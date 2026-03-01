Chilipeper toevoegen aan je lipgloss: waarom deze truc niet aan te raden is.

Een lipgloss, een druppel hete saus, een paar seconden geduld... en miljoenen views. De "Spicy Lips"-trend belooft vollere lippen in een oogwenk. Maar achter dat "wow"-effect herinneren experts ons eraan dat je lippen zachtheid verdienen, geen branderig gevoel.

Een truc die al een tijdje bestaat.

Lang voordat TikTok bestond, circuleerde het idee al. In de jaren 2000 prezen sommige beautybladen de "stimulerende" eigenschappen van chilipepers aan, die de lippen een "direct voller" effect zouden geven. Een paar druppels verdunde olie op basis van capsaïcine, en voilà: rodere, vollere lippen, klaar voor een fotoshoot.

Twintig jaar later blaast social media deze oude truc nieuw leven in. Onder de hashtag #SpicyLips mengen influencers hete saus, Tabasco of sriracha met hun gebruikelijke lipgloss voordat ze het royaal aanbrengen. Het resultaat: virale video's vol grimassen, tranende ogen en tevredenheid over het direct opvullende effect.

Waarom het (ogenschijnlijk) werkt

Het mechanisme is eenvoudig. Chilipepers bevatten capsaïcine, een actief bestanddeel dat plaatselijke vaatverwijding veroorzaakt. Concreet betekent dit dat de bloedvaten verwijden, de bloedtoevoer toeneemt en de lippen licht rood worden en opzwellen. Het effect geeft een indruk van vollere en frissere lippen. Dit effect houdt doorgaans 20 tot 40 minuten aan, net genoeg tijd voor een selfie of een spontaan uitje. Dit snelle resultaat is echter gebaseerd op een ontstekingsreactie, en daar zit hem de crux.

Wat dermatologen bekritiseren aan de trend

De lippen zijn anders dan de rest van de huid. Het oppervlak is dun, kwetsbaar en mist de robuuste beschermende barrière die elders in het gezicht wel aanwezig is. Het aanbrengen van chilipeper is alsof je dit delicate gebied blootstelt aan intense chemische irritatie.

Deskundigen waarschuwen dat een branderig gevoel, hevige tintelingen, aanhoudende roodheid en zelfs blaarvorming kunnen optreden, vooral bij mensen met een gevoelige huid. Herhaalde blootstelling aan dit soort irritatie kan de huidbarrière verzwakken, chronische droogheid bevorderen, fijne lijntjes accentueren en het risico op infecties verhogen.

Nog een zorgwekkend punt: sauzen zijn niet ontwikkeld voor cosmetisch gebruik. Ze kunnen additieven, conserveermiddelen of smaakstoffen bevatten die ongeschikt zijn voor toepassing op slijmvliezen. Om nog maar te zwijgen van het risico op kruisallergieën met bepaalde kruiden. Kortom: het opvullende effect is eigenlijk een micro-ontsteking. Het is geen behandeling, maar een afweermechanisme van je lichaam.

Wat als je niets hoefde te corrigeren?

Uiteindelijk roept deze trend een bredere vraag op: waarom is het nodig om je lippen koste wat kost te veranderen? De huidige normen geven vaak de voorkeur aan volle, strak gevormde lippen. Maar alleen omdat de maatschappij een bepaald ideaal promoot, wil dat nog niet zeggen dat je je onzeker moet voelen over dunne lippen. Je mond, of die nu vol, dun, asymmetrisch, enzovoort is, maakt deel uit van je identiteit. Je lacht ermee, je spreekt ermee, je drukt jezelf uit. Het hoeft niet overdreven dramatisch te zijn om mooi te zijn.

Kortom, het is volkomen terecht om je goed te willen voelen over je uiterlijk, maar dat mag nooit gepaard gaan met pijn of risicovolle experimenten. Je lichaam is goed genoeg en verdient aandacht zoals het is. Blijvende schoonheid doet geen pijn; het respecteert, hydrateert en versterkt. En bovenal begint het met het accepteren van wie je al bent: perfect jezelf.