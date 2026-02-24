Search here...

Deze wenkbrauwtrend uit de jaren 2000 maakt een comeback.

Tips & trucs
Léa Michel
@elsaroshe/TikTok

Dacht je dat je ze onderin je make-uptas had laten liggen, samen met je glinsterende lipglossjes? Verrassing: de ultradunne wenkbrauwen uit de jaren 2000 zijn weer helemaal terug. Een trend die de meningen verdeelt... en die een nieuwe generatie aanspreekt die graag met de regels speelt.

De Y2K-revival pakt nu wenkbrauwen aan.

Na jaren waarin dikke, natuurlijke en volle wenkbrauwen de norm waren, is het tijd voor precieze lijnen. Sinds eind 2025 en begin 2026 maken dunne, strak gedefinieerde wenkbrauwen een opvallende comeback op TikTok en Instagram. Tutorials over de "overgeplukte wenkbrauwen" schieten als paddenstoelen uit de grond: pincet in de hand, scherp potlood, strakke en gedurfde lijnen.

Deze comeback maakt deel uit van een bredere golf van nostalgie. De Y2K-esthetiek overspoelt opnieuw de sociale media: laag uitgesneden jeans, glanzende lippen en intense smokey eyes. In deze context maakt de ultradunne wenkbrauw een comeback, een knipoog naar een tijdperk waarin schoonheid sterke contrasten omarmde.

@elsaroshe Moet ik…? #wenkbrauwen #dunnewenkbrauwen ♬ origineel - niet aanraken, het is kunst

Een stijl die de meningen verdeelt... en dat is maar goed ook.

Zoals elke opvallende trend is de ultradunne wenkbrauw niet door iedereen geliefd. Degenen die de voorkeur geven aan volle wenkbrauwen vinden ze ouderwets, te streng of zelfs gewaagd. Anderen vinden juist dat deze minimalistische bogen de ogen groter laten lijken en een verfijnde look creëren. Uiteindelijk hangt het allemaal af van je persoonlijke voorkeur.

Schoonheid is geen vaststaand gegeven. Het evolueert, experimenteert en speelt met extremen. Na jaren van overvloed en omhooggeborstelde wenkbrauwen biedt chirurgische precisie een alternatief.

Iconen van gisteren en vandaag

Het is onmogelijk om over deze trend te praten zonder aan Pamela Anderson te denken, die in de hoogtijdagen van de jaren 2000 ultradunne potloodwenkbrauwen droeg. Angelina Jolie droeg ze al eerder, in de jaren 90, en gaf haar blik een subtiele maar dramatische uitstraling.

Vandaag staat de volgende generatie klaar. Gabbriette, een model met een punk-uitstraling, omarmt deze dunne wenkbrauwen met een rauwe, moderne twist. Amelia Gray, de nieuwe mode-icoon, combineert ze met verfijnde, contrastrijke make-up. Het resultaat: een theatrale, bijna filmische look. Deze wenkbrauwen blijven niet onopgemerkt, en dat is precies hun charme.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Gabbriette (@gabbriette)

Durf het aan zonder jezelf te verraden.

Als het idee je aanspreekt, hoef je niet meteen naar de pincet te grijpen en iets onomkeerbaars te doen. Je kunt het effect testen met make-up: concealer om de natuurlijke lijn subtiel te camoufleren, een fijn potlood om een smallere boog te tekenen. Zo kun je experimenteren zonder de hergroei te belemmeren. Je gezicht is uniek, en je wenkbrauwen ook. Of ze nu dik, gebogen, vol, dun of ultradun zijn, ze dragen bij aan je identiteit. De sleutel is om een look te kiezen die weerspiegelt wie je bent.

De moraal van het verhaal is dat de terugkeer van ultradunne wenkbrauwen één ding bewijst: schoonheid kent cycli. Wat gisteren als ouderwets werd beschouwd, is vandaag weer gewild. Los van trends, is het vooral belangrijk dat je de vrijheid hebt om met je imago te spelen. Je kunt volle wenkbrauwen mooi vinden en er trots op zijn. Je kunt ook experimenteren met een dunne boog voor een opvallende look. Jouw schoonheid hoeft geen vast patroon te volgen; ze volgt jouw creativiteit.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Vet haar: deze fout tijdens het wassen kan de oorzaak zijn, aldus een expert.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vet haar: deze fout tijdens het wassen kan de oorzaak zijn, aldus een expert.

Veel mensen hebben last van vet haar kort na het wassen, en dit is vaak geen kwestie van...

Een slecht gereinigd gezicht: de onmiskenbare tekenen

Je hebt je favoriete gel, je speciale handdoek, je perfect geoliede routine. Toch zijn er subtiele signalen die...

Haaruitval: deze veelvoorkomende "fout" die dermatologen ten zeerste afraden.

Bepaalde onbewuste gewoontes die we vaak herhalen, kunnen haaruitval op de lange termijn juist verergeren, aldus specialisten op...

"Het is niet elegant": deze nieuwe esthetische trend verdeelt de meningen.

Wenkbrauwen bepalen de vorm van het gezicht meer dan we beseffen. Een nieuw silhouet zal naar verwachting in...

Nooit meer uitgelopen lipgloss tijdens het eten: dé truc die je moet kennen!

Het is een gevreesd moment. Eten met lipgloss is een delicate aangelegenheid. Soms moet je wat gezichtsoefeningen doen...

Hoeden en haaruitval: feit van fictie scheiden

In de winter houdt je favoriete muts je lekker warm... maar je hoort soms dat het je haar...

© 2025 The Body Optimist