranger Things"-fan bent, ken je waarschijnlijk alle personageprofielen, de zwakke punten van de Demogorgons, het favoriete eten van Eleven en de regels van "Dungeons & Dragons". Maar is het je ook opgevallen hoe ongelooflijk realistisch de kapsels van de personages zijn? De kapsels van de Wheelers, de Byers en de onverbeterlijke Steve zijn veel meer dan zomaar details; ze bepalen de sfeer van de serie en verankeren haar stevig in de tijd waarin ze zich afspeelt.

Het verhaal speelt zich af in de jaren 80, het tijdperk van Walkmans, jeans met hoge taille en felgekleurde kleding. Consistentie van top tot teen was dan ook essentieel. Haarstyliste Sarah Hindsgaul zette daarom haar expertise in om de acteurs een transformatie te geven die aanvoelde als een sprong terug in de tijd.

Je hebt waarschijnlijk gegruwd van Wills opvallende komkapsel en misschien zelfs gegrinnikt van Billy's gouden mullet. Je hebt vast ook wel een paar knipjes willen zetten in Millie Bobby Browns golvende bob met pony tijdens haar tijd in Californië. Toch zijn deze kapsels ware kunstwerken, het resultaat van talloze uren werk. Dunne krulspelden en veel haarspray zijn essentieel achter de schermen. Sterker nog, de haarstyliste zelf deelt exclusieve kijkjes achter de schermen met haar miljoenen volgers.

250 permanenten gezet op de set

De iconische kapsels uit de jaren 80, die in de serie nauwgezet zijn nagebootst, zijn lang niet bij iedereen geliefd. Ze roepen bij sommigen nare herinneringen op, terwijl ze voor anderen symbolen van nostalgie zijn, en de reacties zijn dan ook verdeeld. Internetgebruikers hebben bijvoorbeeld niet geaarzeld om Eddie's kapsel te vergelijken met een dweil of Billy's met rattenstaartjes. Natuurlijk mag je met je eigen haar doen wat je wilt.

De ware prestatie zit hem in de stevigheid en duurzaamheid van elk kapsel, vooral tijdens de actie. Om die golvende look te creëren die zo typerend was voor dat decennium, greep de haarstyliste terug naar een oude techniek die ooit werd beschouwd als voorbehouden aan ouderen in chique buurten: de permanent. Ze zette er maar liefst 250 tijdens de opnames. Dit verklaart waarom deze losse krullen standhouden ondanks intense gevechten met demogorgons en de voelbare vochtigheid van de Upside Down.

Maar ook pruiken die de perfecte illusie creëren.

De officiële haarstylist van Stranger Things, verantwoordelijk voor de vakkundig gecreëerde, warrige looks en kapsels die realistischer zijn dan de originelen, heeft zich ook een paar vrijheden veroorloofd. In het nieuwste seizoen, waar jullie reikhalzend naar uitkijken, draagt Nancy een pruik, die zachter en losser zit dan voorheen. Millie Bobby Brown, die Eleven speelt, de ster van de serie, is ook geen onbekende met pruiken. Hoewel ze ermee instemde haar hoofd kaal te scheren voor het eerste seizoen, kiest ze voor de daaropvolgende seizoenen voor ongelooflijk realistische pruiken.

Eddie, een rocker in hart en nieren, draagt ook nephaar dat zijn stijl weerspiegelt: vurig, onhandelbaar en provocerend. En dat is precies de bedoeling. De kapsels evolueren mee met de personages om de boodschap nog meer te benadrukken.

Ondanks al deze onthullende details over de zijdezachte haardos, houdt de haarstylist de spanning erin over de gebruikte producten, maar ze zijn ongetwijfeld geavanceerder dan de "Farrah Fawcette"-spray waar de beste Steve Harrington het over had.