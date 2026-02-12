Nooit meer uitgelopen lipgloss tijdens het eten: dé truc die je moet kennen!

Het is een gevreesd moment. Eten met lipgloss is een delicate aangelegenheid. Soms moet je wat gezichtsoefeningen doen of een paar grimassen trekken om je ochtendmake-up optimaal te laten werken en te voorkomen dat hij verpest wordt. Om ervoor te zorgen dat plakkerige lipgloss de beproeving van de maaltijd doorstaat en blijft zitten, zelfs bij stevige happen, heeft een content creator een speciale techniek ontdekt.

Een techniek die ons behoedt voor spot.

Lipgloss was uit onze make-uptasjes verdwenen ten gunste van nude lipliner en licht getinte lippenbalsem. Maar recentelijk heeft het een comeback gemaakt en siert het onze lippen met zijn glinsterende noten en ijzige tinten. Hoewel lipgloss, met zijn zijdezachte, smeltende textuur, dat gewilde glow- effect in make-up geeft, heeft het ook een aantal nadelen.

De glanslaag plakt aan alles, en aan het einde van de maaltijd zit er meer aan je vork dan in je mond. Alles kleeft aan deze kleverige substantie, en tegen het einde van het feestmaal zijn zelfs de kruimels decoraties op zich geworden, eetbare strass-steentjes. En het is nog erger bij snelle maaltijden zoals hamburgers, waarbij je je kaak flink moet verdraaien.

Kortom, eten met lipgloss is bijna onmogelijk. Maar je hoeft jezelf natuurlijk niet uit te hongeren om die make-up te behouden waardoor je vanochtend te laat was. Content creator @hashandlyss, die een glanzende lipgloss draagt die zo dik is dat je er bijna je spiegelbeeld in ziet, heeft een subtiele techniek gevonden om dit probleem op te lossen. Het draait allemaal om mondbewegingen. Haar lippen komen niet direct in contact met het eten. Ze houdt het eten tussen haar tanden en tong en kauwt vervolgens normaal op haar toast. Het resultaat: geen afgifte van lipgloss.

Eten met lipgloss op, een ervaring die een glimlach op je gezicht tovert.

Eten met lipgloss is onderwerp van talloze memes en grappige video's online. Op sociale media filmen beauty-liefhebbers zichzelf met kippenvleugels of panini's onder hun kin om hun techniek te demonstreren en hun schijnbaar aangeboren gebaar te delen. Ze bedenken slimme afleidingsmanoeuvres om te voorkomen dat hun lippen te veel worden belast. Om te drinken gebruiken ze rietjes om te voorkomen dat de stroperige lipgloss uitloopt. Het is bijna een vaardigheid die je aan je cv kunt toevoegen.

Als we eten met lipgloss op, zijn we vaak extra voorzichtig en denken we meer aan hoe onze lippen er daarna uitzien dan aan de smaak zelf. Toch vragen internetgebruikers in de reacties: "In het ergste geval kunnen we het gewoon opnieuw aanbrengen, toch?" Maar degenen die zich er echt zorgen over maken, weten wel beter: het is niet zo dat je zomaar een laagje gloss aanbrengt zoals je lippenbalsem zou aanbrengen. Je moet de contouren opnieuw definiëren met een lippenpotlood, het product met een precieze kwast blenden en spelen met schaduwen. Het is een kunstvorm. Vandaar deze onfeilbare, zij het ietwat onconventionele, strategie om de perfecte look van je make-up langer te behouden.

Deze andere schoonheidstips zorgen voor een langdurige lipgloss

Een plakkerige, vlekkerige en vingerafdrukbestendige lipgloss is niet onvermijdelijk. Hoewel er steeds meer "optimale" formules zijn met een "vlekbestendige" belofte in grote letters op de verpakking, is het niet ongebruikelijk dat de glans wat afneemt. Waar je een klassieke lipstick vrij gemakkelijk kunt matteren en fixeren met een beetje los poeder, is dat met lipgloss wat ingewikkelder. Lipgloss is echter niet onverenigbaar met eten. Je moet alleen stoppen met het te gebruiken alsof je poseert voor een reclame en het gaan gebruiken als een professional.

Als je onbezorgd wilt eten zonder je zorgen te maken dat je lipgloss aan je tanden blijft plakken, kun je hem van tevoren versterken en 'waterproof' maken. Op TikTok gebruiken beauty-liefhebbers een primer voordat ze hun lipgloss aanbrengen, terwijl anderen een kwast gebruiken in plaats van de traditionele applicator voor een betere verdeling van het product.

Eten met lipgloss op is best spannend. We zijn altijd bang dat we onze make-up verpesten, en zelfs als lipgloss soms een smaakje heeft, is het nooit prettig om het door te slikken. Met deze handige techniek is het echter verleden tijd.