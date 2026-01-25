De simpele techniek zorgt ervoor dat de geur van 's ochtends tot 's avonds blijft hangen.

Search here...

Tips & trucs
Anaëlle G.
Doet u 's ochtends parfum op, maar is er tegen de middag nog maar een vage geur op uw huid te ruiken? Dat is een frustratie die velen herkennen. Zelfs de meest prestigieuze geuren kunnen gedurende de dag aan intensiteit verliezen als ze niet correct worden aangebracht. Gelukkig is er een heel simpele truc – die vaak over het hoofd wordt gezien – waarmee uw parfum de hele dag blijft ruiken. En nee, het gaat er niet om meer parfum op te brengen.

Je huid hydrateren: de belangrijkste reflex

De techniek in kwestie is even eenvoudig als effectief: breng parfum aan op een goed gehydrateerde huid. Waarom is dit zo belangrijk? Parfum hecht veel beter aan een gehydrateerde huid dan aan een droge huid. Wanneer de huid vocht tekortkomt, absorbeert ze snel de vluchtige bestanddelen van het parfum, waardoor de geur minder lang blijft hangen. Een goed gehydrateerde huid zorgt er daarentegen voor dat de geurmoleculen langer blijven doordat ze minder snel verdampen.

De truc is om een hydraterende crème of een neutrale (geurvrije) balsem aan te brengen op de plekken waar je je parfum gaat sprayen. Sommige merken bieden zelfs bodylotions aan die bij hun geur passen om de geur langer te laten aanhouden.

Bonustip: een licht vettige huid houdt geuren beter vast dan een droge huid. Daarom zijn natuurlijke lichaamsoliën, zoals zoete amandelolie of jojobaolie, ook uitstekende geurdragers.

Waar en hoe je je parfum het beste kunt aanbrengen voor een optimale houdbaarheid.

Naast hydratatie speelt ook de plaats en de manier waarop je je parfum aanbrengt een cruciale rol. Hier zijn een paar simpele maar effectieve tips:

  • Breng de geur aan op de polspunten: polsen, binnenkant van de ellebogen, achter de oren, in de nek en achter de knieën. Op deze plekken verspreidt de geur zich beter dankzij de lichaamswarmte.
  • Wrijf na het aanbrengen niet over uw polsen: dit breekt de parfummoleculen af en verandert de samenstelling.
  • Spray op een afstand van ongeveer 15-20 cm van de huid voor een gelijkmatige verdeling.
  • Je kunt je kleding ook parfumeren (mits deze niet van delicate stoffen zoals zijde is), omdat textielvezels geuren goed vasthouden.

Parfums die van nature langer blijven ruiken.

Niet alle parfums zijn gelijk als het gaat om de houdbaarheid. Sommige zijn ontworpen om lang te blijven ruiken, terwijl andere van nature vluchtiger zijn. Hier zijn een paar handige richtlijnen:

  • De zogenaamde "oriëntaalse" of houtachtige parfums, met noten van vanille, amber, patchouli of musk, blijven over het algemeen langer hangen.
  • Eau de parfum (EDP) blijft langer ruiken dan eau de toilette (EDT) omdat de geur geconcentreerder is.

Tot slot speelt de kwaliteit van de grondstoffen een rol: niche- of high-end parfummerken gebruiken vaak ingrediënten die beter bestand zijn tegen slijtage.

Een minimalistische maar effectieve tip.

Het voordeel van deze methode? Het vereist geen dure aankopen en geen radicale verandering in je routine. Door simpelweg een hydraterende crème aan te brengen vlak voordat je parfum opdoet, verleng je de houdbaarheid van je favoriete geur gedurende de hele dag. En dat allemaal zonder te overdrijven of de hele kamer met de geur te vullen. Deze stap past perfect in een minimalistische beauty-aanpak die zowel je huid als je parfum respecteert.

Kortom, je hoeft je parfum niet opnieuw aan te brengen of de fles leeg te maken om het langer te laten ruiken. De sleutel zit hem in de voorbereiding van je huid, met name door te hydrateren. Het is een simpele truc, maar het maakt een wereld van verschil. Probeer het eens: je zult misschien verbaasd zijn hoe veel langer je parfum blijft ruiken, zonder dat je het hoeft bij te werken of andere kunstmatige middelen hoeft te gebruiken.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
