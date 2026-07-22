Deze fout kan je nagels verzwakken zonder dat je het doorhebt.

Splijten je nagels, breken ze snel of lijken ze langzamer te groeien? Voordat je een vitaminetekort of "van nature broze" nagels de schuld geeft, is er nog een andere mogelijkheid om te onderzoeken. Een veelvoorkomende gewoonte, die veel mensen onbewust overnemen, kan je nagels na verloop van tijd juist verzwakken.

De reflex die je nagels op de proef stelt

Semi-permanente nagellak en gelnagellak worden gewaardeerd om hun lange houdbaarheid. Het verwijderen ervan vereist echter wat meer zorg. Wanneer de lak begint af te brokkelen, is de verleiding groot om deze eraf te pulken of met je vingers te schrapen. Deze reflex is echter verre van onschadelijk.

Door nagellak op deze manier te verwijderen, loop je het risico een dun laagje van het nageloppervlak te verwijderen. Hierdoor wordt de nagel dunner, gevoeliger en breekt hij sneller af. Herhaaldelijk verwijderen kan de nagel verzwakken en ervoor zorgen dat het langer duurt voordat hij zijn volledige sterkte terugkrijgt.

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Het verwijderen van nagellak is niet het enige waar je op moet letten. Te hard vijlen kan nagels ook verzwakken, vooral bij het aanbrengen of verwijderen van semi-permanente nagellak. Zeer schurende vijlen of herhaalde heen-en-weergaande bewegingen kunnen de keratine beschadigen, de stof waaruitde nagel bestaat . Na verloop van tijd kan dit leiden tot geribbelde, gespleten of broze nagels. Zachtjes vijlen, altijd in dezelfde richting, blijft de beste manier om je nagels sterk te houden.

De juiste methode voor een vlotte verwijdering

Geduld is je beste vriend. Om semi-permanente nagellak te verwijderen, kun je het beste een geschikte remover gebruiken, zodat het product geleidelijk oplost. Deze methode duurt een paar minuten langer, maar is veel zachter voor de natuurlijke structuur van de nagel.

Als je je nagels laat verwijderen in een salon, vraag dan gerust om een voorzichtige techniek, waarbij er zo min mogelijk gevijld wordt. Een zorgvuldige professional geeft prioriteit aan de gezondheid van je nagels en zorgt tegelijkertijd voor een schoon resultaat.

Gun je nagels eens een welverdiende rustpauze.

Net als huid en haar hebben nagels ook rust nodig. Door periodes met en zonder nagellak af te wisselen, kunnen ze hun volle vitaliteit terugkrijgen.

Om deze routine compleet te maken, breng je regelmatig een voedende olie aan op je nagels en nagriemen. Een gevarieerd en evenwichtig dieet draagt ook bij aan de gezondheid ervan. Als je nagels ondanks deze voorzorgsmaatregelen erg beschadigd blijven, steeds splijten of pijnlijk worden, kan het nuttig zijn om een dermatoloog te raadplegen.

Sterke nagels zijn niet alleen een kwestie van aanleg, maar ook van gewoontes. Door je nagellak niet te veel te laten afbladderen, voorzichtig te vijlen en de tijd te nemen om je nagels te verzorgen, geef je ze alle kans om sterk en gezond te blijven. Soms zijn het de kleinste veranderingen die het grootste verschil maken.