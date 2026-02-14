Haaruitval: deze veelvoorkomende "fout" die dermatologen ten zeerste afraden.

Bepaalde onbewuste gewoontes die we vaak herhalen, kunnen haaruitval op de lange termijn juist verergeren, aldus specialisten op het gebied van huid en hoofdhuid. Normale haaruitval komt veel voor, maar ongeschikte haarverzorgings- of stylinggewoonten kunnen het verergeren.

Volgens een dermatoloog is een veelgemaakte fout: een accessoire dat te strak zit.

Volgens deze dermatoloog kan het dragen van bepaalde strakke accessoires, met name petten of te strakke kapsels tijdens lichamelijke activiteit, schadelijk zijn voor het haar en de verankering ervan in de hoofdhuid. Deze accessoires houden vaak transpiratievocht vast, bevorderen de ophoping van talg en vuil en creëren herhaalde spanning op de haarzakjes.

Wanneer deze mechanische spanning continu is, kan dit leiden tot wat specialisten tractiealopecia noemen – een vorm van haarverlies die wordt veroorzaakt door overmatige trekkracht op de haarzakjes. Dermatologen en haarverzorgingsorganisaties raden aan om strakke kapsels en accessoires die aan de hoofdhuid trekken of deze samendrukken te vermijden.

Waarom bepaalde gewoonten haaruitval verergeren

Het verliezen van 50 tot 100 haren per dag wordt als fysiologisch normaal beschouwd, maar meer dan dat kan haarverlies een probleem vormen.

Naast strakke kapsels kunnen ook andere dagelijkse gewoonten – zoals herhaaldelijk gebruik van verwarmde stylingtools, agressieve producten of te vaak of te weinig wassen van het haar – het haar verzwakken en de hoofdhuid irriteren. Deze factoren alleen veroorzaken geen ernstige haaruitval, maar ze dragen wel bij aan een geleidelijke verzwakking van de haarvezel.

Goede gewoontes om haaruitval te beperken

Dermatologen benadrukken het belang van het aanpassen van je haarverzorgingsroutine om gezond haar te behouden. Enkele tips die door specialisten worden aanbevolen zijn:

Vermijd kapsels die te veel trekken, zoals zeer strakke paardenstaarten of bepaalde elastiekjes die aan het haar trekken, om de trekkracht op de haarzakjes te verminderen.

Kies voor lossere kapsels en zachte accessoires die de hoofdhuid niet samendrukken.

Zorg voor een goede hygiëne en gebruik een shampoo die geschikt is voor uw hoofdhuidtype om ophoping van talg en irritatie te voorkomen.

Deze handelingen, hoewel ze eenvoudig lijken, worden in het dagelijks leven vaak verwaarloosd, terwijl ze een concrete rol spelen bij het behoud van een goede haardichtheid.

Wanneer moet je een dermatoloog raadplegen?

Haaruitval die verergert, in plekken verschijnt of langer dan drie maanden aanhoudt, vereist medische aandacht. Alleen een specialist kan vaststellen of de haaruitval verband houdt met telogene effluvium, androgenetische alopecia of een andere hoofdhuidaandoening.

Een dermatoloog kan passende onderzoeken uitvoeren, persoonlijk advies geven en, indien nodig, specifieke behandelingen uitvoeren om haaruitval te vertragen of haargroei te stimuleren.