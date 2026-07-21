Met deze stappen kan de geur de hele dag blijven hangen.

Parfum is een persoonlijk genot, maar absoluut geen verplichting. Ongeacht je geslacht of leeftijd, je bent vrij om het te dragen... of niet. Als je het wel prettig vindt om parfum op te doen, kunnen een paar simpele stappen een wereld van verschil maken, zodat je de hele dag van je favoriete geur kunt genieten.

Een goed gehydrateerde huid is de beste bondgenoot van parfum.

Je hebt misschien al gemerkt dat parfum sneller vervaagt op een droge huid. Dat is normaal: een goed gehydrateerde huid houdt geurnoten beter vast. Gebruik voordat je parfum aanbrengt een ongeparfumeerde moisturizer of een bodylotion die bij je parfum past, als het merk dat aanbiedt. Deze stap creëert een basis waardoor de geur langer blijft hangen zonder de balans te verstoren.

Focus op de polsslagpunten

Niet alle delen van het lichaam verspreiden geur op dezelfde manier. Op plekken waar de lichaamstemperatuur hoger is, komen de geurnoten geleidelijker vrij gedurende de dag. Concentreer je daarom op je polsen, nek, achter je oren, binnenkant van je ellebogen of achter je knieën. Je hoeft niet meerdere keren te sprayen: een paar zorgvuldig gekozen plekjes zijn voldoende voor een aangename geur.

Vergeet de reflex om in je polsen te wrijven.

Het is een bijna automatische beweging, maar je kunt het beter vermijden. Wrijf na het opspuiten van je parfum niet met je polsen over elkaar. Deze beweging kan de geurmoleculen veranderen en de manier waarop de geur zich op de huid ontwikkelt beïnvloeden. De beste manier is om het parfum op natuurlijke wijze te laten drogen, zonder het aan te raken.

Kleding kan de rouwperiode verlengen.

Stoffen houden geuren over het algemeen langer vast dan de huid. Een lichte spray op kleding kan er daarom voor zorgen dat je parfum de hele dag blijft ruiken. Wees echter voorzichtig met delicate of zeer lichtgekleurde stoffen, die vlekken kunnen krijgen.

Een goed bewaarde fles blijft effectiever.

De manier waarop je je parfum bewaart, beïnvloedt ook de kwaliteit ervan op de lange termijn. Warmte, vochtigheid en blootstelling aan licht kunnen de samenstelling veranderen. Idealiter bewaar je de flacon op een droge, gematigde plaats, uit de buurt van direct zonlicht. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de badkamer over het algemeen niet de beste plek vanwege de temperatuur- en vochtigheidsschommelingen.

Concentratie maakt ook een verschil.

Als je op zoek bent naar een geur die meerdere uren blijft hangen, controleer dan de concentratie voordat je hem koopt. Een eau de parfum bevat meer geurstoffen dan een eau de toilette, waardoor hij over het algemeen langer op de huid blijft. Natuurlijk hangt de houdbaarheid ook af van de samenstelling van het parfum en je huidtype, maar dit criterium blijft een goede indicator voor het kiezen van een geur met een langere houdbaarheid.

Door een goed gehydrateerde huid, het aanbrengen op de juiste plekken en een paar simpele gewoontes te combineren, kun je de houdbaarheid van je parfum op natuurlijke wijze verlengen. Zo kun je langer genieten van je favoriete geur, als je graag parfum draagt, en vergeet niet dat parfum bovenal een persoonlijke keuze blijft, ongeacht geslacht of leeftijd.