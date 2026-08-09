Zwembad: het zelfgemaakte antichloorrecept om de hele zomer lang van te genieten

In de zomer brengen we meer tijd in het water door dan op het land. We drijven mee met de zilte stromingen van de Middellandse Zee of duiken in gechloreerde zwembaden. Hoewel we ons tijdens onze wateravonturen helemaal thuis voelen, is onze huid het daar niet helemaal mee eens. Om je huid te beschermen tegen chloor en onbezorgd te kunnen zwemmen, is hier een handig product om in je badtas te stoppen.

Chloor, een bondgenoot voor water, maar niet voor de huid.

In de hoogzomer is zwemmen een dagelijkse bezigheid. Maar voordat je het water in springt, duikt of een nieuwe zwemtechniek uitprobeert, mag je de basisprincipes van eerste hulp niet vergeten. Je smeert je vast wel in met zonnebrandcrème om jezelf te beschermen tegen UV-straling en te voorkomen dat je eruitziet als een kreeft, maar de zon is niet de enige onzichtbare vijand van de zomer.

Chloor, dat zwembadwater verrijkt en een prikkend gevoel in je neus veroorzaakt elke keer dat je even op een ligstoel zit, maakt al je huidverzorgingsinspanningen teniet. Het is genadeloos voor bacteriën en net zo onvergeeflijk voor je huid. Deze stof, die in de vorige eeuw zelfs als oorlogswapen werd gebruikt, is zeer irriterend, vooral in te hoge concentraties, met name in privézwembaden.

"Chloor biedt eigenlijk behoorlijke bescherming tegen infecties en bacteriën", vertelde dr. Jimmy Mohammed aan RTL . Hoewel het zwembadwater ontsmet, dat zonder chloor snel zuur kan worden, verzwakt het de huidbarrière en vermindert het de effectiviteit van de hydrolipidefilm, die de huid beschermt. Het heeft ook als nadeel dat het de uitdroging van de huid versnelt. Dit verklaart waarom de dunste delen van je lichaam eind augustus aanvoelen als schuurpapier, ondanks het royaal aanbrengen van een vochtinbrengende crème.

Een antichloorspray voor de huid, die onder alle omstandigheden beschermd is.

Je kent het gezegde wel: "voorkomen is beter dan genezen". Dus in plaats van te proberen de schade te herstellen die is veroorzaakt door dat licht chemisch behandelde water, waardoor het voelt alsof je bij elke mislukte duik een glas bleekwater hebt gedronken, kun je het beter op een slimme manier beschermen. In een doe-het-zelf-video deelt contentmaker @margolistique, die zich richt op een gifarme levensstijl en holistisch welzijn, haar recept voor een chloorafstotende spray.

Dit is geen wondermiddel dat je volledig immuun maakt voor chloor. Het is echter wel een nuttig natuurlijk middel om je huid te helpen herstellen na het zwemmen in behandeld water. Het is verkrijgbaar in verschillende varianten.

De eerste stap bestaat uit het gebruik van 250 ml gefilterd water en 1 theelepel vitamine C-poeder om het oxiderende effect van chloor tegen te gaan.

Een tweede variant werd verrijkt met 250 ml afgekoelde kamille- of calendula-infusie, twee planten die bekend staan om hun kalmerende eigenschappen. Aan deze variant werd tevens 1 theelepel vitamine C toegevoegd.

En een derde variant die dezelfde basis gebruikt als het vorige recept, met de toevoeging van een eetlepel aloë vera-gel. Deze helpt de huidbarrière te behouden dankzij de hydraterende en kalmerende eigenschappen.

Deze spray beweert niet de schadelijke effecten van chloor op de huid tegen te gaan, maar simpelweg het microbioom en daarmee de balans te behouden, evenals de zomerse gloed. Het zou zonde zijn om een mooie bruine teint te hebben, maar een huid zo grauw als perkament.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Margaux | Vrouwengezondheid & Hormonen (@margolistique)

Andere goede praktijken om de effecten van chloor te beperken

De content creator, die oplossingen voor al haar kwalen vindt in de overvloed van Moeder Natuur, raadt aan om deze spray voor en na het zwemmen te gebruiken voor een optimaal effect. "Ik schud de fles, spray het op mijn huid en haar voor en na het zwemmen, en spoel het af als ik thuiskom," legt ze uit, en moedigt het grote publiek aan om het product op de juiste manier te gebruiken. Om chloor te verwijderen voordat het je huid kan beschadigen, is het belangrijk om na het zwemmen een douche op lichaamstemperatuur te nemen.

Kies vervolgens voor een behandeling met hydraterende ingrediënten, zoals aloë vera-gel of een voedende crème, om de soepelheid van je huid te herstellen. En voor je haar? Dezelfde aanpak geldt: een milde shampoo gevolgd door een hydraterende conditioner. Een paar minuten is alles wat nodig is om chloorresten vaarwel te zeggen... en hallo te zeggen tegen een comfortabele huid en haar dat zijn volle glans behoudt.

Hoewel chloor mensen geruststelt en die grote zwembaden waar iedereen in spettert desinfecteert, is het niet goed voor de huid. Met een paar goede producten in je make-uptasje en een aantal preventieve maatregelen kun je je huid echter stralend houden tot de start van het schooljaar.