Er wordt gezegd dat deze moedervlekken een betekenis hebben, afhankelijk van hun locatie.

Wat als je moedervlek veel over je zou kunnen onthullen? Eeuwenlang hebben bepaalde tradities betekenis toegekend aan de moedervlek, afhankelijk van de locatie. Een fascinerende, soms amusante, symbolische interpretatie om te ontdekken als een klein spelletje... zonder te vergeten wat de wetenschap ons daadwerkelijk kan leren.

Eén klein merk, duizend interpretaties

Een moedervlek op de wang, een andere vlakbij het oog, of zelfs op de hand: in verschillende culturen wordt de plaatsing ervan al lange tijd geassocieerd met persoonlijkheidskenmerken of bepaalde aspecten van het leven. Deze praktijk heeft een naam: moleosofie. Deze praktijk bestond al in het oude Griekenland, ontwikkelde zich in Europa tijdens de Renaissance en kent ook equivalenten in sommige Chinese en Indiase tradities.

Deze interpretaties werden vaak gekoppeld aan fysiognomie, een discipline die iemands karakter probeerde af te leiden uit zijn of haar fysieke kenmerken. Volgens de traditie kon een moedervlek op de wang geassocieerd worden met een sociaal karakter, een moedervlek bij het oog met grote gevoeligheid, of een moedervlek op de hand met een zekere behendigheid. Al deze kleine verhalen verlenen deze natuurlijke kenmerken een bijna mysterieuze dimensie.

Wanneer schoonheidsvlekjes een ware taal worden

De rage bleef niet beperkt tot oude overtuigingen. In het 18e-eeuwse Europa werden de beroemde 'schoonheidsvlekjes' zelfs een modeaccessoire. Deze kunstmatige schoonheidsvlekjes, die op het gezicht werden geplakt, konden op verschillende plekken worden aangebracht om een boodschap over te brengen of een karaktertrek te suggereren. Een 'goed geplaatst' schoonheidsvlekje kon zo een waar sociaal statement worden. Achter deze codes schuilde bovenal een verlangen om met het uiterlijk te spelen, te verleiden en op een andere manier te communiceren.

Wat zegt de wetenschap nu eigenlijk?

Hier moeten we het symbolische van het medische scheiden. Tot op heden zijn er geen wetenschappelijke gegevens die ons in staat stellen te beweren dat de locatie van een moedervlek iets zegt over je persoonlijkheid, je toekomst of je lot. Biologisch gezien komt een moedervlek over het algemeen overeen met een gelokaliseerde opeenhoping van melanocyten, de cellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van melanine. Het verschijnen en de verspreiding ervan hangen met name af van genetische factoren en blootstelling aan de zon. Met andere woorden, je moedervlek op je wang vertelt je niet of je bijzonder sociaal bent. Voel je echter vrij om deze interpretatie grappig te vinden, als het je aanspreekt.

De enige kaart die je hoeft te kennen: die op je huid.

Hoewel symbolische interpretaties de nieuwsgierigheid kunnen aanwakkeren, is er een andere, veel nuttigere manier om ze in het dagelijks leven te bekijken: het volgen van de evolutie van je moedervlekken. Dermatologen gebruiken hiervoor vaak de ABCDE-regel:

A staat voor asymmetrie;

B zoals in Onregelmatige Randen;

C staat voor niet-homogene kleur;

D staat voor diameter, vooral als deze groter is dan 6 mm;

E staat voor Evolutie, wanneer een merk recentelijk zijn uiterlijk heeft veranderd.

Een normaal gesproken goedaardige moedervlek is meestal regelmatig en stabiel. Een snelle verandering in grootte, vorm of kleur rechtvaardigt echter een medisch consult.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Regelmatige controle kan met name belangrijk zijn als u een lichte huid heeft, veel moedervlekken, een familiegeschiedenis van melanoom of vaak aan de zon wordt blootgesteld. Een moedervlek die spontaan bloedt, aanhoudend jeukt, ontstoken raakt of snel verandert, moet ook in de gaten worden gehouden. In deze gevallen is het raadzaam een arts of andere zorgverlener te raadplegen: alleen een medisch onderzoek kan de oorzaak nauwkeurig vaststellen.

Dus, onthult je moedervlek werkelijk je karakter? Je kunt het geloven, lachen om deze ouderwetse opvattingen, of ze gewoon beschouwen als een charmant stukje cultureel erfgoed. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar één ding is zeker: voor je spiegel is de interessantste kaart degene die je in staat stelt je huid te begrijpen en eventuele veranderingen te ontdekken.