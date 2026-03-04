"Blooming gel", deze manicure uit Japan is de nieuwe trend voor 2026.

Fabienne Ba.
De ene dag minimalistisch, de volgende dag maximalistisch: manicures vinden zichzelf voortdurend opnieuw uit. Deze lente van 2026 trekt een techniek uit Japan ieders aandacht en belooft je nagels te transformeren in ware abstracte kunstwerken. De naam? Blooming gel.

Wat is blooming gel precies?

Blooming gel is een nagelkunsttechniek die gebruikmaakt van een zeer specifieke gelformule. Zoals nagelstyliste Natalia Mercedes in Vogue uitlegt: "Deze gel wordt aangebracht op een basis die nog niet is uitgehard onder een UV- of LED-lamp."

Hier gebeurt de magie: wanneer je een kleur aanbrengt, blijft het pigment niet gefixeerd. Het verspreidt zich, rekt uit en transformeert geleidelijk voordat het onder de lamp uithardt. In tegenstelling tot een klassieke manicure met zijn strakke, uiterst gecontroleerde lijnen, speelt hier een element van het onverwachte een rol.

Het resultaat? Vloeiende, organische, bijna hypnotiserende effecten. Sommige ontwerpen lijken op cirkelvormige tie-dye, andere op delicate marmering of patronen die letterlijk op de nagel lijken te bloeien. Elke vinger wordt uniek, onmogelijk exact na te maken. En het is juist deze uniciteit die zo aantrekkelijk is.

Een inspiratiebron rechtstreeks uit Japan.

Blooming gel is onderdeel van de rijke traditie van Japanse nagelkunst, die bekendstaat om haar oog voor detail en gedurfde creativiteit. In Japan experimenteren gespecialiseerde salons al jaren met technieken die technische precisie combineren met artistieke experimenten.

Hier bestaat het ontwerp niet zomaar: het ontwikkelt zich. Vóór het uitharden "bloeit" het patroon op de nagel, gedragen door de gecontroleerde verspreiding van het pigment. De wachttijd vóór het uitharden onder de lamp heeft direct invloed op de intensiteit van het effect. Hoe langer je wacht, hoe meer de kleur zich ontvouwt. Deze bijna levende dimensie geeft de manicure een expressief en eigentijds karakter. Je nagels zijn niet langer slechts een canvas: ze worden een canvas voor creatieve expressie, die je persoonlijkheid weerspiegelt.

Waarom is deze trend zo aantrekkelijk?

Een van de grote voordelen van blooming gel is de vrijheid die het biedt. Je kunt spelen met sterke contrasten om de diffusie te versterken: zwart en wit voor een grafisch effect, elektrisch blauw op nude voor een moderne look, roze en rood voor een levendige en gedurfde variant. Dierprints, zoals luipaard of zebra, lenen zich bijzonder goed voor deze techniek.

En in 2026 is schoonheid meer dan ooit een kwestie van persoonlijke expressie. Blooming gel komt precies op het juiste moment: het biedt een perfecte balans tussen creativiteit en elegantie, zonder dat er strass-steentjes, textuur of extra accessoires nodig zijn. Elke nagel wordt een klein abstract kunstwerk. Je kunt het aanpassen aan je wensen, je stemming en je stijl. Korte en natuurlijke nagels, gedurfde lengtes, vierkante of amandelvormige nagels: deze techniek past bij alle handvormen en laat elke hand stralen.

Met zijn diffuse en artistieke effect is blooming gel nu al een van de belangrijkste manicuretrends voor de lente van 2026. Net als elke andere gelbehandeling vereist blooming gel een specifieke verwijderingsmethode. Het is aan te raden dit professioneel in een salon te laten doen om de gezondheid van de natuurlijke nagel te behouden.

