Deze wenkbrauwtrend uit de jaren 2000 maakt een comeback.

Dacht je dat je ze onderin je make-uptas had laten liggen, samen met je glinsterende lipglossjes? Verrassing: de ultradunne wenkbrauwen uit de jaren 2000 zijn weer helemaal terug. Een trend die de meningen verdeelt... en die een nieuwe generatie aanspreekt die graag met de regels speelt.

De Y2K-revival pakt nu wenkbrauwen aan.

Na jaren waarin dikke, natuurlijke en volle wenkbrauwen de norm waren, is het tijd voor precieze lijnen. Sinds eind 2025 en begin 2026 maken dunne, strak gedefinieerde wenkbrauwen een opvallende comeback op TikTok en Instagram. Tutorials over de "overgeplukte wenkbrauwen" schieten als paddenstoelen uit de grond: pincet in de hand, scherp potlood, strakke en gedurfde lijnen.

Deze comeback maakt deel uit van een bredere golf van nostalgie. De Y2K-esthetiek overspoelt opnieuw de sociale media: laag uitgesneden jeans, glanzende lippen en intense smokey eyes. In deze context maakt de ultradunne wenkbrauw een comeback, een knipoog naar een tijdperk waarin schoonheid sterke contrasten omarmde.

Een stijl die de meningen verdeelt... en dat is maar goed ook.

Zoals elke opvallende trend is de ultradunne wenkbrauw niet door iedereen geliefd. Degenen die de voorkeur geven aan volle wenkbrauwen vinden ze ouderwets, te streng of zelfs gewaagd. Anderen vinden juist dat deze minimalistische bogen de ogen groter laten lijken en een verfijnde look creëren. Uiteindelijk hangt het allemaal af van je persoonlijke voorkeur.

Schoonheid is geen vaststaand gegeven. Het evolueert, experimenteert en speelt met extremen. Na jaren van overvloed en omhooggeborstelde wenkbrauwen biedt chirurgische precisie een alternatief.

Iconen van gisteren en vandaag

Het is onmogelijk om over deze trend te praten zonder aan Pamela Anderson te denken, die in de hoogtijdagen van de jaren 2000 ultradunne potloodwenkbrauwen droeg. Angelina Jolie droeg ze al eerder, in de jaren 90, en gaf haar blik een subtiele maar dramatische uitstraling.

Vandaag staat de volgende generatie klaar. Gabbriette, een model met een punk-uitstraling, omarmt deze dunne wenkbrauwen met een rauwe, moderne twist. Amelia Gray, de nieuwe mode-icoon, combineert ze met verfijnde, contrastrijke make-up. Het resultaat: een theatrale, bijna filmische look. Deze wenkbrauwen blijven niet onopgemerkt, en dat is precies hun charme.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Gabbriette (@gabbriette)

Durf het aan zonder jezelf te verraden.

Als het idee je aanspreekt, hoef je niet meteen naar de pincet te grijpen en iets onomkeerbaars te doen. Je kunt het effect testen met make-up: concealer om de natuurlijke lijn subtiel te camoufleren, een fijn potlood om een smallere boog te tekenen. Zo kun je experimenteren zonder de hergroei te belemmeren. Je gezicht is uniek, en je wenkbrauwen ook. Of ze nu dik, gebogen, vol, dun of ultradun zijn, ze dragen bij aan je identiteit. De sleutel is om een look te kiezen die weerspiegelt wie je bent.

De moraal van het verhaal is dat de terugkeer van ultradunne wenkbrauwen één ding bewijst: schoonheid kent cycli. Wat gisteren als ouderwets werd beschouwd, is vandaag weer gewild. Los van trends, is het vooral belangrijk dat je de vrijheid hebt om met je imago te spelen. Je kunt volle wenkbrauwen mooi vinden en er trots op zijn. Je kunt ook experimenteren met een dunne boog voor een opvallende look. Jouw schoonheid hoeft geen vast patroon te volgen; ze volgt jouw creativiteit.