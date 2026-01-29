Haar wassen: wat een dermatoloog aanbeveelt qua frequentie

Omdat de ideale wasfrequentie varieert afhankelijk van haartype, mate van lichamelijke activiteit, gebruik van stylingproducten en zelfs genetica, zijn hier verschillende manieren om een gezonde hoofdhuid en haarbreukbestendig te houden. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om overtollig talg, irritatie en verlies van vitaliteit tegen te gaan, waarbij de routines worden aangepast aan elk individu.

Ideale frequentie afhankelijk van het haartype

Dr. Heather W. Goff , hoogleraar dermatologie aan het UT Southwestern Medical Center, waarschuwt voor de gevaren van dagelijks haarwassen. Het droogt de hoofdhuid uit en verzwakt de haarvezels doordat de natuurlijke beschermende talg wordt verwijderd. Voor krullend of kroeshaar, dat droger en kwetsbaarder is door de structuur die vocht minder goed vasthoudt, adviseert Dr. Goff om het haar niet vaker dan één keer per week, of zelfs maar eens per twee weken, te wassen om te voorkomen dat de essentiële oliën uit het haar worden verwijderd. Fijn of vet haar daarentegen kan een wasbeurt om de twee tot drie dagen verdragen om ophoping van talg te voorkomen, wat kan bijdragen aan roos of seborroïsche dermatitis, een veelvoorkomende ontstekingsaandoening van de hoofdhuid. Dagelijks wassen wordt sterk afgeraden voor alle haartypes: het maakt het haar droog, broos en vatbaar voor gespleten punten, vergelijkbaar met de slijtage van een spijkerbroek die te vaak wordt gewassen.

Waarom wordt haar zo snel vet?

Deze aanleg is vaak erfelijk en wordt veroorzaakt door androgeenhormonen die vanaf de puberteit de talgklieren stimuleren – hetzelfde mechanisme dat bij veel tieners acne veroorzaakt. Als je haar binnen 24 uur vet wordt, adviseert Dr. Goff om niet meteen te shampooën en in plaats daarvan droogshampoo te gebruiken om overtollig vet tussen de wasbeurten te absorberen. Wees echter voorzichtig: masseer de volgende keer dat je je haar wast je hoofdhuid grondig om eventuele resten te verwijderen en verstopte haarzakjes te voorkomen.

Veroorzaakt wassen haaruitval?

Wees gerust, het wassen van je haar verergert haaruitval niet, zegt dr. Goff: de haren die tijdens het wassen uitvallen, bevonden zich al in de natuurlijke uitvalfase (gemiddeld 50 tot 100 per dag, volgens de American Academy of Dermatology). Perioden van verhoogde haaruitval, zoals telogene effluvium, worden vaker in verband gebracht met stress, hormonale schommelingen of tekorten, en niet met het wassen zelf. Hard water kan echter droogheid en haarbreuk verergeren, waardoor het lijkt alsof er sprake is van overmatige haaruitval.

Professionele tips voor optimaal wassen

Dr. Goff geeft specifiek advies om de voordelen te maximaliseren: breng shampoo uitsluitend aan op de haarwortels en hoofdhuid, waar talg, zweet en productresten zich ophopen, en vermijd de haarlengtes, die snel uitdrogen. Gebruik conditioner alleen op de punten en middenstukken om deze te voeden zonder de haarwortels te verzwaren. Bij beschadigd haar kunt u af en toe een intensief hydraterend masker gebruiken en dit 10 tot 20 minuten laten inwerken onder een warme handdoek. Spoel tot slot afwisselend met warm water en koud water om de haarschubben te sluiten en de glans te versterken.

Als de irritatie – jeuk, roodheid, schilfering of ontsteking – ondanks deze routines aanhoudt, denk dan aan contactdermatitis (een allergie voor een cosmetisch ingrediënt) of een aandoening zoals psoriasis van de hoofdhuid. Dr. Goff benadrukt dat een dermatoloog de diagnose kan stellen en gerichte behandelingen kan voorschrijven, zoals medicinale ketoconazolshampoos of corticosteroïdecrèmes. Het aanpassen van de wasfrequentie is een goede eerste stap, maar een professionele beoordeling helpt complicaties op de lange termijn te voorkomen.