Deze gewoonten beschadigen ons haar zonder dat we het beseffen.

Dof, broos of gespleten haarpunten? Het is geen ramp en zeker geen reden om je schuldig te voelen. Iedereen kan het overkomen. Als de conditie van je haar je stoort en je de vitaliteit ervan wilt herstellen, hoef je alleen maar een paar dagelijkse gewoontes aan te passen.

Hitte, een reflex die de haarwortels verzwakt.

Haardrogers, stijltangen en krultangen maken vaak deel uit van een beautyroutine. Bij zeer regelmatig gebruik of op hoge temperaturen kunnen ze echter de haarvezels uitdrogen en haarbreuk bevorderen. Het goede nieuws? Je hoeft ze niet te verbannen. Door ze minder vaak te gebruiken, een lagere temperatuur te kiezen en een hittebeschermend product aan te brengen vóór het stylen, kun je de negatieve effecten al beperken.

Te vaak je haar wassen kan de balans van de hoofdhuid verstoren.

Je haar elke dag wassen is niet per se de beste aanpak. Vaak wassen, vooral met heel heet water, kan de natuurlijke beschermlaag van de hoofdhuid aantasten. Daardoor kan de hoofdhuid juist meer talg gaan produceren, waardoor je haar nog sneller vet wordt. Door de wasfrequentie geleidelijk te verminderen en regelmatig lauw water te gebruiken, behoud je de natuurlijke balans van je haar.

Wees voorzichtig bij het ontwarren van nat haar.

Nat haar is soepeler... maar ook kwetsbaarder. Krachtig borstelen of het gebruik van een ongeschikte borstel kan dan haarbreuk veroorzaken. Om de haarlengtes te behouden, kun je het beste een kam met brede tanden of een borstel voor nat haar gebruiken. Begin altijd bij de punten en werk dan voorzichtig naar de haaraanzet toe: een simpele stap die een wereld van verschil maakt.

Een heel strak kapsel is niet altijd een goede keuze.

Strakke paardenstaarten, elegante knotjes of strakke vlechten zorgen voor een perfecte look, maar ze belasten de haarwortels enorm. Na verloop van tijd kan deze herhaalde spanning het haar verzwakken en leiden tot plaatselijk haarverlies. Door verschillende kapsels te proberen, je haar wat losser te dragen en zachtere haarelastiekjes te gebruiken, kun je deze dagelijkse belasting verminderen.

Ook de tips verdienen aandacht.

Een kappersafspraak steeds maar uitstellen helpt niet bij al verzwakte haarpunten. Gespleten punten hebben de neiging om zich langs de haarschacht te verspreiden, waardoor het haar er minder netjes uitziet. Hetzelfde geldt voor haarverzorging: het overslaan van conditioner of een haarmasker onthoudt het haar waardevolle voeding en hydratatie. Regelmatig knippen en de juiste behandelingen helpen het haar zacht, glanzend en makkelijk te stylen te houden.

Kleine gebaren die alles veranderen.

Om je haar gezond te houden hoef je niet per se je hele routine om te gooien. Een paar simpele gewoontes kunnen al een groot verschil maken:

Beperk het gebruik van verwarmingstoestellen.

Wassen van de shampoo met tussenpozen is het meest mogelijk.

Ontwar het haar voorzichtig.

Wissel van kapsel om constante spanning te voorkomen.

Hydrateer de haarlengtes met geschikte behandelingen.

Slaap op een satijnen kussensloop en bescherm je haar indien nodig tegen de zon of chloor.

Na verloop van tijd helpen deze kleine aanpassingen om de sterkte, soepelheid en glans van het haar te behouden.

Doffe, broze of gespleten haarpunten zijn geen teken van schoonheid. Het is een veelvoorkomend probleem met diverse mogelijke oorzaken. Als je de glans wilt herstellen, hoef je vaak alleen maar een paar dagelijkse gewoonten aan te passen. Door een mildere en meer respectvolle routine te volgen, geef je je haar de beste omstandigheden om zijn volle potentieel te bereiken.