Hoeden en haaruitval: feit van fictie scheiden

In de winter houdt je favoriete muts je lekker warm... maar je hoort soms dat het je haar kan beschadigen of zelfs haaruitval kan veroorzaken. Moet je kiezen tussen comfort en gezond haar? Goed nieuws: de medische wereld heeft zich uitgesproken en je haar kan weer ademhalen... van opluchting.

De mythe dat de hoed "verantwoordelijk is voor kaalheid"

Je hebt vast wel eens gehoord dat je kaal wordt van het dragen van een pet. Deze misvatting, die lange tijd met mannen werd geassocieerd, breidt zich nu met de komst van de winter uit naar vrouwen: is een muts slecht voor je haar? Volgens de Elithair-kliniek is het antwoord duidelijk: nee, een muts veroorzaakt geen haaruitval. Haaruitval is voornamelijk gerelateerd aan genetische, hormonale en nutritionele factoren. Met andere woorden, het is niet je muts, je sjaal of je jas die het lot van je haar bepaalt. Je kunt dus zonder schuldgevoel of angst voor je haardichtheid genieten van je winteraccessoires.

Wat de hoed (zelden) kan veroorzaken

Hoewel hoeden geen haaruitval veroorzaken, kunnen ze in sommige gevallen wel licht ongemak geven. In een van hun Instagram-berichten legt de Elithair-kliniek uit dat het dragen van een hoed die te strak zit en gedurende langere tijd kan leiden tot tractiealopecia of oppervlakkige haarbreuk. Dit is echter zeldzaam en komt vooral voor bij herhaalde wrijving of overmatige spanning op de hoofdhuid.

Kortom: het probleem zit hem niet in de hoed zelf, maar in hoe je hem draagt. Een goed passende, comfortabele en niet-knellende hoed is perfect afgestemd op je hoofdhuid en haar.

Hygiëne: uw beste bondgenoot voor gezond haar.

Het werkelijke risico van het dragen van een hoed heeft meer te maken met hygiëne dan met haaruitval. Transpiratie, stilstaand vocht en ophoping van talg kunnen de hoofdhuid irriteren, wat jeuk, ontsteking of, in zeldzame gevallen, folliculitis kan veroorzaken.

Om dit te voorkomen, is het aan te raden je muts minstens één keer per week te wassen als je hem dagelijks draagt. Bij incidenteel gebruik is wassen na elke 3 tot 5 keer dragen voldoende, of zodra hij in contact is gekomen met zweet. Als je vet haar hebt of veel zweet, is vaker wassen extra gunstig voor de gezondheid van je hoofdhuid en de schoonheid van je haar.

Het juiste product kiezen om je haar te verzorgen.

Niet alle stoffen zijn even geschikt voor de verzorging van je haar. Zachte, gladde materialen zijn je beste bondgenoten om wrijving te minimaliseren en de haarvezels te beschermen. Zijde, satijn of bepaalde fijne, goed geweven wolsoorten worden in het bijzonder aanbevolen. Katoen kan ook geschikt zijn voor dagelijks gebruik, maar het heeft de neiging vocht te absorberen en is iets ruwer, vooral voor fijn, droog of krullend haar. Als je je haar echt wilt verwennen, kies dan voor ademende en comfortabele stoffen die zowel je hoofdhuid als je stijl respecteren.

Kortom, je kunt met een gerust hart je favoriete hoeden blijven dragen. Mits ze op de juiste manier worden gekozen, verzorgd en gedragen, zullen ze je hoofdhuid of haardichtheid niet beschadigen. Je haar blijft prachtig en een lust voor het oog, zowel in de winter als in de zomer.